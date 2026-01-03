Μελέτη αποκαλύπτει πώς η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει τη θεραπεία των καρδιακών παθήσεων

Ένα νέο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να επιταχύνει την αναζήτηση θεραπειών για τις καρδιοπάθειες, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα (CVDs) αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου και αναπηρίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευθύνονται για περίπου 1,7 εκατομμύρια θανάτους ετησίως και επηρεάζουν 62 εκατομμύρια ανθρώπους, σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Επιστήμονες του Imperial College London ανέπτυξαν ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης (AI) για τον εντοπισμό των γονιδίων που συνδέονται με ασθένειες και για την ταχύτερη εύρεση φαρμάκων για καρδιοπάθειες, συνδυάζοντας λεπτομερείς απεικονιστικές εξετάσεις της καρδιάς με μεγάλες ιατρικές βάσεις δεδομένων.

Το εργαλείο, με την ονομασία CardioKG, δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας δεδομένα απεικόνισης καρδιάς από χιλιάδες άτομα της βάσης δεδομένων UK Biobank. Σε αυτά περιλαμβάνονταν ασθενείς με παθήσεις όπως κολπική μαρμαρυγή, καρδιακή ανεπάρκεια και καρδιακά επεισόδια, καθώς και υγιείς εθελοντές.

Με αυτόν τον τρόπο, οι ερευνητές αναφέρουν ότι μπορούν να κάνουν πιο ακριβείς προβλέψεις σχετικά με το ποια φάρμακα ενδέχεται να βοηθήσουν άτομα με συγκεκριμένες καρδιακές παθήσεις. «Ένα από τα πλεονεκτήματα των γραφημάτων γνώσης είναι ότι ενσωματώνουν πληροφορίες για γονίδια, φάρμακα και ασθένειες», δήλωσε ο Ντέκλαν Ο’Ρίγκαν, επικεφαλής της Ομάδας Υπολογιστικής Καρδιακής Απεικόνισης στο Εργαστήριο Ιατρικών Επιστημών του MRC, στο Imperial College London.

Οι ερευνητές λένε ότι η προσέγγιση αυτή θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει σε πιο εξατομικευμένη φροντίδα, όπου οι θεραπείες θα προσαρμόζονται καλύτερα στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η καρδιά κάθε ατόμου.

Η ίδια τεχνολογία θα μπορούσε επίσης να προσαρμοστεί για τη μελέτη και άλλων παθήσεων μέσω ιατρικής απεικόνισης, συμπεριλαμβανομένων εγκεφαλικών διαταραχών και της παχυσαρκίας.

«Αυτό σημαίνει ότι έχεις μεγαλύτερη ισχύ για να κάνεις ανακαλύψεις σχετικά με νέες θεραπείες. Διαπιστώσαμε ότι η ενσωμάτωση της απεικόνισης της καρδιάς στο γράφημα μεταμόρφωσε την ικανότητα εντοπισμού νέων γονιδίων και φαρμάκων», δήλωσε ο Ο’Ρίγκαν.

Μεταξύ των φαρμάκων που αναδείχθηκαν ήταν η μεθοτρεξάτη, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως για τη θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας, καθώς και μια ομάδα αντιδιαβητικών φαρμάκων γνωστών ως γλιπτίνες.

Το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης υπέδειξε ότι η μεθοτρεξάτη θα μπορούσε να ωφελήσει άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια, ενώ οι γλιπτίνες ενδέχεται να βοηθήσουν ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή.

Η ανάλυση υπέδειξε επίσης μια πιθανή προστατευτική δράση της καφεΐνης σε ορισμένους ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή, αν και οι ερευνητές τόνισαν ότι αυτό δεν σημαίνει πως οι άνθρωποι θα πρέπει να αλλάξουν την πρόσληψη καφεΐνης.

«Χτίζοντας πάνω σε αυτή τη δουλειά, θα επεκτείνουμε το γράφημα γνώσης σε ένα δυναμικό, ασθενοκεντρικό πλαίσιο που θα αποτυπώνει τις πραγματικές πορείες των ασθενειών», δήλωσε ο Χάλεντ Ρτζουμπ, πρώτος συγγραφέας της μελέτης και ερευνητής επιστήμης δεδομένων στο Imperial College London. «Αυτό θα ανοίξει νέες δυνατότητες για εξατομικευμένη θεραπεία και για την πρόβλεψη του πότε είναι πιθανό να εμφανιστούν ασθένειες».

