Η Meta παγώνει τις προσλήψεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη, μετά τις δαπανηρές κινήσεις Ζούκερμπεργκ

Η Meta Platforms αποφάσισε να παγώσει τις προσλήψεις στο τμήμα τεχνητής νοημοσύνης της, έπειτα από μήνες έντονου «κυνηγιού ταλέντων» με περισσότερες από 50 προσλήψεις ερευνητών και μηχανικών AI, σύμφωνα με πηγές με γνώση του θέματος, που επικαλείται αποκλειστικά η αμερικανική εφημερίδα The Wall Street Journal.

Το πάγωμα, που τέθηκε σε ισχύ την περασμένη εβδομάδα και συνοδεύεται από αναδιάρθρωση του τμήματος, απαγορεύει επίσης τη μετακίνηση υπαλλήλων μεταξύ ομάδων στο εσωτερικό της διεύθυνσης. Η διάρκεια του μέτρου δεν έχει ανακοινωθεί εσωτερικά.

Μπορεί να υπάρξουν εξαιρέσεις για νέες προσλήψεις, ωστόσο απαιτούν έγκριση από τον επικεφαλής AI της Meta, Αλεξάντρ Γουάνγκ. Εκπρόσωπος της εταιρείας επιβεβαίωσε το «πάγωμα», χαρακτηρίζοντάς το «βασικό οργανωτικό σχεδιασμό: τη δημιουργία μιας σταθερής δομής για τις προσπάθειες υπερνοημοσύνης, μετά την ένταξη νέων στελεχών και τις ετήσιες ασκήσεις προϋπολογισμού».

Η αναδιάρθρωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη Meta

Η Meta αναδιοργάνωσε τις δραστηριότητές της στην τεχνητή νοημοσύνη σε τέσσερις ομάδες:

TBD Lab (Superintelligence): ασχολείται με την υπερνοημοσύνη και περιλαμβάνει τους περισσότερους νέους προσληφθέντες.

AI Products: εστιάζει στην ανάπτυξη προϊόντων με AI.

Infrastructure: αναπτύσσει τις υποδομές AI.

Fundamental AI Research: ερευνητικά έργα μακροπρόθεσμου ορίζοντα, που παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα.

Όλες οι ομάδες εντάσσονται κάτω από την ομπρέλα Meta Superintelligence Labs, όνομα που αντικατοπτρίζει την έμφαση του Μαρκ Ζούκερμπεργκ στην ανάπτυξη συστημάτων που μπορούν να ξεπεράσουν τον άνθρωπο σε γνωστικά καθήκοντα.

Το Llama και οι επιθετικές προσλήψεις της Meta στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Μέχρι πρόσφατα, η Meta διέθετε την ομάδα AGI Foundations, υπεύθυνη για τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα Llama. Ωστόσο, η τελευταία έκδοση του μοντέλου απογοήτευσε, προκαλώντας κριτική και οδηγώντας στη διάλυση της ομάδας. Τουλάχιστον τρία στελέχη της ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους γύρω στις 15 Αυγούστου, ημερομηνία κατοχύρωσης μετοχών.

Μετά την κυκλοφορία του Llama την άνοιξη, ο Ζούκερμπεργκ ανέλαβε προσωπικά την προσέλκυση ταλέντων από OpenAI, Google DeepMind και άλλες εταιρείες, προσφέροντας πακέτα αποδοχών που σε ορισμένες περιπτώσεις έφτασαν τα 100 εκατ. δολάρια. Σε έναν ερευνητή -τον συνιδρυτή του Thinking Machines Lab, Άντριου Τάλοχ- η πρόταση της Meta θα μπορούσε να αξίζει έως και 1,5 δισ. δολάρια (την οποία εκείνος απέρριψε).

Για να ενισχύσει την ομάδα AI, ο Ζούκερμπεργκ προσέλαβε τον συνιδρυτή της Scale AI, Αλεξάντρ Γουάνγκ, αποκτώντας μερίδιο 14 δισ. δολαρίων στην εταιρεία του. Στην ομάδα εντάχθηκαν επίσης ο πρώην CEO του GitHub, Νατ Φρίντμαν, και ο συνιδρυτής της Safe Superintelligence, Ντάνιελ Γκρος.

Μέχρι τα μέσα Αυγούστου, η Meta είχε προσλάβει περισσότερους από 20 ερευνητές και μηχανικούς από την OpenAI, τουλάχιστον 13 από την Google, 3 από την Apple, 3 από την xAI και 2 από την Anthropic - συνολικά πάνω από 50 νέα στελέχη.

Οι ανησυχίες των επενδυτών της Meta για τις προσλήψεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Η επιθετική στρατηγική προσλήψεων και οι υπέρογκες αποδοχές έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό στους επενδυτές. Η μετοχή της Meta κατέγραψε απώλειες αυτή την εβδομάδα, στο πλαίσιο γενικότερης διόρθωσης στον τεχνολογικό κλάδο.

Σε σημείωμά τους στις 18 Αυγούστου, αναλυτές της Morgan Stanley προειδοποίησαν ότι η ταχύτατη άνοδος των μετοχικών πακέτων αποδοχών που προσφέρουν Meta και Google για να προσελκύσουν στελέχη AI, ενδέχεται να περιορίσει την ικανότητά τους να επιστρέφουν κεφάλαια στους μετόχους μέσω επαναγορών μετοχών. «Η δαπανηρή προσέλκυση ταλέντων μπορεί είτε να οδηγήσει σε πρωτοφανείς ανακαλύψεις στην AI με τεράστια αξία, είτε να διαβρώσει την αξία για τους μετόχους χωρίς εμφανή οφέλη στην καινοτομία», σημείωσαν.

Με πληροφορίες από The Wall Street Journal