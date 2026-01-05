Θεσσαλονίκη: «Τον πάω βόλτα», λέει ο οδηγός που έσερνε σκύλο με λουρί ενώ οδηγούσε

Ο οδηγός που εντοπίστηκε να κινείται με το αυτοκίνητό του, έχοντας δεμένο έναν σκύλο με σχοινί από το εσωτερικό του οχήματος, το οποίο κατέληγε στον λαιμό του ζώου που αναγκαζόταν να ακολουθεί το εν κινήσει όχημα, κρατείται από τις αρχές της Θεσσαλονίκης.

Δημοσιογράφος του Star βρισκόταν στο μπλόκο των αγροτών στα Μάλγαρα όταν εντόπισε τον 67χρονο, να έχει δεμένο τον σκύλο, καθώς οδηγούσε.

Ο σκύλος ακολουθούσε την πορεία του αυτοκινήτου. Η δημοσιογράφος πλησίασε τον οδηγό και τον ρώτησε, γιατί προέβη σε αυτή την ενέργεια.

Ο οδηγός της απάντησε: «Τον πάω βόλτα» και η δημοσιογράφος του τόνισε, ότι είναι παράνομη ενέργεια και τον ενημέρωσε, πως θα τον καταγγείλει, όπως και έπραξε.

Ο 67χρονος οδηγήθηκε στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, όπου ζήτησε και πήρε αναβολή. Κρατείται μέχρι να απολογηθεί. Το πρόστιμο που προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να αγγίξει μέχρι και τις 30.000 ευρώ.