Ψυχολόγοι αποκαλύπτουν ένα κόλπο που θα μπορούσε να βοηθήσει στους στόχους για τη νέα χρονιά

Η πρόκληση αμφιβολιών στις αμφιβολίες κάποιου σχετικά με την επίτευξη των στόχων για τη νέα χρονιά, θα μπορούσε να είναι μια καλύτερη στρατηγική- από τη μόνιμη αισιοδοξία- για την επίτευξή τους, προτείνουν οι ψυχολόγοι σε μια νέα μελέτη.

Μέχρι τώρα, μελέτες έχουν δείξει ότι η αμφιβολία για τις δικές σας αποφάσεις όταν δεν είστε σίγουροι για την επιδίωξη ενός μακροπρόθεσμου στόχου, όπως οι αποφάσεις της Πρωτοχρονιάς, μπορεί να μειώσει τη δέσμευση και μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχία.

Ωστόσο, μια τελευταία έρευνα υποδηλώνει, αντιφατικά, ότι η ανησυχία για τις δικές σας αμφιβολίες σχετικά με την επιδίωξη τέτοιων στόχων είναι στην πραγματικότητα το «κλειδί» της επιτυχίας.

«Αυτό που διαπίστωσε αυτή η μελέτη είναι ότι η πρόκληση αμφιβολιών στις αμφιβολίες κάποιου μπορεί να προσφέρει μια φόρμουλα για αυτοπεποίθηση», δήλωσε ο Patrick Carroll, συγγραφέας της μελέτης που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Self and Identity.

Ο Δρ. Carroll, καθηγητής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Οχάιο, αξιολόγησε τι συνέβαινε όταν οι άνθρωποι ανησυχούσαν για την επίτευξη ενός στόχου ταυτότητας, δηλαδή ενός μακροπρόθεσμου στόχου που επικεντρώνεται στο τι είδους άτομο ήθελε κανείς να γίνει.

Αξιολόγησε ιδιαίτερα τι συνέβαινε όταν ένα άτομο που επιδίωκε έναν τέτοιο στόχο βίωνε μια κρίση αμφιβολίας ή στιγμές έντονης αβεβαιότητας σχετικά με το αν ήθελε να συνεχίσει να τον επιδιώκει.

Σε ένα από τα πειράματα, 267 άτομα αποκάλυψαν την κλίμακα κρίσης αμφιβολίας τους σχετικά με τον πιο σημαντικό προσωπικό τους στόχο.

Ανατροπή από τη νέα έρευνα για τους στόχους της νέας χρονιάς

Απάντησαν σε μια κλίμακα από το «διαφωνώ απόλυτα» έως το «συμφωνώ απόλυτα» σε δηλώσεις όπως «Αμφιβάλλω αν πρέπει να συνεχίσω να αγωνίζομαι για τον στόχο μου ή να αποδεσμευτώ από αυτόν».

Στο δεύτερο πείραμα, οι μισοί από τους συμμετέχοντες κλήθηκαν να γράψουν για μια φορά που ένιωθαν σίγουροι για τη σκέψη τους και οι άλλοι μισοί κλήθηκαν να γράψουν για μια φορά που είχαν βιώσει αμφιβολίες.

Στη συνέχεια, όλοι οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αξιολογήσουν πόσο αφοσιωμένοι ήταν στην επίτευξη του πιο σημαντικού προσωπικού τους στόχου σε μια κλίμακα από το «καθόλου αφοσιωμένοι» έως το «πολύ αφοσιωμένοι».

Τα ευρήματα αποκάλυψαν ότι η άσκηση γραφής στο δεύτερο πείραμα έκανε τους ανθρώπους να αισθάνονται πιο σίγουροι ή πιο αμφίβολοι για τις σκέψεις τους σχετικά με τους στόχους τους, ακόμη και όταν δεν συνδεόταν άμεσα με τους στόχους τους.

Οι ψυχολόγοι διαπίστωσαν ότι οι συμμετέχοντες που ένιωθαν αμφιβολίες για τον στόχο τους, και επίσης έγραψαν για μια εμπειρία αυτοπεποίθησης, ήταν λιγότερο αφοσιωμένοι στην επίτευξη του στόχου.

Ωστόσο, όσοι ένιωθαν αμφιβολίες για τον στόχο τους- και στη συνέχεια έγραψαν για μια εμπειρία αμφιβολίας στις δικές τους σκέψεις- είχαν υψηλότερα επίπεδα δέσμευσης προς τους στόχους τους.

«Σε κάποιο επίπεδο, μπορεί να φαίνεται ότι η αμφιβολία θα ήταν αθροιστική. Αμφιβολία συν αμφιβολία θα ισοδυναμούσε με περισσότερη αμφιβολία. Αλλά αυτή η μελέτη διαπίστωσε το αντίθετο: Αμφιβολία συν αμφιβολία ισοδυναμούσε με λιγότερη αμφιβολία», δήλωσε ο Δρ. Carroll.

Με πληροφορίες από Ιndependent

