Διαστημόπλοιο της NASA θα περάσει «ξυστά» από τον Άρη για να επιταχύνει το ταξίδι του

Το διαστημόπλοιο θα χρησιμοποιήσει τη βαρυτική έλξη του Άρη για να αυξήσει την ταχύτητά του καθ’ οδόν προς έναν μυστηριώδη «μεταλλικό κόσμο»

ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΑΡΗΣ ΔΙΑΣΤΗΜΑ NASA
Φωτ.: Unsplashed
Διαστημόπλοιο της NASA θα περάσει κοντά από τον Άρη την Παρασκευή, με στόχο να αξιοποιήσει το βαρυτικό πεδίο του πλανήτη ώστε να επιταχυνθεί και να εξοικονομήσει καύσιμα για το δεύτερο μισό του εξαετούς ταξιδιού του.

Το σκάφος, με την ονομασία Psyche, εκτοξεύθηκε τον Οκτώβριο του 2023 και κατευθύνεται προς έναν σπάνιο μεταλλικό αστεροειδή, τον οποίο οι επιστήμονες πιστεύουν ότι μπορεί να αποκαλύψει στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο σχηματίστηκαν οι πυρήνες πλανητών όπως η Γη.

Σύμφωνα με τη NASA, το Psyche θα περάσει σε απόσταση περίπου 4.500 χιλιομέτρων από την επιφάνεια του Άρη στο πλησιέστερο σημείο του. Καθώς θα κινείται με ταχύτητα σχεδόν 20.000 χιλιομέτρων την ώρα, το σκάφος θα χρησιμοποιήσει τη βαρυτική έλξη του πλανήτη για να αυξήσει την ταχύτητά του και να προσαρμόσει την πορεία του προς τον αστεροειδή.

Ο αστεροειδής Psyche, που έχει χαρακτηριστεί από επιστήμονες ως ένας «μεταλλικός κόσμος» και ως «ένα από τα πιο ασυνήθιστα αντικείμενα του ηλιακού μας συστήματος», βρίσκεται ανάμεσα στον Άρη και τον Δία. Το διαστημόπλοιο της NASA αναμένεται να φτάσει και να τεθεί σε τροχιά γύρω του στα τέλη του 2029.

Μέχρι τότε, ωστόσο, οι επιστήμονες θα αξιοποιήσουν το κοντινό πέρασμα από τον Άρη για να πραγματοποιήσουν παρατηρήσεις του πλανήτη. Η ομάδα της αποστολής έχει ήδη δώσει στη δημοσιότητα εικόνα του Άρη από απόσταση περίπου 4,8 εκατομμυρίων χιλιομέτρων.

Η NASA ανακοίνωσε ότι τα δεδομένα από το πέρασμα της Παρασκευής θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ενός time-lapse βίντεο από την προσέγγιση του Άρη. Ο Τζιμ Μπελ, μέλος της επιστημονικής ομάδας στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Αριζόνα, δήλωσε ότι σε ορισμένες εικόνες ο Άρης ίσως να μην εμφανίζεται με τη χαρακτηριστική κοκκινωπή απόχρωσή του, ωστόσο εκτίμησε ότι «οι εικόνες θα είναι απλώς πανέμορφες».

Παράλληλα, το σκάφος θα δοκιμάσει και μια λειτουργία δορυφορικού εντοπισμού, η οποία ενδέχεται μελλοντικά να χρησιμοποιηθεί για την αναζήτηση αντικειμένων σε τροχιά γύρω από τον αστεροειδή Psyche.

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό των αντικειμένων στη ζώνη αστεροειδών είναι τόσο πλούσιο σε μέταλλα όσο ο Psyche, ο οποίος εκτιμάται ότι περιέχει νικέλιο και σίδηρο. Θεωρούν μάλιστα πιθανό να πρόκειται για τον εκτεθειμένο πυρήνα ενός βραχώδους πλανήτη, γεγονός που θα μπορούσε να προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για τον σχηματισμό και την εξέλιξη πλανητών όπως η Γη.

Όταν τεθεί σε τροχιά γύρω από τον αστεροειδή, το διαστημόπλοιο της NASA θα φωτογραφίσει την επιφάνειά του και θα μελετήσει τη σύστασή του για περίπου δύο χρόνια.

Με πληροφορίες από CBS News

Τech & Science / «Μίνι Πλούτωνας»: Ατμόσφαιρα εντοπίστηκε σε παγωμένο σώμα στη Ζώνη Κάιπερ

Το μικρότερο μέχρι σήμερα αντικείμενο με πλήρη ατμόσφαιρα ενδέχεται να κρύβει στοιχεία για το πώς σχηματίζονται και διατηρούνται τα πιο απομακρυσμένα σώματα του ηλιακού συστήματος
TV & Media / «Εμείς είμαστε η νέα τηλεόραση» λέει το YouTube

Στο φετινό Brandcast, το YouTube παρουσίασε νέες σειρές με τον Τρέβορ Νόα, την Άλεξ Κούπερ, τον Καρίμ Ράχμα, τον Ντουέιν Γουέιντ και μερικούς από τους πιο αναγνωρίσιμους δημιουργούς του διαδικτύου. Το μήνυμα ήταν σαφές: αυτό που κάποτε λέγαμε "βλέπω YouTube" αρχίζει να μοιάζει όλο και περισσότερο με κανονικό τηλεοπτικό πρόγραμμα, μόνο που δεν περνά πια από τα παραδοσιακά κανάλια.
Τech & Science / Ο Πίτερ Τζάκσον στις Κάννες: «Η τεχνητή νοημοσύνη είναι απλώς ένα ειδικό εφέ»

Μετά τον τιμητικό Χρυσό Φοίνικα, ο σκηνοθέτης του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών μίλησε για την AI, τα δικαιώματα των ηθοποιών, τον Γκόλουμ του Άντι Σέρκις και το νέο The Hunt for Gollum. ΚΕΙΜΕΝΟ
Τech & Science / Τρεις απολαυστικοί τρόποι να επιβραδύνετε τη γήρανση του εγκεφάλου σας

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος «ακμάζει» μέσα από διάφορες προκλήσεις, αλλά δεν χρειάζεται να κάνετε πάντα σκληρή δουλειά για να αποκομίσετε τα οφέλη για την υγεία - Ακολουθούν τρεις απλοί και διασκεδαστικοί τρόποι για να προστατεύσετε τον εγκέφαλό σας καθώς μεγαλώνετε
Τech & Science / Η Κέιτ Μπλάνσετ, ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η Μέριλ Στριπ στηρίζουν νέο σύστημα συναίνεσης για την AI

Η Κέιτ Μπλάνσετ συνιδρύει το RSL Media, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που θέλει να δώσει σε δημιουργούς και απλούς χρήστες έναν τρόπο να δηλώνουν αν επιτρέπουν ή απαγορεύουν τη χρήση της εικόνας, της φωνής και των έργων τους από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.
Τech & Science / Το ChatGPT στην Κίνα υπόσχεται να «σε κρατήσει με ασφάλεια» και έγινε meme

Στα αγγλικά το ChatGPT έχει τις παύλες, τα έτοιμα σχήματα και τις φράσεις που μυρίζουν AI από μακριά. Στα κινεζικά, οι χρήστες το κοροϊδεύουν επειδή επαναλαμβάνει μια παράξενα τρυφερή φράση, σαν να είναι έτοιμο να τους πιάσει αν πέσουν.
Τech & Science / Πώς γίνεσαι tech bro: Το Στάνφορντ ως εργοστάσιο εικοσάρηδων δισεκατομμυριούχων

Στο How to Rule the World, ο 21χρονος δημοσιογράφος Θίο Μπέικερ μπαίνει στον κλειστό κόσμο του Στάνφορντ, εκεί όπου επενδυτές, hackathons και ελίτ φοιτητικές λέσχες μαθαίνουν σε παιδιά είκοσι ετών να σκέφτονται σαν μελλοντικοί άρχοντες της Σίλικον Βάλεϊ. Το πιο παράλογο; Μερικοί παίρνουν χρηματοδότηση πριν σκεφτούν καν τι εταιρεία θέλουν να φτιάξουν.
Τech & Science / Η νέα βιτρίνα της μόδας βρίσκεται πια κάτω από το πόστ σου

Οι μάρκες μόδας και ομορφιάς δεν αρκούνται πια στο τέλειο post. Μπαίνουν όλο και πιο ενεργά στα σχόλια του Instagram και του TikTok, εκεί όπου η Gen Z ψάχνει προϊόντα, συγκρίνει γνώμες και αποφασίζει τι μπορεί να εμπιστευτεί. Το πιο υποτιμημένο σημείο των social media γίνεται η νέα βιτρίνα τους.
