Διαστημόπλοιο της NASA θα περάσει «ξυστά» από τον Άρη για να επιταχύνει το ταξίδι του

Διαστημόπλοιο της NASA θα περάσει κοντά από τον Άρη την Παρασκευή, με στόχο να αξιοποιήσει το βαρυτικό πεδίο του πλανήτη ώστε να επιταχυνθεί και να εξοικονομήσει καύσιμα για το δεύτερο μισό του εξαετούς ταξιδιού του.

Το σκάφος, με την ονομασία Psyche, εκτοξεύθηκε τον Οκτώβριο του 2023 και κατευθύνεται προς έναν σπάνιο μεταλλικό αστεροειδή, τον οποίο οι επιστήμονες πιστεύουν ότι μπορεί να αποκαλύψει στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο σχηματίστηκαν οι πυρήνες πλανητών όπως η Γη.

Σύμφωνα με τη NASA, το Psyche θα περάσει σε απόσταση περίπου 4.500 χιλιομέτρων από την επιφάνεια του Άρη στο πλησιέστερο σημείο του. Καθώς θα κινείται με ταχύτητα σχεδόν 20.000 χιλιομέτρων την ώρα, το σκάφος θα χρησιμοποιήσει τη βαρυτική έλξη του πλανήτη για να αυξήσει την ταχύτητά του και να προσαρμόσει την πορεία του προς τον αστεροειδή.

Ο αστεροειδής Psyche, που έχει χαρακτηριστεί από επιστήμονες ως ένας «μεταλλικός κόσμος» και ως «ένα από τα πιο ασυνήθιστα αντικείμενα του ηλιακού μας συστήματος», βρίσκεται ανάμεσα στον Άρη και τον Δία. Το διαστημόπλοιο της NASA αναμένεται να φτάσει και να τεθεί σε τροχιά γύρω του στα τέλη του 2029.

Μέχρι τότε, ωστόσο, οι επιστήμονες θα αξιοποιήσουν το κοντινό πέρασμα από τον Άρη για να πραγματοποιήσουν παρατηρήσεις του πλανήτη. Η ομάδα της αποστολής έχει ήδη δώσει στη δημοσιότητα εικόνα του Άρη από απόσταση περίπου 4,8 εκατομμυρίων χιλιομέτρων.

Η NASA ανακοίνωσε ότι τα δεδομένα από το πέρασμα της Παρασκευής θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ενός time-lapse βίντεο από την προσέγγιση του Άρη. Ο Τζιμ Μπελ, μέλος της επιστημονικής ομάδας στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Αριζόνα, δήλωσε ότι σε ορισμένες εικόνες ο Άρης ίσως να μην εμφανίζεται με τη χαρακτηριστική κοκκινωπή απόχρωσή του, ωστόσο εκτίμησε ότι «οι εικόνες θα είναι απλώς πανέμορφες».

Παράλληλα, το σκάφος θα δοκιμάσει και μια λειτουργία δορυφορικού εντοπισμού, η οποία ενδέχεται μελλοντικά να χρησιμοποιηθεί για την αναζήτηση αντικειμένων σε τροχιά γύρω από τον αστεροειδή Psyche.

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό των αντικειμένων στη ζώνη αστεροειδών είναι τόσο πλούσιο σε μέταλλα όσο ο Psyche, ο οποίος εκτιμάται ότι περιέχει νικέλιο και σίδηρο. Θεωρούν μάλιστα πιθανό να πρόκειται για τον εκτεθειμένο πυρήνα ενός βραχώδους πλανήτη, γεγονός που θα μπορούσε να προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για τον σχηματισμό και την εξέλιξη πλανητών όπως η Γη.

Όταν τεθεί σε τροχιά γύρω από τον αστεροειδή, το διαστημόπλοιο της NASA θα φωτογραφίσει την επιφάνειά του και θα μελετήσει τη σύστασή του για περίπου δύο χρόνια.

