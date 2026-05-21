ΤECH & SCIENCE
Τech & Science

Σε ιστορικό υψηλό τα ΣΜΝ στην Ευρώπη: Ρεκόρ κρουσμάτων γονόρροιας και σύφιλης

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι, αν δεν αντιμετωπιστούν, οι λοιμώξεις αυτές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές επιπλοκές, όπως χρόνιο πόνο, υπογονιμότητα και, στην περίπτωση της σύφιλης, προβλήματα στην καρδιά και το νευρικό σύστημα

The LiFO team
The LiFO team
ΣΜΝ ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ ΣΥΦΙΛΗ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου Unsplash
0

Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, όπως η γονόρροια και η σύφιλη, παρουσιάζουν ανησυχητική αύξηση σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσίευσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, τα κρούσματα σύφιλης και γονόρροιας φτάνουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα το 2024.

Σύμφωνα με την έκθεση, καταγράφηκαν περισσότερα από 106.000 κρούσματα γονόρροιας στην Ευρώπη το 2024, σημειώνοντας αύξηση 4,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και πάνω από 300% από το 2014.

Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό από το 2009, όταν ξεκίνησε η συστηματική παρακολούθηση των ΣΜΝ. Παράλληλα, τα κρούσματα σύφιλης ανήλθαν περίπου στις 46.000, αυξημένα κατά 8% σε σχέση με το 2023 και υπερδιπλάσια σε σχέση με το 2015.

Ρεκόρ κρουσμάτων γονόρροιας και σύφιλης στην Ευρώπη

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι, αν δεν αντιμετωπιστούν, οι λοιμώξεις αυτές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές επιπλοκές, όπως χρόνιο πόνο, υπογονιμότητα και, στην περίπτωση της σύφιλης, προβλήματα στην καρδιά και το νευρικό σύστημα.

Όπως ανέφερε ο ειδικός του ECDC Μπρούνο Τσιάνιο, η έλλειψη θεραπείας μπορεί να οδηγήσει σε ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες για την υγεία.

Η αύξηση των κρουσμάτων αποδίδεται σε συνδυασμό παραγόντων, όπως η βελτίωση της διάγνωσης και της επιτήρησης, αλλά και αλλαγές στη σεξουαλική συμπεριφορά, με λιγότερη χρήση προφυλακτικών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, πάνω από το μισό των κρουσμάτων γονόρροιας και σύφιλης αφορά άνδρες που έχουν σεξουαλικές επαφές με άνδρες. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η αύξηση της συγγενούς σύφιλης, δηλαδή των περιπτώσεων όπου η λοίμωξη μεταδίδεται από τη μητέρα στο έμβρυο.

Τα περιστατικά σχεδόν διπλασιάστηκαν από το 2023 στο 2024, φτάνοντας τα 140, γεγονός που συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο αποβολής, θνησιγένειας ή θανάτου νεογνών.

Παράλληλα, η χλαμύδια παραμένει η πιο συχνή λοίμωξη στην Ευρώπη, αν και καταγράφει ελαφρά πτωτική τάση, με πάνω από 213.000 κρούσματα το 2024.

Με πληροφορίες από POLITICO

Τech & Science

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΕΜΠΟΛΑ ΙΟΣ ΚΟΝΓΚΟ

Τech & Science / Γιατί είναι τόσο δύσκολο να περιοριστεί η τελευταία έξαρση του ιού Έμπολα;

Το συγκεκριμένο ξέσπασμα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό οφείλεται στο σπάνιο στέλεχος Bundibugyo, το οποίο είχε να εμφανιστεί πάνω από μία δεκαετία και έχει προκαλέσει μόνο δύο προηγούμενες επιδημίες
THE LIFO TEAM
Το FaceTime είδε γυμνό και πάγωσε τη στιγμή για ζευγάρια από απόσταση

Τech & Science / Το FaceTime είδε γυμνό και πάγωσε τη στιγμή για ζευγάρια από απόσταση

Η λειτουργία Sensitive Content Warning της Apple, που θολώνει πιθανό γυμνό σε FaceTime, Messages και AirDrop, έχει γίνει viral στα social media, με χρήστες να λένε ότι τους διέκοψε σε απολύτως συναινετικές στιγμές με τους συντρόφους τους
THE LIFO TEAM
COLOSSAL BIOSCIENCES ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΑΥΓΑ

Τech & Science / Εταιρεία που θέλει να επαναφέρει το μαμούθ ανακοίνωσε ότι εκκόλαψε κοτόπουλα σε τεχνητά αυγά

Η εταιρεία μιλά για ένα νέο βήμα για τη «νεκρανάσταση» εξαφανισμένων ειδών, με στόχο η τεχνολογία να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία πτηνών που θα μοιάζουν με το γιγαντιαίο moa της Νέας Ζηλανδίας
THE LIFO TEAM
Η Google θέλει να βάλει έναν AI βοηθό σε κάθε μικρή στιγμή της ημέρας σου

Τech & Science / Η Google θέλει να βάλει έναν AI βοηθό σε κάθε μικρή στιγμή της ημέρας σου

Στο Google I/O, η εταιρεία παρουσίασε το Gemini Spark, έναν AI βοηθό που θα οργανώνει email, σημειώσεις, αγορές και αναζητήσεις στο παρασκήνιο μαζί με νέα εργαλεία βίντεο και την επιστροφή των έξυπνων γυαλιών.
THE LIFO TEAM
You talkin’ to me?Ο Πολ Σρέιντερ είχε «AI girlfriend» και εκείνη τερμάτισε τη συζήτηση μαζί του

Πολιτισμός / You talkin’ to me?Ο Πολ Σρέιντερ είχε «AI girlfriend» και εκείνη τερμάτισε τη συζήτηση μαζί του

Ο σεναριογράφος του Ταξιτζή δοκίμασε μια ψηφιακή σύντροφο για να καταλάβει, όπως έγραψε, την αλληλεπίδραση ανδρών και γυναικών «μέσα στο matrix». Όταν όμως άρχισε να πιέζει τα όρια του προγράμματος, η AI φίλη του τον εγκατέλειψε.
THE LIFO TEAM
Η τεχνητή νοημοσύνη «ζωντανεύει» ερωτικές φωτογραφίες του 1976 στις Κάννες

Τech & Science / Η τεχνητή νοημοσύνη «ζωντανεύει» ερωτικές φωτογραφίες του 1976 στις Κάννες

Μια σειρά μικρού μήκους ταινιών, δημιουργημένων με τεχνητή νοημοσύνη από ερωτικά περιοδικά πριν από 50 χρόνια, παρουσιάστηκε στο περιθώριο των Καννών και προβάλλεται στο Cultpix, με κυκλοφορία σε Blu-ray και περιορισμένη έκδοση VHS.
THE LIFO TEAM
Ο Πάπας ετοιμάζει την πρώτη μεγάλη εγκύκλιο για την AI και τη βλέπει ως νέα Βιομηχανική Επανάσταση

Διεθνή / Ο Πάπας ετοιμάζει την πρώτη μεγάλη εγκύκλιο για την AI και τη βλέπει ως τη νέα Βιομηχανική Επανάσταση

Στην πρώτη μεγάλη εγκύκλιο της παποσύνης του, ο Λέων ΙΔ΄ βάζει την τεχνητή νοημοσύνη δίπλα στη Βιομηχανική Επανάσταση, ανοίγοντας τη συζήτηση για την εργασία, τον πόλεμο και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
THE LIFO TEAM
 
 