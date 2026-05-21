Το FaceTime είδε γυμνό και πάγωσε τη στιγμή για ζευγάρια από απόσταση

Το FaceTime δεν ήταν ποτέ τόσο αθώο όσο έδειχνε. Απλώς μέχρι τώρα ήξερε να κάνει τον ανήξερο.

Τις τελευταίες ημέρες, όμως, μια λειτουργία ασφαλείας της Apple έχει γίνει viral στα social media, επειδή εμφανίζει προειδοποίηση όταν εντοπίζει πιθανό γυμνό σε βιντεοκλήσεις. Και κάπως έτσι, αρκετά ζευγάρια από απόσταση ανακάλυψαν ότι ανάμεσα σε δύο ανθρώπους μπορεί να μπει και ένα pop-up.

Η λειτουργία λέγεται Sensitive Content Warning και δημιουργήθηκε για να προστατεύει τους χρήστες από ανεπιθύμητο γυμνό ή σεξουαλικά ευαίσθητο περιεχόμενο. Όταν είναι ενεργοποιημένη, μπορεί να θολώσει εικόνες ή βίντεο που φαίνεται να περιέχουν γυμνό σε εφαρμογές της Apple, όπως Messages, AirDrop, Contacts και FaceTime.

Η Apple αναφέρει ότι ο έλεγχος γίνεται πάνω στη συσκευή, με machine learning. Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία δεν ειδοποιείται κάθε φορά που εμφανίζεται μια προειδοποίηση και δεν αποκτά πρόσβαση στις φωτογραφίες ή τα βίντεο του χρήστη.

Το θέμα, φυσικά, δεν είναι ότι η λειτουργία υπάρχει. Για ανήλικους, για ανθρώπους που δέχονται ανεπιθύμητες εικόνες ή για περιπτώσεις πίεσης και εξαναγκασμού, ένα τέτοιο εργαλείο μπορεί να είναι σημαντικό. Το θέμα είναι ότι η ίδια προειδοποίηση μπορεί να εμφανιστεί και σε απολύτως συναινετικές στιγμές ενηλίκων.

Η συζήτηση άναψε μετά από βίντεο στο TikTok, όπου χρήστης περιέγραψε ότι μιλούσε στο FaceTime με τον σύντροφό του από απόσταση ενώ βρισκόταν στο ντους, όταν η οθόνη του μπλόκαρε και εμφανίστηκε προειδοποιητικό μήνυμα. Το μήνυμα τον ρωτούσε αν είναι σίγουρος ότι θέλει να συνεχίσει και παρέπεμπε σε βοήθεια σε περίπτωση πίεσης ή εξαναγκασμού.

Ο ίδιος είπε ότι καταλαβαίνει τον λόγο ύπαρξης της λειτουργίας και ότι μπορεί να απενεργοποιηθεί. Παρ’ όλα αυτά, αστειεύτηκε πως για ανθρώπους που βρίσκονται σε σχέση από απόσταση, η στιγμή ήταν μάλλον καταστροφική.

Στα σχόλια, αρκετοί χρήστες έγραψαν ότι τους συνέβη κάτι παρόμοιο. Κάποιοι είπαν ότι η προειδοποίηση εμφανίστηκε ενώ μιλούσαν με τον σύντροφό τους, άλλοι ότι τρόμαξαν στην αρχή, νομίζοντας πως κάποιος παρακολουθεί την κλήση τους.

Η Apple, πάντως, επιμένει ότι η λειτουργία έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την ιδιωτικότητα. Το περιεχόμενο αναλύεται τοπικά στη συσκευή και δεν αποστέλλεται αυτόματα στην εταιρεία. Η προειδοποίηση λειτουργεί σαν μια παύση πριν ο χρήστης δει ή συνεχίσει κάτι που ενδέχεται να είναι ανεπιθύμητο.

Το περιστατικό, όμως, άνοιξε ξανά μια γνώριμη συζήτηση: πώς μπορεί μια πλατφόρμα να προστατεύει τους χρήστες χωρίς να μοιάζει ότι μπαίνει υπερβολικά βαθιά στην ιδιωτική τους ζωή; Πού τελειώνει η ασφάλεια και πού αρχίζει η αίσθηση επιτήρησης; Και πώς ξεχωρίζει ένας αλγόριθμος τη συναίνεση από τον κίνδυνο;

Για πολλούς χρήστες, η λειτουργία είναι χρήσιμη και αναγκαία. Για άλλους, ειδικά για ενήλικες σε σχέσεις από απόσταση, μπορεί να μοιάζει με έναν ψηφιακό συνοδό που εμφανίζεται ακριβώς τη λάθος στιγμή.

Το FaceTime, βέβαια, δεν απαγορεύει τίποτα. Οι χρήστες μπορούν να διαχειριστούν τη λειτουργία από τις ρυθμίσεις ιδιωτικότητας και ασφάλειας. Η αντίδραση, όμως, δείχνει πόσο δύσκολο είναι για την τεχνολογία να ξεχωρίσει το ανεπιθύμητο από το επιθυμητό, το απειλητικό από το συναινετικό, το προστατευτικό από το αμήχανο.

Και κάπως έτσι, το νέο πρόβλημα των σχέσεων από απόσταση δεν είναι η ζήλια, η ώρα, τα αεροπορικά εισιτήρια ή η κακή σύνδεση. Είναι η στιγμή που το iPhone αποφασίζει ότι ίσως πρέπει πρώτα να το ξανασκεφτείς.