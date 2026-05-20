Εταιρεία που θέλει να επαναφέρει το μαμούθ ανακοίνωσε ότι εκκόλαψε κοτόπουλα σε τεχνητά αυγά

Η αμερικανική εταιρεία βιοτεχνολογίας Colossal Biosciences ανακοίνωσε ότι κατάφερε να εκκολάψει ζωντανά κοτόπουλα μέσα από τεχνητό περιβάλλον που μιμείται το εσωτερικό αυγού, παρουσιάζοντας το επίτευγμα ως σημαντικό βήμα για μελλοντικές προσπάθειες «επαναφοράς» εξαφανισμένων ειδών.

Σύμφωνα με την εταιρεία, συνολικά 26 νεοσσοί εκκολάφθηκαν μέσα από τεχνητά κελύφη αυγών που κατασκευάστηκαν με τεχνολογία 3D εκτύπωσης. Οι νεοσσοί είναι ηλικίας από λίγων ημερών έως αρκετών μηνών.

Η Colossal έχει γίνει γνωστή τα τελευταία χρόνια για τα σχέδιά της να δημιουργήσει ζώα που θα μοιάζουν με εξαφανισμένα είδη, όπως το μαμούθ, το ντόντο και ο λεγόμενος ανταρόλυκος (dire wolf).

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Μπεν Λαμ, δήλωσε ότι η τεχνολογία θα μπορούσε μελλοντικά να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία πτηνών που θα μοιάζουν με το γιγαντιαίο moa της Νέας Ζηλανδίας, ένα εξαφανισμένο πτηνό ύψους περίπου 3,5 μέτρων.

Όπως είπε, η εταιρεία επιδιώκει να δημιουργήσει μια πιο «αποδοτική και κλιμακούμενη» εκδοχή αυτού που κάνει ήδη η φύση.

Ωστόσο, επιστήμονες που δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα αντιμετώπισαν με σκεπτικισμό τους ισχυρισμούς περί «τεχνητού αυγού» και επαναφοράς εξαφανισμένων ειδών.

Ο εξελικτικός βιολόγος Βίνσεντ Λιντς από το Πανεπιστήμιο του Μπάφαλο δήλωσε ότι η τεχνολογία ενδέχεται να βοηθήσει στη δημιουργία γενετικά τροποποιημένων πτηνών, αλλά «αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρόκειται πραγματικά για moa».

Οι νεοσσοί προήλθαν από γονιμοποιημένα αυγά κότας, τα έμβρυα των οποίων μεταφέρθηκαν σε τεχνητά κελύφη.

Οι επιστήμονες αμφισβητούν τους ισχυρισμούς περί «τεχνητού αυγού»

Σύμφωνα με την Colossal, οι επιστήμονες της εταιρείας μετέφεραν το περιεχόμενο γονιμοποιημένων αυγών σε τεχνητά κελύφη και στη συνέχεια παρακολούθησαν την ανάπτυξη των εμβρύων μέσα σε θερμοκοιτίδες.

Η εταιρεία ανέφερε ότι το τεχνητό κέλυφος διαθέτει ειδική μεμβράνη που επιτρέπει τη σωστή εισροή οξυγόνου, όπως συμβαίνει και στα φυσικά αυγά, ενώ οι ερευνητές πρόσθεταν επίσης ασβέστιο, το οποίο φυσιολογικά απορροφάται από το κέλυφος του αυγού κατά την ανάπτυξη του εμβρύου.

Ωστόσο, αρκετοί επιστήμονες υποστήριξαν ότι το επίτευγμα δεν συνιστά πραγματικό «τεχνητό αυγό».

Ο εξελικτικός βιολόγος Βίνσεντ Λιντς δήλωσε ότι στην πραγματικότητα πρόκειται περισσότερο για τεχνητό κέλυφος, καθώς τα βασικά βιολογικά στοιχεία του αυγού εξακολουθούν να προέρχονται από κανονικά αυγά κότας.

«Δεν είναι τεχνητό αυγό, γιατί έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που κάνουν ένα αυγό να είναι αυγό», υποστήριξε στο CBS news.

Η ερευνήτρια Νίκολα Χέμινγκς από το Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ σημείωσε επίσης ότι η εκκόλαψη νεοσσών μέσα από τεχνητά περιβάλλοντα δεν είναι εντελώς νέα ιδέα.

Όπως ανέφερε, παρόμοιες τεχνικές είχαν χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν με διαφανή πλαστικά περιβλήματα ή ειδικούς σάκους για τη μελέτη της ανάπτυξης των εμβρύων.

Παράλληλα, ειδικοί στη βιοηθική εκφράζουν αμφιβολίες για το κατά πόσο η «επαναφορά» εξαφανισμένων ειδών έχει πραγματικό νόημα.

Ο βιοηθικός Άρθουρ Κάπλαν από το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης δήλωσε ότι ακόμη και αν δημιουργηθεί ένα πτηνό που θα μοιάζει με moa, παραμένει ασαφές σε ποιο περιβάλλον θα μπορούσε να επιβιώσει σήμερα.

«Το μεγάλο ερώτημα είναι: σε τι είδους κόσμο θα ζήσει αυτό το ζώο;» ανέφερε.

Από τα μαμούθ στα απειλούμενα πτηνά

Παρά τις αμφιβολίες για τα σχέδια «επαναφοράς» εξαφανισμένων ειδών, ορισμένοι επιστήμονες εκτιμούν ότι η τεχνολογία θα μπορούσε να αποδειχθεί χρήσιμη για τη διάσωση σημερινών απειλούμενων ζώων.

Η Νίκολα Χέμινγκς από το Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ δήλωσε ότι τέτοιες τεχνικές ίσως έχουν μεγαλύτερη αξία για τη διατήρηση ειδών που κινδυνεύουν σήμερα με εξαφάνιση, παρά για την αναβίωση ζώων που έχουν ήδη χαθεί εδώ και αιώνες.

Η ίδια σημείωσε ότι η δυνατότητα διατήρησης γενετικού υλικού, όπως σπέρματος και ωαρίων από απειλούμενα πτηνά, θα μπορούσε μελλοντικά να βοηθήσει στην αύξηση των πληθυσμών τους.

Η Colossal υποστήριξε επίσης ότι η νέα τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προστασία ειδών που δυσκολεύονται να αναπαραχθούν σε αιχμαλωσία ή για την εκκόλαψη ευαίσθητων εμβρύων.

Η εταιρεία είχε προκαλέσει παγκόσμια αίσθηση το 2021 όταν ανακοίνωσε σχέδια για την «επιστροφή» του μαμούθ, ενώ αργότερα παρουσίασε αντίστοιχα προγράμματα για το ντόντο και τη θυλακίνη της Τασμανίας.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του στο CBS, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Μπεν Λαμ είχε παραδεχθεί ότι τα σχέδια αυτά ακούγονται σαν επιστημονική φαντασία.

«Ναι, έτσι φαίνεται», είχε πει. «Μέχρι να πάψει να είναι».

Με πληροφορίες από CBS News