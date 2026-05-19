Η γρίπη των πτηνών εντοπίστηκε για πρώτη φορά στο πιο απρόσμενο μέρος της Ευρώπης

Η γρίπη των πτηνών εντοπίστηκε σε νεκρή πολική αρκούδα στο αρχιπέλαγος Σβάλμπαρντ της Αρκτικής, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που ο ιός ανιχνεύεται στο συγκεκριμένο είδος στην Ευρώπη.

Το Νορβηγικό Κτηνιατρικό Ινστιτούτο επιβεβαίωσε το εύρημα την Τρίτη, μαζί με την παρουσία γρίπης των πτηνών σε έναν νεκρό θαλάσσιο ίππο από την ίδια περιοχή, η οποία βρίσκεται περίπου στα μισά της απόστασης μεταξύ του Βόρειου Πόλου και της ηπειρωτικής Ευρώπης.

«Τα ευρήματα αποτελούν μέρος μιας τάσης κατά την οποία ο ιός γρίπης των πτηνών ανιχνεύεται ολοένα και περισσότερο σε θηλαστικά στην Ευρώπη», ανέφερε το ινστιτούτο σε ανακοίνωσή του.

«Ταυτόχρονα, ο ιός έχει εξαπλωθεί σε νέες περιοχές τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένης της Αρκτικής, όπου ενδέχεται να έχει συνέπειες για ευάλωτους πληθυσμούς και οικοσυστήματα.»

Η παγκόσμια εξάπλωση της γρίπης των πτηνών έχει ήδη προκαλέσει ευρεία ανησυχία σε κυβερνήσεις και παραγωγούς πουλερικών.

Έχει καταστρέψει κοπάδια, έχει διαταράξει την επισιτιστική αλυσίδα και έχει αυξήσει τις τιμές, ενώ παράλληλα εντείνει τους φόβους για πιθανή μετάδοση στον άνθρωπο. Το νορβηγικό ινστιτούτο ανέφερε ότι τα θηλαστικά μπορούν να μολυνθούν από τη γρίπη των πτηνών μέσω άμεσης επαφής με μολυσμένα πτηνά ή άλλα θηλαστικά και ότι διερευνά αν ο ιός που εντοπίστηκε στην πολική αρκούδα και στον θαλάσσιο ίππο έχει προσαρμοστεί ειδικά στα θηλαστικά.

Ο ιός που ανιχνεύθηκε είναι του υποτύπου H5N5, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει εντοπιστεί στο Σβάλμπαρντ σε πτηνά, αρκτικές αλεπούδες και θαλάσσιο ίππο. Το πρώτο κρούσμα πολικής αρκούδας με γρίπη των πτηνών επιβεβαιώθηκε τον Δεκέμβριο του 2023.

Η αρκούδα, η οποία είχε μολυνθεί με τον υπότυπο H5N1, βρέθηκε νεκρή κοντά στο Ουτκιάβικ, έναν από τους βορειότερους οικισμούς της Αλάσκας.

Τότε, το Τμήμα Περιβαλλοντικής Διατήρησης της Αλάσκας είχε δηλώσει στα τοπικά μέσα ότι πιθανότατα η αρκούδα είχε τραφεί με κουφάρια μολυσμένων πτηνών.

H γρίπη των πτηνών εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην Ανταρκτική, όπου ανιχνεύθηκε σε φώκιες ελεφάντων και γουνοφόρες φώκιες, καθώς και σε καφέ σκουά, γλάρους και αντιπροσωπευτικά θαλασσοπούλια.

Η γρίπη των πτηνών έχει επίσης εντοπιστεί σε φώκιες στην Ευρώπη και την Αμερική, καθώς και σε βιζόν στη βόρεια Ισπανία και σε αλεπούδες και ενυδρίδες στην Αγγλία.

