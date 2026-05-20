Μεσογειακή διατροφή: Η νέα εκδοχή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο διαβήτη κατά 31%

Μία διαφορετική εκδοχή της μεσογειακής διατροφής μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2, σύμφωνα με μεγάλη ευρωπαϊκή έρευνα που διήρκεσε έξι χρόνια.

Η μελέτη PREDIMED-Plus, η μεγαλύτερη διατροφική κλινική έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί στην Ευρώπη, έδειξε ότι ένας συνδυασμός μεσογειακής διατροφής με λιγότερες θερμίδες, ήπια άσκηση και υποστήριξη για απώλεια βάρους μείωσε τον κίνδυνο διαβήτη τύπου 2 κατά 31%.

Στην έρευνα συμμετείχαν 4.746 άτομα ηλικίας 55 έως 75 ετών με παχυσαρκία ή αυξημένο βάρος και μεταβολικό σύνδρομο, χωρίς όμως να έχουν διαγνωστεί με διαβήτη ή καρδιαγγειακή νόσο όταν ξεκίνησε η μελέτη.

Μεσογειακή διατροφή: Πώς έγινε η έρευνα

Οι επιστήμονες χώρισαν τους συμμετέχοντες σε δύο ομάδες. Η πρώτη ακολούθησε μια πιο οργανωμένη μορφή μεσογειακής διατροφής, με περίπου 600 λιγότερες θερμίδες την ημέρα, τακτική φυσική δραστηριότητα, όπως γρήγορο περπάτημα, ασκήσεις ενδυνάμωσης και ισορροπίας, και επαγγελματική καθοδήγηση για απώλεια βάρους.

Η δεύτερη ομάδα ακολούθησε κλασική μεσογειακή διατροφή χωρίς περιορισμό θερμίδων ή οδηγίες άσκησης.

Τα αποτελέσματα εντυπωσίασαν τους ερευνητές. Όσοι ακολούθησαν το πιο οργανωμένο πρόγραμμα είχαν 31% μικρότερη πιθανότητα να εμφανίσουν διαβήτη τύπου 2 σε σχέση με την ομάδα ελέγχου.

Παράλληλα, έχασαν περισσότερο βάρος και μείωσαν σημαντικά το κοιλιακό λίπος. Κατά μέσο όρο, οι συμμετέχοντες της πρώτης ομάδας έχασαν 3,3 κιλά και μείωσαν την περίμετρο μέσης κατά 3,6 εκατοστά, ενώ όσοι ακολούθησαν μόνο τη βασική μεσογειακή διατροφή έχασαν περίπου 0,6 κιλά.

Μεσογειακή διατροφή: Απετράπησαν τρία περιστατικά διαβήτη

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το πρόγραμμα με τη μεσογειακή διατροφή και την άσκηση, απέτρεψε περίπου τρία περιστατικά διαβήτη τύπου 2 ανά 100 άτομα που συμμετείχαν στη μελέτη.

Ο καθηγητής Προληπτικής Ιατρικής του Πανεπιστημίου της Ναβάρα, Miguel Ángel Martínez-González, ένας από τους βασικούς ερευνητές της μελέτης, δήλωσε ότι τα αποτελέσματα δείχνουν ξεκάθαρα πως οι σχετικά μικρές αλλά σταθερές αλλαγές στον τρόπο ζωής μπορούν να λειτουργήσουν ως ισχυρό εργαλείο πρόληψης.

«Αν εφαρμοστεί ευρύτερα σε ανθρώπους υψηλού κινδύνου, αυτό το μοντέλο θα μπορούσε να αποτρέψει χιλιάδες νέες διαγνώσεις κάθε χρόνο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο διαβήτης τύπου 2 θεωρείται μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες χρόνιες ασθένειες παγκοσμίως. Σύμφωνα με τη Διεθνή Ομοσπονδία Διαβήτη, περισσότεροι από 530 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σήμερα με διαβήτη, με την αύξηση να συνδέεται κυρίως με την παχυσαρκία, την καθιστική ζωή και τις κακές διατροφικές συνήθειες.

Οι επιστήμονες σημειώνουν επίσης ότι η ποιότητα των τροφών παίζει σημαντικό ρόλο. Πρόσφατες αναλύσεις έδειξαν ότι η αυξημένη κατανάλωση εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου συνδέεται με χαμηλότερο καρδιαγγειακό κίνδυνο, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη σημασία της μεσογειακής διατροφής.

Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Annals of Internal Medicine και πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή περισσότερων από 200 ερευνητών από πανεπιστήμια, νοσοκομεία και ερευνητικά κέντρα της Ισπανίας, σε συνεργασία με τη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Χάρβαρντ.

Με πληροφορίες από πανεπιστήμιο της Ναβάρα

