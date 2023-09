NASA: Στη Γη η κάψουλα με τα δείγματα του αστεροειδούς Bennu- Γιατί είναι σημαντικά

Δείγματα σκόνης από τον «πιο επικίνδυνο, γνωστό, αστεροειδή του ηλιακού συστήματος» προσγειώθηκαν στη Γη.

Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία NASA μετέφερε τα υλικά στη Γη, μέσα σε μια κάψουλα, που προσγειώθηκε στη δυτική έρημο της πολιτείας Γιούτα.

Τα δείγματα είχαν ανασυρθεί το 2020 από την επιφάνεια του αστεροειδούς Bennu, από το διαστημικό σκάφος Osiris-Rex.

Η NASA θέλει να μάθει περισσότερα για τον αστεροειδή – και όχι μόνο επειδή υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να χτυπήσει τον πλανήτη μας, μέσα στα επόμενα 300 χρόνια.

Τα δείγματα είναι πιθανό να δώσουν νέες πληροφορίες για τον σχηματισμό του ηλιακού συστήματος, πριν από 4,6 δισεκατομμύρια χρόνια, και ενδεχομένως ακόμη και για το πώς ξεκίνησε η ζωή στον πλανήτη μας.

Όταν η ομάδα Osiris-Rex αντίκρισε την κάψουλα, επικράτησε κλίμα ιδιαίτερης χαράς.

We've spotted the #OSIRISREx capsule on the ground, the parachute has separated, and the helicopters are arriving at the site. We're ready to recover that sample! pic.twitter.com/ZmPyb8fyrR — NASA Solar System (@NASASolarSystem) September 24, 2023

Η κάψουλα, που έχει το μέγεθος ελαστικού αυτοκινήτου, εισήλθε στην ατμόσφαιρα με ταχύτητα 12 χιλιομέτρων/δευτερόλεπτο. Μια θερμική ασπίδα και αλεξίπτωτα επιβράδυναν την κάθοδό του και προσγειώθηκε ομαλά στην αμερικανική έρημο.

«Αυτή η μικρή κάψουλα κατάλαβε την αποστολή της» δήλωσε ο Tim Priser, ο επικεφαλής μηχανικός της αεροδιαστημικής εταιρείας Lockheed Martin. «Προσγειώθηκε σαν πούπουλο».

Ερωτηθείς πώς πήγε η επιχείρηση ανάσυρσης της κάψουλας από την έρημο, ορισμένοι από τους συμμετέχοντες δήλωσαν πως ήταν «φοβερή».

«Ήταν μια συγκλονιστική στιγμή για μένα. Είναι ένα εκπληκτικό επίτευγμα» δήλωσε ο επικεφαλής ερευνητής του Osiris-Rex, Dante Lauretta.

We've made it #ToBennuAndBack!



Our landing broadcast has ended, but the mission continues. See what's next for the #OSIRISREx asteroid sample (and why it's heading to Houston): https://t.co/ceoKN3CBZ0 pic.twitter.com/f36moRLQO6 — NASA (@NASA) September 24, 2023

Στοίχημα η καθαριότητα

Η καθαριότητα ήταν το μεγάλο στοίχημα της επιχείρησης. Όταν οι ομάδες περισυλλογής έφτασαν στην κάψουλα, έπρεπε να την παραλάβουν και να τη μεταφέρουν σε ένα προσωρινό, καθαρό δωμάτιο στην κοντινή στρατιωτική βάση Dugway, το συντομότερο δυνατό.

Αν, όπως πιστεύουν οι ερευνητές, το δείγμα περιέχει ενώσεις άνθρακα που μπορεί να είχαν ρόλο στη δημιουργία της ζωής, τότε έπρεπε να αποφευχθεί, πάση θυσία, η ανάμειξη με στοιχεία στη Γη.

«Η καθαριότητα και η αποφυγή της μόλυνσης του διαστημικού σκάφους ήταν μια πραγματικά αυστηρή απαίτηση της αποστολής» δήλωσε ο Mike Morrow, αναπληρωτής διευθυντής του προγράμματος Osiris-Rex.

«Ο καλύτερος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να προστατεύσουμε το δείγμα είναι απλά να το μεταφέρουμε από το πεδίο στο καθαρό εργαστήριο, που έχουμε στήσει εδώ, σε ένα υπόστεγο, το συντομότερο δυνατό».

250 πολύτιμα γραμμάρια από τον αστεροειδή

Οι επιστήμονες ανυπομονούν να μελετήσουν το πολύτιμο φορτίο, το οποίο εκτιμάται ότι είναι περίπου 250 γραμμάρια - το βάρος ενός ενήλικου χάμστερ, όπως το περιέγραψε ένας επιστήμονας.

Your package has been delivered.



The #OSIRISREx sample return capsule containing rock and dust collected in space from asteroid Bennu has arrived at temporary clean room in Utah. The 4.5-billion-year-old sample will soon head to @NASA_Johnson for curation and analysis. pic.twitter.com/Ke0PcDAKt0 — NASA (@NASA) September 24, 2023

Μπορεί να μοιάζει λίγο, αλλά για τους τύπους των δοκιμών που θέλουν να κάνουν οι ομάδες της NASA, είναι υπεραρκετό.

«Ξέρουμε πώς να τεμαχίσουμε ένα σωματίδιο μεγέθους 10 μικρομέτρων σε δώδεκα φέτες και στη συνέχεια να χαρτογραφήσουμε κόκκο προς κόκκο σε νανοκλίμακα. Έτσι, τα 250 γραμμάρια είναι πολλά» είπε η Eileen Stansbery, επικεφαλής επιστήμονας στο Διαστημικό Κέντρο Johnson της Διαστημικής Υπηρεσίας στο Τέξας.

After a journey of nearly 3.9 billion miles, the #OSIRISREx asteroid sample return capsule is back on Earth. Teams perform the initial safety assessment—the first persons to come into contact with this hardware since it was on the other side of the solar system. pic.twitter.com/KVDWiovago — NASA (@NASA) September 24, 2023

Το πολύτιμο φορτίο θα μεταφερθεί σήμερα σε ειδική εγκατάσταση, όπου θα αρχίσει η ανάλυση. Οι πρώτες εκτιμήσεις είναι πως οι επιστήμονες θα βρεθούν μπροστά σε ένα υλικό «πολύ μαλακό, πολύ εύθραυστο».

Η NASA προγραμματίζει συνέντευξη Τύπου στις 11 Οκτωβρίου για να δώσει τις πρώτες της εκτιμήσεις σχετικά με το τι έχει επιστραφεί. Μικρά δείγματα πρόκειται να διανεμηθούν σε συναφείς ερευνητικές ομάδες σε όλο τον κόσμο.

Today's #OSIRISREx asteroid sample landing isn't just the end of a 7-year, 3.9-billion-mile journey through space. It takes us 4.5 billion years back in time.



These rocks will help us understand the origin of organics and water that may have seeded life on Earth.… pic.twitter.com/sHLRrnWqAg — NASA (@NASA) September 24, 2023

Με πληροφορίες από BBC