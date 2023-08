Νέος αλγόριθμος εντοπίζει τον πρώτο «δυνητικά επικίνδυνο» αστεροειδή κοντά στη Γη

Ένας αλγόριθμος που έχει σχεδιαστεί για την ανακάλυψη αστεροειδών κοντά στη Γη εντόπισε τον πρώτο «δυνητικά επικίνδυνο».

Όπως ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον ο αλγόριθμος, που είναι γνωστός ως HelioLinc3D, βρίσκεται ακόμη σε φάση δοκιμών. Ο «δυνητικά επικίνδυνος» αστεροειδής, που ονομάστηκε 2022 SF289, είχε μήκος περίπου 180 μέτρα και ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια δοκιμής του αλγορίθμου στη Χαβάη. Οι επιστήμονες μπόρεσαν να επιβεβαιώσουν ότι ο αστεροειδής «δεν αποτελεί κίνδυνο για τη Γη για το ορατό μέλλον».

Ο αλγόριθμος θα χρησιμοποιηθεί τελικά στο παρατηρητήριο Vera C. Rubin, ένα ερευνητικό τηλεσκόπιο που κατασκευάζεται στη Χιλή. Το παρατηρητήριο θα έχει πολλαπλούς στόχους, όπως η διερεύνηση της σκοτεινής ενέργειας και της σκοτεινής ύλης και η χαρτογράφηση του γαλαξία μας, και αναμένεται να αρχίσει να λειτουργεί στις αρχές του 2025, σύμφωνα με την ανακοίνωση του πανεπιστημίου. Αναμένεται ότι το παρατηρητήριο θα «αυξήσει δραματικά το ποσοστό ανακάλυψης» αντικειμένων όπως οι αστεροειδείς. Το παρατηρητήριο θα χρειάζεται να εξετάζει σημεία του νυχτερινού ουρανού μόνο δύο φορές τη νύχτα, αντί για τέσσερις φορές που χρειάζονται τα τηλεσκόπια, μια πρόοδος που σημαίνει ότι μπορεί να «σαρώνει τον ουρανό με πρωτοφανή ταχύτητα».

Ωστόσο, αυτή η νέα ταχύτητα σήμαινε ότι οι ερευνητές έπρεπε να δημιουργήσουν έναν νέο τύπο αλγορίθμου ανακάλυψης. Σε αυτό το σημείο έρχεται το HelioLinc3D. Ο αλγόριθμος μπορεί να βρει αστεροειδείς στο σύνολο δεδομένων του Rubin, και οι προγραμματιστές του αλγορίθμου τον έβαλαν να μελετήσει υπάρχοντα δεδομένα με πολύ λίγες παρατηρήσεις για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από συμβατικούς αλγορίθμους.

Σε ένα από αυτά τα σύνολα δεδομένων ο αλγόριθμος ανακάλυψε τον «δυνητικά επικίνδυνο» αστεροειδή 2022 SF289. Ο αστεροειδής είχε παρατηρηθεί πολλές φορές σε διαφορετικές νύχτες με παλαιότερη τεχνολογία, αλλά επειδή δεν είχε παρατηρηθεί ποτέ τέσσερις φορές σε μια νύχτα, δεν μπορούσε να αναγνωριστεί σωστά. Συνδυάζοντας τις πολλαπλές παρατηρήσεις, ο αλγόριθμος προέβη στη νέα ανακάλυψη.

Πρόσθετες παρατηρήσεις επιβεβαίωσαν την ανακάλυψη και διαπίστωσαν ότι η πλησιέστερη προσέγγιση του αστεροειδούς τον φέρνει σε απόσταση 140.000 μιλίων από την τροχιά της Γης, τοποθετώντας τον πιο κοντά από το φεγγάρι.

