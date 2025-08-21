ΤECH & SCIENCE
PlayStation 5: Οι δασμοί Τραμπ ανεβάζουν κατά 50 δολάρια την τιμή στις ΗΠΑ

Η Sony ανακοίνωσε ότι αυξάνει τις τιμές του PlayStation 5 στις ΗΠΑ λόγω ανησυχιών για δασμούς

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτογραφία: Getty Images
Η Sony ανακοίνωσε ότι οι τιμές των κονσολών PlayStation 5 στις Ηνωμένες Πολιτείες θα αυξηθούν κατά περίπου 50 δολάρια από την Πέμπτη, καθώς ο ιαπωνικός τεχνολογικός κολοσσός αντιμετωπίζει αυξανόμενο κόστος και μια αγορά βιντεοπαιχνιδιών που επιβραδύνεται.

Όπως πολλές διεθνείς επιχειρήσεις, η εταιρεία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα «δύσκολο οικονομικό περιβάλλον», ανέφερε σε ανάρτηση στο εταιρικό blog η Ιζαμπέλ Τομάτις, αντιπρόεδρος παγκόσμιου μάρκετινγκ της Sony Interactive Entertainment.

Όλα τα μοντέλα του PlayStation 5 θα δουν παρόμοια αύξηση. Η πιο ακριβή έκδοση Pro έχει πλέον προτεινόμενη τιμή λιανικής τα 749,99 δολάρια. Το βασικό μοντέλο του PlayStation 5 θα κοστίζει στις ΗΠΑ 499,99 δολάρια.

Η Sony διευκρίνισε ότι οι τιμές των αξεσουάρ του PlayStation 5 θα παραμείνουν αμετάβλητες και ότι δεν υπάρχουν σχέδια για αυξήσεις σε άλλες χώρες προς το παρόν.

Οι δασμοί Τραμπ και οι αυξήσεις στις τιμές

Οι ανατιμήσεις έρχονται μετά την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς στους περισσότερους εμπορικούς εταίρους της Αμερικής, συμπεριλαμβανομένης της Ιαπωνίας. Οι ιαπωνικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ επιβαρύνονται πλέον με δασμό 15%.

Η Sony είχε αυξήσει τις τιμές των κονσολών της ήδη από τις αρχές του έτους στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη, επικαλούμενη τον υψηλό πληθωρισμό και τις διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Παρόμοιες αυξήσεις έχουν εφαρμοστεί και από άλλες μεγάλες εταιρείες του κλάδου. Η Nintendo αύξησε πρόσφατα την τιμή του αρχικού Nintendo Switch, με τα παιχνίδια όπως το Mario Kart World να κοστίζουν πλέον έως και 75 λίρες, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις από τους παίκτες. Η Microsoft επίσης προχώρησε σε αυξήσεις των τιμών των Xbox και των αξεσουάρ της σε διάφορες χώρες.

Επιπτώσεις των δασμών Τραμπ σε μεγάλες εταιρείες

Η ανησυχία για τις επιπτώσεις των δασμών δεν περιορίζεται στη βιομηχανία βιντεοπαιχνιδιών. Η αλυσίδα Home Depot ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι ενδέχεται να αυξήσει τις τιμές ορισμένων προϊόντων λόγω των νέων φόρων εισαγωγής. «Σε ορισμένα εισαγόμενα αγαθά, τα τιμολόγια είναι σημαντικά υψηλότερα σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο», δήλωσε ο οικονομικός διευθυντής της, Ρίτσαρντ ΜακΦέιλ, στη Wall Street Journal.

Τον Ιούλιο, η Adidas προειδοποίησε ότι οι αμερικανικοί δασμοί θα της κοστίσουν επιπλέον 200 εκατ. ευρώ (173 εκατ. λίρες, 232,9 εκατ. δολάρια) και επιβεβαίωσε ότι θα αυξήσει τις τιμές για τους Αμερικανούς καταναλωτές. Αντίστοιχα, η Nike είχε ανακοινώσει ήδη από τον Μάιο ότι θα αυξήσει τις τιμές σε αθλητικά παπούτσια και ρούχα, προειδοποιώντας αργότερα ότι οι δασμοί θα μπορούσαν να προσθέσουν περίπου 1 δισ. δολάρια (730 εκατ. λίρες) στο λειτουργικό της κόστος.

Με πληροφορίες από BBC

