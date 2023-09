NASA: Διαστημική κάψουλα φέρνει δείγμα αστεροειδούς στη Γη

Η κάψουλα Osiris-Rex φέρνει ένα δείγμα αστεροειδούς στη Γη και η NASA θα μεταδώσει σήμερα ζωντανά την άφιξη.

Μια επταετής αποστολή θα ολοκληρωθεί σήμερα, καθώς οι επιστήμονες της NASA περιμένουν ένα δείγμα πετρώματος από τον Bennu, έναν αστεροειδή, που μπορεί να περιέχει στοιχεία για την προέλευση του ηλιακού μας συστήματος και της ζωής.

H αποστολή με το δείγμα αναμένεται να προσγειωθεί σήμερα σε μια έρημο της Γιούτα, περίπου 80 μίλια νοτιοδυτικά του Σολτ Λέικ Σίτι, περίπου στις 11 το βράδυ (για την Ευρώπη). Η NASA θα μεταδώσει ζωντανά την άφιξη στο κανάλι της στο YouTube.

Νωρίτερα σήμερα η ομάδα διοίκησης του OSIRIS-REX διεξήγαγε τη διαδικασία που αποκαλείται «go-or-no-go poll» για να καθορίσει αν το διαστημικό σκάφος θα απελευθερώσει την κάψουλα. Εάν η ομάδα διοίκησης είχε διαπιστώσει ότι υπήρχε κίνδυνος για τους ανθρώπους ή για περιουσίες στο έδαφος, θα είχε εκτρέψει την πορεία του διαστημικού σκάφους και θα επιχειρούσε μια δεύτερη επιστροφή του δείγματος του αστεροειδούς το 2025.

Όμως η κάψουλα απελευθερώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες (για την Ευρώπη). Μόλις εισέλθει στην ατμόσφαιρα της Γης μια σειρά από αλεξίπτωτα θα ανοίξουν αμέσως, επιβραδύνοντας την ταχύτητα της κάψουλας για μια ήπια προσγείωση.

