Στήλες της Δημιουργίας: Αλλόκοσμες εικόνες από το τηλεσκόπιο James Webb- Το GIF της NASA

Εντυπωσιακές εικόνες για τις «Στήλες της Δημιουργίας» από το τηλεσκόπιο James Webb της NASA δείχνουν την ικανότητα του υπέρυθρου φωτός.

Οι εικόνες καταγράφηκαν για πρώτη φορά από το τηλεσκόπιο Hubble το 1995, αλλά είναι η πρώτη φορά που το τηλεσκόπιο James Webb τις προβάλει με τόση λεπτομέρεια.

Οι «Στήλες της Δημιουργίας» είναι νέφη γεμάτα μοριακά αέρια και σκόνη. Σε αυτό το τμήμα του γαλαξία μας, υπάρχουν μεγάλα αστέρια που παράγουν ισχυρούς αστρικούς ανέμους, οι οποίοι έχουν παρασύρει τμήματα αυτών των νεφών. Η κορυφή τους περιέχει πυκνότερα τμήματα του νέφους, τα οποία προστατεύουν από τον αστρικό άνεμο.

Το τηλεσκόπιο James Webb μπορεί να συλλάβει υπέρυθρο φως από τα αστέρια στο εσωτερικό του νέφους σκόνης. Αυτό επέτρεψε στους επιστήμονες να ερευνήσουν και να λάβουν εικόνες μέσα από αυτά τα νέφη για πρώτη φορά. Διαπιστώνουν πολυάριθμα νέα άστρα να σχηματίζονται στο εσωτερικό τους, ενδεχομένως με νέους πλανήτες γύρω τους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αποκαλούμε αυτά τα νέφη «Στήλες της Δημιουργίας».

Far out … ominous … glittering! #NASAWebb’s views of the Pillars of Creation shows the capacity of infrared light: The first combines mid- and near-infrared light, the second is mid-infrared-only, spotlighting dust. Near-infrared-only shows the stars: https://t.co/ifvcfLik7U pic.twitter.com/WQxe9gwKTQ