ΤECH & SCIENCE
Τech & Science

Οι επιστήμονες βρήκαν το «μυστικό συστατικό» της τέλειας σοκολάτας και δεν είναι το κακάο

Νέα έρευνα καταλήγει ότι δεν είναι η ποικιλία του κακάο που καθορίζει τη γεύση της σοκολάτας

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Οι επιστήμονες βρήκαν το «μυστικό συστατικό» της τέλειας σοκολάτας και δεν είναι το κακάο Facebook Twitter
Φωτ: Getty Images
0

Η σοκολάτα γεννιέται από τους σπόρους του κακαόδεντρου, που ζυμώνονται για πέντε έως επτά ημέρες πριν μπουν στη διαδικασία επεξεργασίας. Ωστόσο, νέα έρευνα καταλήγει ότι δεν είναι η ποικιλία του κακάο που καθορίζει τη γεύση, αλλά οι μικροοργανισμοί που αναπτύσσονται κατά τη ζύμωση.

Ο Δρ. Ντέιβιντ Γκοπόλτσαν, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Νότιγχαμ, εξηγεί ότι η μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Nature Microbiology δείχνει πώς η σοκολάτα μπορεί να παραχθεί με σταθερή ποιότητα και συγκεκριμένο γευστικό προφίλ. Η έμπνευσή του ήρθε από την εμπειρία του στο Κέντρο Έρευνας Κακάο στο Τρινιντάντ, όπου δοκίμαζε σοκολάτες από διαφορετικές χώρες και διαπίστωνε πόσο διαφορετική γεύση είχαν.

Το μυστικό πίσω από τη γεύση της σοκολάτας

Η κυρίαρχη άποψη ήταν ότι αυτές οι διαφορές οφείλονταν στη γενετική ποικιλία του κακάο. Όμως, ο ίδιος παρατήρησε ότι ακόμη και οι ίδιες ποικιλίες αποκτούσαν άλλη γεύση όταν καλλιεργούνταν σε διαφορετικές περιοχές. Έτσι, στράφηκε στη ζύμωση, την κρίσιμη διαδικασία που μετατρέπει τους κόκκους κακάο σε σοκολάτα.

Οι επιστήμονες βρήκαν το «μυστικό συστατικό» της τέλειας σοκολάτας και δεν είναι το κακάο Facebook Twitter
Φωτ: BBC - Dr David Gopaulchan

Σε συνεργασία με τρεις φάρμες κακάο στην Κολομβία (Σανταντέρ, Ουίλα και Αντιόκια), η ομάδα του συνέλεξε δείγματα και με τη βοήθεια ανάλυσης DNA χαρτογράφησε τους μικροοργανισμούς που συμμετείχαν στη ζύμωση, καθώς και τις χημικές αλλαγές στους κόκκους. Διαπίστωσε ότι οι σοκολάτες από την Αντιόκια είχαν διαφορετική γεύση και διαφορετική μικροβιακή σύνθεση σε σχέση με τις άλλες περιοχές.

Η ομάδα απομόνωσε αυτά τα μικρόβια και τα εισήγαγε σε φρέσκους κόκκους κακάο στο εργαστήριο. Το αποτέλεσμα; Η ζύμωση ξεκίνησε κανονικά, η χημική σύνθεση των κόκκων άλλαξε όπως στο χωράφι, και η γεύση της σοκολάτας αναπαράχθηκε με ακρίβεια.

Οι επιστήμονες βρήκαν το «μυστικό συστατικό» της τέλειας σοκολάτας και δεν είναι το κακάο Facebook Twitter
Ο Δρ. Ντέιβιντ Γκοπόλτσαν, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Νότιγχαμ / Φωτ: BBC - Dr David Gopaulchan

«Δείξαμε ότι μπορούμε να ελέγξουμε μια αρχαία διαδικασία, που μέχρι τώρα γινόταν σχεδόν τυχαία από εκατομμύρια αγρότες στις τροπικές χώρες», σημειώνει ο Δρ. Γκοπόλτσαν. «Πλέον μπορούμε να εξασφαλίσουμε σταθερή ποιότητα και γεύση».

Οι επιστήμονες βρήκαν το «μυστικό συστατικό» της τέλειας σοκολάτας και δεν είναι το κακάο Facebook Twitter
Φωτ: BBC - Dr David Gopaulchan

Ο Δρ. Γκοπόλτσαν θεωρεί ότι η δυνατότητα ελέγχου του γευστικού προφίλ μπορεί να αποδειχθεί ανατρεπτική για τη βιομηχανία της σοκολάτας, η οποία μέχρι σήμερα δεν είχε παρέμβαση στο στάδιο της ζύμωσης. Όπως λέει, στο μέλλον οι εταιρείες θα μπορούσαν να διασφαλίζουν σταθερή γεύση σε κάθε παρτίδα και ενδεχομένως να διαμορφώνουν το δικό τους «ιδανικό» γευστικό προφίλ.

Με πληροφορίες από BBC

Τech & Science

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πόσο παγωτό μπορούν να τρώνε τα παιδιά το καλοκαίρι;

Ψυχή & Σώμα / Πόσο παγωτό μπορούν να τρώνε τα παιδιά το καλοκαίρι;

Τι γίνεται με τα συσκευασμένα που βρίσκουμε στα ψυγεία; Είναι ασφαλή; Τα παγωτά που δεν έχουν ζάχαρη να τα προτιμάμε; Είναι ασφαλές να δίνουμε υποκατάστατα ζάχαρης στα παιδιά; Ποια είναι τα καλά του σπιτικού παγωτού; Και πώς μπορούμε να το φτιάχνουμε;
ΤΖΟΥΛΗ ΑΓΟΡΑΚΗ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Νέα έρευνα: Επιστήμονες λένε ότι βρήκαν τον κρυφό «διακόπτη» που κάνει το λίπος να καίει θερμίδες

Τech & Science / Νέα έρευνα: Επιστήμονες λένε ότι βρήκαν τον κρυφό «διακόπτη» για απώλεια βάρους

Η μελέτη δεν περιελάμβανε ανθρώπους - Προηγούμενη έρευνα έχει υπονοήσει ότι ένα συγκεκριμένο αμινοξύ μπορεί να είναι ένας παράγοντας αλλά μέχρι τώρα ο ρόλος του δεν ήταν σαφής
LIFO NEWSROOM
Τα πρόσωπα των πρώτων κατοίκων της νότιας Ινδίας: Σκελετοί 2.500 ετών αποκαλύπτουν την αλήθεια

Τech & Science / Τα πρόσωπα των πρώτων κατοίκων της νότιας Ινδίας: Σκελετοί 2.500 ετών αποκαλύπτουν την αλήθεια

Ερευνητές ανασυνθέτουν ψηφιακά τα πρόσωπα από σκελετούς 2.500 ετών στην Ινδία, αποκαλύπτοντας την ποικιλομορφία και τις αρχαίες ρίζες των πρώτων κατοίκων της Νότιας Ινδίας
LIFO NEWSROOM
Η φωτορύπανση αλλάζει τις συνήθειες των πουλιών: Ξαγρυπνούν έως και μία ώρα παραπάνω στις πόλεις

Τech & Science / Η φωτορύπανση αλλάζει τις συνήθειες των πουλιών: Ξαγρυπνούν έως και μία ώρα παραπάνω στις πόλεις

Έρευνα δείχνει ότι τα πουλιά σε περιοχές με φωτορύπανση μένουν ξύπνια έως και μία ώρα περισσότερο την ημέρα - Πώς επηρεάζονται τα είδη και γιατί η αλλαγή αυτή ανησυχεί τους επιστήμονες
LIFO NEWSROOM
Η Meta παγώνει τις προσλήψεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη, μετά τις δαπανηρές κινήσεις Ζούκερμπεργκ

Τech & Science / Η Meta παγώνει τις προσλήψεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη, μετά τις δαπανηρές κινήσεις Ζούκερμπεργκ

Ο Ζούκερμπεργκ είχε αναλάβει προσωπικά την προσέλκυση ταλέντων από OpenAI, Google DeepMind και άλλες εταιρείες, προσφέροντας πακέτα αποδοχών ακόμη και 100 εκατ. δολαρίων
LIFO NEWSROOM
Η πρόωρη εφηβεία ενδέχεται να συνδέεται με κοινό χημικό σε προϊόντα προσωπικής φροντίδας

Τech & Science / Η πρόωρη εφηβεία ενδέχεται να συνδέεται με κοινό χημικό σε προϊόντα προσωπικής φροντίδας

Μία χημική ένωση που βρίσκεται σε πληθώρα προϊόντων - από καλλυντικά και αρωματικά χώρου έως απορρυπαντικά και σαπούνια - μπορεί να στέλνει σήμα σε περιοχή του εγκεφάλου που ενεργοποιεί την έναρξη της εφηβείας
LIFO NEWSROOM
Οι ΗΠΑ σε διαπραγματεύσεις για το 10% της Intel: «Ο πρόεδρος θέτει τις ανάγκες της Αμερικής σε προτεραιότητα»

Τech & Science / Οι ΗΠΑ σε διαπραγματεύσεις για το 10% της Intel: «Ο πρόεδρος θέτει τις ανάγκες της Αμερικής σε προτεραιότητα»

Επιβεβαίωσε ο Λευκός Οίκος πως υπάρχει ενδιαφέρον για τη γιγαντιαία εταιρεία μικροτσίπ - Οι ΗΠΑ ζητούν μερίδιο σε αντάλλαγμα για παλαιότερες επιχορηγήσεις
LIFO NEWSROOM
Η Intel εξασφαλίζει «σωσίβιο» 2 δισ. δολαρίων από τη SoftBank – Σκέψεις για συμμετοχή και από την κυβέρνηση Τραμπ

Τech & Science / Η Intel εξασφαλίζει «σωσίβιο» 2 δισ. δολαρίων από τη SoftBank – Σκέψεις για συμμετοχή και από την κυβέρνηση Τραμπ

Οι μετοχές της Intel κατέγραψαν άνοδο άνω του 5% - Ο Τραμπ έχει ήδη συμφωνήσει με Nvidia και AMD να καταβάλουν το 15% των εσόδων τους από πωλήσεις κινεζικών AI chips στο αμερικανικό κράτος
LIFO NEWSROOM
 
 