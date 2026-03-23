Μελέτη συνδέει την χρήση των social media από τα παιδιά με το άγχος και την κατάθλιψη

Σύμφωνα με έρευνα, τα παιδιά που χρησιμοποιούν τα social media για περισσότερο από τρεις ώρες την ημέρα είναι πιο πιθανό να εμφανίσουν κατάθλιψη και άγχος κατά την εφηβεία.

Οι ειδικοί ανέφεραν ότι αυτή η επίδραση πιθανώς συνδέεται με την έλλειψη ύπνου που προκαλεί η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αργά το βράδυ, και ότι η σχέση με την κατάθλιψη είναι πιο έντονη στα κορίτσια.

Ερευνητές του Imperial College London ανέλυσαν δεδομένα από μια μελέτη σχετικά με τη γνωστική λειτουργία, τους εφήβους και τα κινητά τηλέφωνα, η οποία ξεκίνησε το 2014, με βάση τις απαντήσεις 2.350 παιδιών από 31 σχολεία σε όλο το Λονδίνο.

Τα παιδιά υποβλήθηκαν δύο φορές σε γνωστικές δοκιμασίες και συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με τις ψηφιακές τους συνήθειες, την ψυχική τους υγεία και τον τρόπο ζωής τους: την πρώτη φορά όταν ήταν μεταξύ 11 και 12 ετών, και ξανά όταν ήταν μεταξύ 13 και 15 ετών.

Η πολύωρη έκθεση στα social media υπεύθυνη για συμπτώματα άγχους

Η ανάλυση έδειξε ότι τα παιδιά που περνούσαν περισσότερες από τρεις ώρες την ημέρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν πιο πιθανό να παρουσιάσουν συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης ως έφηβοι, σε σύγκριση με εκείνα που περνούσαν 30 λεπτά online κάθε μέρα.

Οι ερευνητές υποθέτουν ότι αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι όσοι χρησιμοποιούσαν περισσότερο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πήγαιναν για ύπνο αργότερα και κοιμόντουσαν συνολικά λιγότερο, ειδικά τις νύχτες εκτός του Σαββατοκύριακου.

Η καθηγήτρια Mireille Toledano, επικεφαλής της έρευνας και πρόεδρος του Κέντρου Mohn για την Υγεία και την Ευημερία των Παιδιών του Imperial College, δήλωσε: «Η ανάλυσή μας δείχνει μια σαφή τάση όσον αφορά τον χρόνο που αφιερώνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις επιπτώσεις στην ψυχική υγεία».

«Τα παιδιά που χρησιμοποιούν εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης για περισσότερο χρόνο και μέχρι αργά το βράδυ ενδέχεται να στερούνται τον ύπνο που χρειάζονται για να λειτουργούν υγιώς. Πιστεύουμε ότι αυτός είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο παρατηρούμε μια μακροπρόθεσμη επίδραση στην ψυχική τους υγεία».

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η βρετανική κυβέρνηση ξεκίνησε μια διαβούλευση για να συγκεντρώσει απόψεις σχετικά με μέτρα για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο, τα οποία θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν μερική απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για άτομα κάτω των 16 ετών.

Πέρυσι, η Αυστραλία έγινε η πρώτη χώρα που απαγόρευσε στα άτομα κάτω των 16 ετών τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι λογαριασμοί 4,7 εκατομμυρίων νέων απενεργοποιήθηκαν, διαγράφηκαν ή περιορίστηκαν μέσα στις πρώτες ημέρες από την έναρξη ισχύος της απαγόρευσης τον Δεκέμβριο.

Η απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Η Toledano δήλωσε ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να υποστηρίξουν προτάσεις για παρόμοια απαγόρευση στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και για τη μετατροπή της τρέχουσας μη νομοθετικής οδηγίας για την απαγόρευση των κινητών τηλεφώνων στα σχολεία σε νομική απαγόρευση, παρά την αυξανόμενη υποστήριξη και για τα δύο.

«Η εικόνα είναι πολύπλοκη και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, και πρέπει να αναλύσουμε καλύτερα τα αίτια που οδηγούν στις συσχετίσεις που παρατηρούμε», είπε. «Παρά τις εκκλήσεις για πλήρη απαγόρευση για τα παιδιά κάτω των 16 ετών, δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι αυτό θα λύσει όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά.

«Αντί το Ηνωμένο Βασίλειο να υιοθετήσει μια αυθαίρετη απαγόρευση, ίσως θα ήταν συνετό να δούμε τι θα συμβεί στην Αυστραλία κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις της απαγόρευσης στην υγεία και την ευημερία των νέων».

Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό BMC Medicine, όπου οι ερευνητές ζήτησαν την ενίσχυση της εκπαίδευσης στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ψηφιακή παιδεία και τον ύπνο. Πρόσθεσαν ότι απαιτούνται περισσότερες μελέτες, καθώς το τοπίο των κοινωνικών μέσων έχει αλλάξει δραματικά από τη συλλογή των δεδομένων μεταξύ 2014 και 2018.

Ο Δρ Chen Shen από τη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Imperial δήλωσε: «Γνωρίζουμε ότι οι πλατφόρμες κοινωνικών μέσων έχουν αλλάξει τεράστια την τελευταία δεκαετία και είναι πιθανό να αλλάξουν εξίσου, αν όχι περισσότερο, τα επόμενα πέντε έως δέκα χρόνια. Καθώς οι πλατφόρμες, η χρήση και το περιεχόμενο εξελίσσονται, χρειαζόμαστε συνεχή έρευνα για να κατανοήσουμε πώς η χρήση των κοινωνικών μέσων επηρεάζει την ψυχική υγεία των παιδιών στο σημερινό ψηφιακό περιβάλλον».

Με πληροφορίες από Guardian