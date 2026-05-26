Πανσέληνος Μαΐου: Πότε θα δούμε το Μπλε Φεγγάρι

Πρόκειται για τη δεύτερη πανσέληνο του μήνα, καθώς την 1η Μαΐου απολαύσαμε το Φεγγάρι των Λουλουδιών

The LiFO team
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Ο Μάιος μάς αποχαιρετά με μία ακόμη πανσέληνο, το λεγόμενο Μπλε Φεγγάρι.

Ο όρος δεν έχει να κάνει με το χρώμα της Σελήνης, αλλά με το πώς μετράμε τις πανσελήνους στο ημερολόγιο.

Η Σελήνη κάνει έναν κύκλο γύρω από τη Γη σε περίπου 29,5 ημέρες, δηλαδή σχεδόν έναν μήνα. Γι’ αυτό συνήθως έχουμε 12 πανσελήνους τον χρόνο. Όμως, κάποιες χρονιές «χωράνε» 13 πανσελήνους.

Όταν συμβαίνει αυτό, μία από αυτές θεωρείται Μπλε Φεγγάρι. Συγκεκριμένα, η δεύτερη πανσέληνος μέσα στον ίδιο μήνα.

Αυτό συμβαίνει φέτος, επειδή είχαμε ήδη πανσέληνο στις 1 Μαΐου- το Φεγγάρι των Λουλουδιών- και τώρα έχουμε τη δεύτερη στις 31 Μαΐου.

Μάλιστα, το Μπλε Φεγγάρι θα είναι από τα μικρότερα του έτους, γνωστή ως «μικροσελήνη», καθώς η Σελήνη θα βρίσκεται στη μεγαλύτερη απόστασή της από τη Γη (αντίθετα με την υπερσελήνη, που βρίσκεται στη μικρότερη απόσταση από εμάς).

Η μικροσελήνη φαίνεται 7% μικρότερη από μια μέση πανσέληνο και 12-14% μικρότερη από μια υπερπανσέληνο. Όσον αφορά το επόμενο«Μπλε Φεγγάρι, αναμένεται στις 21 Αυγούστου 2032.

