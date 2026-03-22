Pinterest CEO: «Χρειαζόμαστε απαγόρευση των social media για εφήβους κάτω των 16 ετών»

Ο Bill Ready επικαλέστηκε ως παράδειγμα την Αυστραλία, που έχει επιβάλει περιορισμούς στη χρήση των social media από άτομα κάτω των 16 ετών

Έκκληση από τον CEO του Pinterest για απαγόρευση χρήσης social media από παιδιά κάτω των 16 ετών / Φωτ.: Unsplash
Έκκληση προς τις κυβερνήσεις παγκοσμίως να προχωρήσουν σε απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από εφήβους κάτω των 16 ετών απηύθυνε ο διευθύνων σύμβουλος του Pinterest, μέσω ανάρτησής του.

Ο CEO της πλατφόρμας, Bill Ready, έθεσε το ζήτημα δημόσια μέσω LinkedIn, τονίζοντας την ανάγκη για σαφή και αυστηρά μέτρα.

«Χρειαζόμαστε ένα σαφές πρότυπο: την απαγόρευση των κοινωνικών μέσων για εφήβους κάτω των 16 ετών, υποστηριζόμενη από πραγματική επιβολή, και λογοδοσία για τα λειτουργικά συστήματα κινητών τηλεφώνων και τις εφαρμογές που λειτουργούν σε αυτά», έγραψε χαρακτηριστικά.

Το Pinterest -η δημοφιλής πλατφόρμα κοινής χρήσης εικόνων- έχει καταγράψει σημαντική αύξηση στους νεαρούς χρήστες τον τελευταίο χρόνο, ωστόσο, όπως σημειώνει σε δημοσίευμά του ο Guardian, «έχει απογοητεύσει τη Wall Street με τις πρόσφατες τριμηνιαίες οικονομικές εκθέσεις του».

Ο Ready επικαλέστηκε ως παράδειγμα την Αυστραλία, η οποία έχει ήδη επιβάλει περιορισμούς στη χρήση των social media από άτομα κάτω των 16 ετών.

Το «κοινό» του Pinterest

Σύμφωνα με τον ιστότοπο της εταιρείας, στις ΗΠΑ οι χρήστες πρέπει να είναι τουλάχιστον 13 ετών για να δημιουργήσουν λογαριασμό στο Pinterest. Στην Αυστραλία, ωστόσο, οι έφηβοι κάτω των 16 ετών εξακολουθούν να μπορούν να δημιουργούν λογαριασμούς, γεγονός που δίνει στην εταιρεία ένα ρυθμιστικό πλεονέκτημα έναντι μεγαλύτερων ανταγωνιστών, όπως το Instagram, στην προσέλκυση νεότερων χρηστών.

Με τη συγκεκριμένη τοποθέτηση, ο Ready διαφοροποιείται από τη στάση που τηρούν οι επικεφαλής άλλων μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών. Οι εταιρείες αυτές βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξανόμενη πίεση από ρυθμιστικές αρχές, δικαστήρια και νομοθέτες, προκειμένου να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο παιδιά και έφηβοι χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες τους, λόγω των επιπτώσεων στην ψυχική υγεία.

Τα τελευταία χρόνια, το Pinterest επιδιώκει να καθιερωθεί ως βασικός προορισμός για τη Gen Z. Σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών Apptopia, το ένα τρίτο των χρηστών της πλατφόρμας είναι ηλικίας 17 έως 25 ετών.

Με πληροφορίες από The Guardian.

 
 
 
