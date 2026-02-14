Κορυφαίος ειδικός ασφάλειας AI παραιτείται και δηλώνει ότι «ο κόσμος βρίσκεται σε κίνδυνο»

Ο Μρινάνκ Σάρμα, επικεφαλής ομάδας που δούλευε σε δικλίδες ασφαλείας για τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης της Anthropic, της αμερικανικής εταιρείας πίσω από το chatbot Claude, ανακοίνωσε την παραίτησή του με επιστολή που δημοσίευσε στο X, γράφοντας ότι «ο κόσμος βρίσκεται σε κίνδυνο».

Στο κείμενό του επικαλέστηκε ανησυχίες για την τεχνητή νοημοσύνη, τους κινδύνους από τα βιολογικά όπλα και μια ευρύτερη εικόνα αλληλένδετων κρίσεων. Η Anthropic παρουσιάζει τη δουλειά της ως προσανατολισμένη στην ασφάλεια των πιο προηγμένων συστημάτων AI.

Παρότι δήλωσε ότι απόλαυσε τη δουλειά του, σημείωσε ότι έχει έρθει η στιγμή να αποχωρήσει. Εγραψε ότι οι κρίσεις που εξελίσσονται διεθνώς είναι αλληλένδετες και δεν περιορίζονται μόνο στην τεχνητή νοημοσύνη. Πρόσθεσε ότι θα επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο για να σπουδάσει ποίηση και να αφοσιωθεί στη συγγραφή, λέγοντας πως σκοπεύει να «γίνει αόρατος» για ένα διάστημα.

Η αποχώρησή του έρχεται την ίδια εβδομάδα που και άλλη ερευνήτρια, η Ζόι Χίτζιγκ, ανακοίνωσε ότι παραιτήθηκε από την OpenAI, εκφράζοντας επιφυλάξεις για την απόφαση της εταιρείας να ενσωματώσει διαφημίσεις στο ChatGPT. Σε άρθρο της στους New York Times υποστήριξε ότι οι συνομιλίες των χρηστών με chatbots περιλαμβάνουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, από ιατρικούς φόβους μέχρι θρησκευτικές πεποιθήσεις, και ότι η αξιοποίησή τους για διαφημιστικούς σκοπούς ενέχει κίνδυνο χειραγώγησης.

Η Anthropic ιδρύθηκε το 2021 από πρώην στελέχη της OpenAI και αυτοπροσδιορίζεται ως εταιρεία δημόσιου οφέλους με στόχο να μεγιστοποιεί τα οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης και να περιορίζει τους κινδύνους της. Έχει δημοσιεύσει αναφορές για την ασφάλεια των δικών της συστημάτων, μεταξύ άλλων όταν αποκάλυψε ότι η τεχνολογία της χρησιμοποιήθηκε από χάκερ σε σύνθετες κυβερνοεπιθέσεις.

Παράλληλα, έχει δεχθεί κριτική για πρακτικές της. Το 2025 συμφώνησε να καταβάλει 1,5 δισ. δολάρια για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό ομαδικής αγωγής από συγγραφείς που υποστήριξαν ότι τα έργα τους χρησιμοποιήθηκαν χωρίς άδεια για την εκπαίδευση μοντέλων AI.

Η εταιρεία έχει επίσης επιτεθεί δημόσια στην OpenAI για την επιλογή της να εισαγάγει διαφημίσεις στο ChatGPT, με σχετική διαφημιστική καμπάνια. Ο επικεφαλής της OpenAI, Σαμ Αλτμαν, είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι απεχθάνεται τις διαφημίσεις και θα τις χρησιμοποιούσε μόνο ως έσχατη λύση. Μετά τις επικρίσεις, απάντησε δημόσια, προκαλώντας και ειρωνικά σχόλια για το ύφος της ανάρτησής του.

Με πληροφορίες από BBC

