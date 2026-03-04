ΤECH & SCIENCE

Οι απεγκαταστάσεις του ChatGPT στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 295%

Η ραγδαία αύξηση των απεγκαταστάσεων της εφαρμογής συνδέεται με την ανακοίνωση της συνεργασίας της OpenAI με το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ

The LiFO team
Οι απεγκαταστάσεις της εφαρμογής ChatGPT στις ΗΠΑ εκτοξεύτηκαν κατά 295% το Σάββατο, σύμφωνα με δεδομένα από την εταιρεία ανάλυσης Sensor Tower.

Η αύξηση συνδέεται με την ανακοίνωση της συνεργασίας της OpenAI με το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ (DoD), που υπό τη διοίκηση Τραμπ έχει μετονομαστεί σε υπουργείο Πολέμου, καθώς κατά τα ίδια στοιχεία το ChatGPT παρουσίαζε ημερήσια ποσοστά απεγκαταστάσεων γύρω στο 9%.

Την ίδια στιγμή, οι λήψεις της ανταγωνιστικής εφαρμογής Claude της Anthropic αυξήθηκαν κατά 37% την Παρασκευή και κατά 51% το Σάββατο, μετά την ανακοίνωση ότι η εταιρεία δεν θα συνεργαστεί με το υπουργείο Άμυνας.

Η Anthropic επικαλέστηκε ανησυχίες για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε παρακολούθηση Αμερικανών και σε αυτόματα όπλα, κάτι που η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι ακόμα έτοιμη να κάνει με ασφάλεια.

Μάλιστα, τα δεδομένα δείχνουν ότι αρκετοί καταναλωτές φαίνεται να συμφωνούν με αυτή τη στάση.

Παράλληλα, οι λήψεις του ChatGPT επηρεάστηκαν αρνητικά από την ανακοίνωση της συνεργασίας, με πτώση 13% στις ΗΠΑ το Σάββατο και επιπλέον 5% την Κυριακή.

Αξίζει να σημειωθεί πως πριν την ανακοίνωση, οι λήψεις αυξάνονταν κανονικά κατά 14% την Παρασκευή. Οι αξιολογήσεις της εφαρμογής στο App Store αντέδρασαν επίσης: τα 1 αστέρων σχόλια αυξήθηκαν κατά 775% το Σάββατο και κατά 100% την Κυριακή, ενώ οι 5 αστέρων αξιολογήσεις μειώθηκαν κατά 50%.

Η Claude είδε αντίθετα ανοδική πορεία, φτάνοντας στο νούμερο 1 στο αμερικανικό App Store το Σάββατο, ξεπερνώντας τις λήψεις του ChatGPT για πρώτη φορά.

Άλλες εταιρείες ανάλυσης, όπως η Appfigures και η Similarweb, επιβεβαιώνουν την τάση αυτή, σημειώνοντας σημαντική αύξηση των λήψεων της Claude, σε μερικές περιπτώσεις έως και 20 φορές υψηλότερη από τον Ιανουάριο, αν και μπορεί να επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες πέρα από τα πολιτικά γεγονότα.

Με πληροφορίες από techcrunch.com

