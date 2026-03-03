Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να αναλάβει το 40% της δουλειάς σου; Ο Τζακ Ντόρσεϊ πιστεύει πως ναι

Ο Τζακ Ντόρσεϊ επικαλέστηκε την τεχνητή νοημοσύνη (AI) ως βασικό λόγο για τη μείωση κατά 40% του προσωπικού της εταιρείας του, Block. Ωστόσο, άλλοι παράγοντες, όπως η αδύναμη αγορά κρυπτονομισμάτων, πιθανόν επίσης να έπαιξαν ρόλο.

Την περασμένη εβδομάδα, η Block ανακοίνωσε ότι θα απολύσει 4.000 από τους 10.000 υπαλλήλους της. Σε επιστολή του προς τους μετόχους, ο Ντόρσεϊ ανέφερε ότι οι εξελίξεις στην AI «έχουν αλλάξει το τι σημαίνει να χτίζεις και να διευθύνεις μια εταιρεία» και ότι «μια μικρότερη ομάδα, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που αναπτύσσουμε, μπορεί να κάνει περισσότερα και καλύτερα».

Τόνισε επίσης ότι η επιχείρηση παραμένει ισχυρή και ότι οι περικοπές δεν είναι μέτρο λιτότητας.

Η Block έχει επενδύσει σημαντικά στον χώρο των κρυπτονομισμάτων εδώ και σχεδόν μια δεκαετία, ενώ το 2021 επανασχεδιάστηκε από Square σε Block για να τονιστεί η σύνδεσή της με το blockchain (τεχνολογία καταγραφής δεδομένων).

Η εταιρεία διατηρεί σημαντικές θέσεις σε bitcoin, που όμως έχουν χάσει σχεδόν το 25% της αξίας τους από την αρχή της χρονιάς, ενώ και η μετοχή της Block έχει υποχωρήσει κατά περίπου 35% από τον Οκτώβριο.

Στο παρελθόν, η Block είχε υπερστελέχωση, κάτι που ο Ντόρσεϊ δηλώνει ότι επιλύθηκε το 2024. Ωστόσο, οι πρόσφατες περικοπές φαίνεται να έχουν και στόχο την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της AI.

Οι μεγάλες περικοπές προσωπικού σε τεχνολογικές εταιρείες δεν έχουν πάντα προβλέψιμο αποτέλεσμα στις αγορές. Για παράδειγμα, η ανακοίνωση απολύσεων της Amazon τον Οκτώβριο του 2025 αύξησε τη μετοχή της, ενώ τον Ιανουάριο του 2026 η μετοχή υποχώρησε λόγω αυξημένων εξόδων.

Η Salesforce μείωσε 4.000 θέσεις εξυπηρέτησης πελατών, επικαλούμενη ότι η AI μπορεί να αναλάβει περίπου το 50% των αλληλεπιδράσεων, αλλά είδε μόνο πτώση στη μετοχή της.

Μέχρι στιγμής, τα στοιχεία δείχνουν ότι η AI προσθέτει περισσότερο φόρτο εργασίας παρά τον μειώνει. Μελέτη του Harvard σε εταιρεία 200 εργαζομένων έδειξε ότι «τα εργαλεία AI δεν μείωσαν την εργασία, αλλά την ενίσχυσαν». Το ίδιο ενδέχεται να ισχύσει και για τους εργαζόμενους που παραμένουν στην Block.

Με πληροφορίες από Guardian