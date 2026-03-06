ΤECH & SCIENCE

LIVE - Πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Τech & Science

Δύο είδη ζώων, που θεωρούνταν εξαφανισμένα εδώ και 6.000 χρόνια, βρέθηκαν στη Δυτική Παπούα

Ειδικοί χαρακτηρίζουν την ανακάλυψη «πραγματικά αξιοσημείωτη»

The LiFO team
The LiFO team
ΠΟΣΟΥΜ ΠΑΠΟΥΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ Facebook Twitter
Φωτογραφία αρχείου: Unsplash
0

Ένα μικροσκοπικό πόσουμ με ένα υπερβολικά μακρύ δάχτυλο σε κάθε χέρι είναι ένα από τα δύο είδη που θεωρούνταν εξαφανισμένα αλλά ανακαλύφθηκαν πρόσφατα στη Δυτική Παπούα.

Το άλλο είναι ένα ιπτάμενο μαρσιποφόρο με ελικοειδή ουρά. Και τα δύο βρέθηκαν να ζουν σε απομακρυσμένα τροπικά δάση, αφού πιστευόταν ότι είχαν εξαφανιστεί πριν από 6.000 χρόνια.

Η εύρεση ζωντανών παραδειγμάτων ενός χαμένου είδους είναι σπάνια, αλλά η ανακάλυψη δύο θεωρείται «εντυπωσιακή», σύμφωνα με επιστήμονες που δημοσίευσαν τα ευρήματά τους στο επιστημονικό περιοδικό Records of the Australian Museum την Παρασκευή.

Τέτοιες ανακαλύψεις ονομάζονται lazarus taxon, ένας όρος εμπνευσμένος από τη βιβλική μορφή του Λαζάρου που αναστήθηκε από τους νεκρούς.

«Η ανακάλυψη ενός τέτοιου είδους… είναι μια εξαιρετική ανακάλυψη», δήλωσε ο καθηγητής Τιμ Φλάνερι, ένας γνωστός Αυστραλός επιστήμονας, περισσότερο γνωστός για το βιβλίο του το 2005 The Weather Makers σχετικά με την κλιματική αλλαγή.

«Αλλά η ανακάλυψη δύο ειδών, που θεωρούνταν εξαφανισμένα εδώ και χιλιάδες χρόνια, είναι πραγματικά αξιοσημείωτη.»

Το πρώτο είδος που ανακαλύφθηκε ξανά ήταν το ποσούμ με μακρύ δάχτυλο, ένα ριγωτό μαρσιποφόρο που ζυγίζει περίπου 200 γραμμάρια και πιστεύεται ότι εξαφανίστηκε από την Αυστραλία κατά την Εποχή των Παγετώνων.

Ένα χαρακτηριστικό του γνώρισμα είναι ότι σε κάθε χέρι το τέταρτο δάχτυλό του είναι διπλάσιο σε μήκος από τα υπόλοιπα. Οι επιστήμονες λένε ότι αυτό το βοηθά να σκάβει μέσα στο ξύλο για να βρει προνύμφες εντόμων που ζουν μέσα στα δέντρα, οι οποίες αποτελούν την κύρια τροφή του.

Το δεύτερο είδος είναι το ιπτάμενο μαρσιποφόρο με ελικοειδή ουρά. Όπως και το συγγενικό του αυστραλιανό είδος, ζει σε κοιλότητες ψηλών δέντρων.

Οι ανακαλύψεις έγιναν ενώ οι επιστήμονες συνέθεταν κομμάτια ενός «παζλ», εξετάζοντας απολιθώματα δεκαετιών, σπάνιες φωτογραφίες και παλιά δείγματα για να συγκεντρώσουν στοιχεία πριν ταξιδέψουν σε απομακρυσμένες περιοχές της Νέας Γουινέας.

Με πληροφορίες από BBC

Τech & Science

Tags

0

LIVE - Πόλεμος στη Μέση Ανατολή

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Ben Affleck ίδρυσε αθόρυβα εταιρεία ΑΙ για σκηνοθέτες και μόλις την αγόρασε το Netflix

Τech & Science / Ο Ben Affleck ίδρυσε αθόρυβα εταιρεία ΑΙ για σκηνοθέτες και μόλις την αγόρασε το Netflix

Το Netflix αγόρασε την εταιρεία ΑΙ που είχε ιδρύσει ο Μπεν Άφλεκ για σκηνοθέτες, φέρνοντας την τεχνητή νοημοσύνη από τη θεωρία κατευθείαν στο εσωτερικό της κινηματογραφικής παραγωγής.
THE LIFO TEAM
ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΠΟΛΕΜΟΣ ΗΠΑ ANTHROPIC

Τech & Science / Anthropic και Πεντάγωνο ξανά σε διαπραγματεύσεις για τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης από τον στρατό

Προ ολίγων ημερών η εταιρεία ήλθε σε ρήξη με την κυβέρνηση Τραμπ - Απαίτησε διαβεβαιώσεις ότι τα AI μοντέλα της δεν θα χρησιμοποιηθούν για «μαζική επιτήρηση Αμερικανών πολιτών» ή «ανάπτυξη αυτόνομων οπλικών συστημάτων»
THE LIFO TEAM
Η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά… φιλόσοφο

Τech & Science / Anthropic: Η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά… φιλόσοφο

Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic έχει αναθέσει σε φιλόσοφο τη διαμόρφωση του ηθικού πλαισίου του chatbot Claude, δημιουργώντας ένα εσωτερικό «σύνταγμα» 30.000 λέξεων που καθοδηγεί τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα απαντά σε σύνθετα ηθικά ζητήματα.
THE LIFO TEAM
OPENAI ΣΑΜ ΑΛΤΜΑΝ ΗΠΑ ΠΕΝΤΑΓΩΝΟ

Τech & Science / OpenAI τροποποιεί τη συμφωνία με το Πεντάγωνο μετά τις αντιδράσεις – «Έμοιαζε ευκαιριακή και πρόχειρη», λέει ο Σαμ Άλτμαν

Περίπου 900 εργαζόμενοι των OpenAI και Google κάλεσαν, μέσω ανοιχτής επιστολής, τις διοικήσεις των εταιρειών να απορρίψουν οποιαδήποτε συνεργασία που θα οδηγούσε σε μαζική παρακολούθηση ή σε αυτόνομα οπλικά συστήματα χωρίς ανθρώπινο έλεγχο
THE LIFO TEAM
 
 