Παρουσιάστηκε το PetPhone - Πώς μπορεί το κατοικίδιο να «καλεί» τον ιδιοκτήτη

Το PetPhone παρουσιάστηκε στο Mobile World Congress 2026, που πραγματοποιείται στη Βαρκελώνη

Φωτ: X
Η Βαρκελώνη φιλοξενεί για άλλη μια χρονιά το Mobile World Congress 2026 (MWC 2026), με τις εταιρείες τεχνολογίας να παρουσιάζουν ως συνήθως φουτουριστικές ιδέες για κινητές συσκευές, μεταξύ άλλων και smarphone για κατοικίδια

Από αναδιπλούμενες κονσόλες μέχρι υπερ-ανθεκτικές φορητές συσκευές με εναλλάξιμες θύρες, η φετινή διοργάνωση δείχνει ότι η καινοτομία μονοπωλεί το ενδιαφέρον.

Μεταξύ άλλων, μία ήταν η συσκευή που ξεχώρισε κατά τη διάρκεια του Mobile World Congress, -και πιθανότατα θα συζητηθεί περισσότερο από όλες- και πρόκειται για το «GlocalMe PetPhone».

Παρουσιάστηκε το PetPhone: Πώς λειτουργεί

Παρόλο που, αρχικά, ακούγεται ως ιδέα επεισοδίου για τη σειρά Black Mirror, η ιδέα άρχισε να «γοητεύει» το κοινό. Πρόκειται στην ουσία για μια συσκευή που επιτρέπει να καλείς τον σκύλο ή τη γάτα σου, όπου κι αν βρίσκονται.

Το GlocalMe PetPhone δεν είναι απλώς tracker. Πρόκειται για συσκευή που συνδέεται σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, διαθέτει μικρόφωνο και ηχείο για αμφίδρομη επικοινωνία, προσαρμόζεται στο κολάρο του ζώου, και μπορεί να δεχτεί και live-streaming κάμερα.

Με απλά λόγια, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μιλήσουν με το κατοικίδιό τους σε πραγματικό χρόνο, και εκείνο να ακούσει τη φωνή τους.

Μάλιστα, από την παρουσίαση προέκυψε ότι -και- το ζώο μπορεί να «καλέσει» τον ιδιοκτήτη του, αρκεί, όπως φάνηκε στο demo, να κάνει τρία άλματα μέσα σε έξι δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσει την κλήση.

Με πληροφορίες από Reuters, The Verge

THE LIFO TEAM
 
 