Πώς το πλέξιμο βοηθάει στο να κοπούν κακές συνήθειες, σύμφωνα με έρευνα

Νέα διάσταση στη μερική διαχείριση του άγχους, δίνουν στο πλέξιμο επιστημομικές έρευνες και μαρτυρίες ατόμων, μία συνήθεια που -κατά το παρελθόν- είχε συνδεθεί με άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.

Προσωπικές εμπειρίες και πρώιμες επιστημονικές έρευνες δείχνουν ότι το πλέξιμο -όπως και το βελονάκι- μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους και να περιορίσουν επιβλαβείς συμπεριφορές, από το συνεχές άσκοπο σκρολάρισμα (doom scrolling) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέχρι πιο σοβαρούς εθισμούς.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα συνιστά η Αμάντα Γουίλσον από τον Καναδά, η οποία πάσχει από ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή (OCD), αναφέροντας ότι για χρόνια είχε έντονες καταναγκαστικές συνήθειες, όπως το να πειράζει το δέρμα της ή να δαγκώνει τα νύχια της μέχρι να μολυνθούν.

A long-running study from the University of Helsinki found that women who regularly engage in traditional “grandma hobbies” such as knitting, sewing, crocheting, and gardening tend to live up to eight years longer on average.



These activities help calm the nervous system by… pic.twitter.com/fzZcB9aCBl — Next Science (@NextScience) February 15, 2026

Πώς το πλέξιμο αλλάζει ζώες, σύμφωνα με έρευνες

Όταν όμως άρχισε να πλέκει, παρατήρησε σημαντική αλλαγή. Όπως λέει, η ενασχόληση μαζί του τή βοήθησε να αντικαταστήσει τις παλιές συνήθειες με μια δημιουργική δραστηριότητα.

Παρότι το πλέξιμο θεωρούνταν παραδοσιακά δραστηριότητα μεγαλύτερων ηλικιών, ειδικοί υποστηρίζουν ότι μπορεί να έχει θεραπευτικά οφέλη για ανθρώπους κάθε ηλικίας.

Οι επιστημονικές μελέτες για τα οφέλη του πλεξίματος παραμένουν σχετικά λίγες, όμως τα διαθέσιμα στοιχεία είναι ενθαρρυντικά. Σε έρευνα του 2020 για το βελονάκι, το 90% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι η δραστηριότητα τους βοηθά να αισθάνονται πιο ήρεμοι.

Ωστόσο, οι περισσότεροι ερευνητές επισημαίνουν ότι απαιτούνται μεγαλύτερες και πιο συστηματικές μελέτες, για να επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα. Ενδεικτικά, ο καθηγητής ψυχιατρικής, Καρλ Μπέριγχαμ, από το Πανεπιστήμιο της Βρετανικής Κολομβίας μελετά εδώ και χρόνια τη σχέση του πλεξίματος με την ψυχική υγεία.

Σε μελέτη που πραγματοποίησε το 2009 σε κέντρο θεραπείας για νέες γυναίκες με σοβαρές διατροφικές διαταραχές, όπως ανορεξία και βουλιμία, το πλέξιμο είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα. Περίπου 75% των συμμετεχουσών ανέφερε ότι η δραστηριότητα μείωσε το άγχος και τις σκέψεις γύρω από το φαγητό.

Πώς λειτουργεί στον εγκέφαλο

Οι ειδικοί εξηγούν ότι οι επαναλαμβανόμενες κινήσεις και η χρήση και των δύο χεριών ενεργοποιούν συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με τη χαλάρωση. Η διαδικασία αυτή μπορεί να ενεργοποιήσει το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα, το οποίο βοηθά το σώμα να ηρεμήσει μετά από περιόδους έντασης.

Παρόμοια τεχνική χρησιμοποιείται και σε ορισμένες θεραπείες για άγχος και μετατραυματικό στρες (PTSD).

Το πλέξιμο μπορεί επίσης να λειτουργήσει ως μέθοδος αντικατάστασης συνήθειας, δηλαδή να αντικαταστήσει μια επιβλαβή συμπεριφορά με μια πιο υγιή. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι γυναίκα από την Ολλανδία που έπλεξε περισσότερα από 550 πουλόβερ προκειμένου να περιορίσει τον εθισμό της στο κάπνισμα.

Σε άλλη περίπτωση, μια γυναίκα από την Καλιφόρνια κατάφερε να κόψει το κάπνισμα ύστερα από 46 χρόνια, αντικαθιστώντας τη συνήθεια του τσιγάρου με το πλέξιμο. Όπως περιγράφει, κάθε φορά που ένιωθε την ανάγκη για τσιγάρο, έπιανε τις βελόνες και έπλεκε λίγες σειρές μέχρι να περάσει η επιθυμία.

Παρόμοια αποτελέσματα έχουν καταγραφεί και σε προγράμματα θεραπείας εξάρτησης, όπου η δραστηριότητα βοηθά τους ασθενείς να διαχειριστούν το άγχος της αποτοξίνωσης.

Παρά τα θετικά στοιχεία, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το πλέξιμο δεν αποτελεί λύση για όλους και δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις κλασικές θεραπείες. Επιπλέον, πολλές από τις διαδεδομένες θεωρίες, όπως ότι το πλέξιμο μειώνει την αρτηριακή πίεση ή προστατεύει από την άνοια, δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί επιστημονικά.

Παρόλα αυτά, οι ερευνητές συμφωνούν ότι η δραστηριότητα μπορεί να αποτελέσει ένα απλό και οικονομικό εργαλείο διαχείρισης άγχους και συναισθημάτων.

Με πληροφορίες από BBC