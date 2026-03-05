ΤECH & SCIENCE

LIVE!

Τech & Science

Γιατί ο μπιντές είναι καλύτερος από το χαρτί υγείας; - Γιατρός του Harvard εξηγεί

Γαστρεντερολόγος και συνεργάτις της Ιατρικής Σχολής του Harvard απαντά σε όσους εκφράζουν ανησυχίες για τη χρήση του μπιντέ, την οποία η ίδια ενθαρρύνει

The LiFO team
The LiFO team
ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΜΠΙΝΤΕΣ ΒΑΚΤΗΡΙΑ HARVARD Facebook Twitter
Φωτ. Unsplash
0

Η Trisha Pasricha, γιατρός και ερευνήτρια στον τομέα της γαστρεντερολογίας και συνεργάτις της Ιατρικής Σχολής του Harvard, προτείνει τη χρήση μπιντέ αντί χαρτιού υγείας, μια θέση που έχει προκαλέσει αντιδράσεις και πολλές απορίες και που την έχει κάνει ιδιαίτερα δημοφιλή στα social media.

Η ίδια αποφάσισε να απαντήσει στις ερωτήσεις που δέχεται σχετικά με την παρουσίαση του μπιντέ ως «πιο καθαρής επιλογής», με λιγότερα βακτήρια.

Σε νέα ανάρτησή της αποκάλυψε ποια είναι η πιο συχνή ερώτηση που δέχεται για τη χρήση του μπιντέ.

Η Pasricha έχει εξηγήσει και σε παλαιότερο βίντεο ότι προτιμά το μπιντέ αντί για χαρτί υγείας, καθώς – όπως αναφέρει επικαλούμενη σχετικές μελέτες – αποτελεί μια «πιο καθαρή επιλογή», με λιγότερα βακτήρια.

Από τότε που διατύπωσε δημόσια αυτή τη σύσταση, όπως λέει, δέχεται συνεχώς ερωτήσεις από χρήστες, με αποτέλεσμα να αποφασίσει να απαντήσει στη συχνότερη ανησυχία που της εκφράζουν.

«Μπορεί να πιτσιλίσει πάνω μου βρώμικο νερό;», ρωτούν τη γιατρό. Η ίδια απαντά μέσω νέου βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram: «Η απάντηση είναι όχι», εξηγώντας: «Ο μπιντές λειτουργεί πολύ απλά: διαθέτει ένα ακροφύσιο που συνδέεται απευθείας με την παροχή καθαρού νερού. Πρόκειται για την ίδια παροχή νερού που τροφοδοτεί και τον νιπτήρα σας – το ίδιο νερό δηλαδή που θα μπορούσατε να πιείτε.

Επομένως, να είστε βέβαιοι ότι το νερό είναι καθαρό. Δεν υπάρχει επιστροφή ή πιτσίλισμα "βρώμικου" νερού. Αυτό δεν συμβαίνει. Αν συνέβαινε, κανείς δεν θα χρησιμοποιούσε μπιντέ».

Γαστρεντερολόγος του Harvard εξηγεί γιατί πρέπει να πετάξουμε το χαρτί τουαλέτα

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε από τη Washington Post και τη στήλη «Ask a doctor», περίπου ένα χρόνο πριν, η Pasricha εξήγησε τον λόγο που προτείνει να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε το χαρτί υγείας και να υιοθετήσουμε άλλες πρακτικές. Συγκεκριμένα, η ίδια είχε να προτείνει μια λύση, στην οποία παραπέμπει και ασθενείς της, που υποφέρουν από διάφορα προβλήματα μολύνσεων.

«Υπάρχει ένας πιο καθαρός τρόπος» λέει η γιατρός και προτείνει σε όσους παρακολουθούν το βίντεο, να υιοθετήσουν τη συνήθεια του μπιντέ.

Για να εξηγήσει καλύτερα τους λόγους, για τους οποίους κατέληξε στη λύση του μπιντέ, η γιατρός επικαλέστηκε έρευνα του 2022.

Πείραμα αυτής της μελέτης διαχώρισε σε δύο ομάδες τους συμμετέχοντες, μία για όσους χρησιμοποιούν το χαρτί υγείας και μία για εκείνους που ακολούθησαν την χρήση του μπιντέ. Στη δεύτερη περίπτωση παρατηρήθηκαν δέκα φορές λιγότερα βακτήρια.

«Ως γαστρεντερολόγος ανησυχώ για όσους χρησιμοποιούν one-ply στο σπίτι» λέει η Πασρίτσα προς το τέλος του βίντεο, εννοώντας το χαρτί που αποτελείται από μία στρώση και προέτρεψε το διαδικτυακό κοινό που επιμένει στη χρήση του χαρτιού, να είναι τουλάχιστον δύο φύλλων.

Δείτε το βίντεο ΕΔΩ

Τech & Science

Tags

0

LIVE!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ HARVARD ΓΙΑΤΡΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ

Τech & Science / Γιατρός του Harvard εξηγεί τον «κανόνα 5+5+5» για να επιλέγουμε τα πιο υγιεινά δημητριακά

«Δεν είναι σε καμία περίπτωση η πρώτη μου επιλογή για πρωινό, όμως πολλοί τα προτιμούν όταν βιάζονται», λέει η Δρ. Trisha Pasricha περπατώντας στον διάδρομο ενός σούπερ μάρκετ
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά… φιλόσοφο

Τech & Science / Anthropic: Η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά… φιλόσοφο

Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic έχει αναθέσει σε φιλόσοφο τη διαμόρφωση του ηθικού πλαισίου του chatbot Claude, δημιουργώντας ένα εσωτερικό «σύνταγμα» 30.000 λέξεων που καθοδηγεί τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα απαντά σε σύνθετα ηθικά ζητήματα.
THE LIFO TEAM
OPENAI ΣΑΜ ΑΛΤΜΑΝ ΗΠΑ ΠΕΝΤΑΓΩΝΟ

Τech & Science / OpenAI τροποποιεί τη συμφωνία με το Πεντάγωνο μετά τις αντιδράσεις – «Έμοιαζε ευκαιριακή και πρόχειρη», λέει ο Σαμ Άλτμαν

Περίπου 900 εργαζόμενοι των OpenAI και Google κάλεσαν, μέσω ανοιχτής επιστολής, τις διοικήσεις των εταιρειών να απορρίψουν οποιαδήποτε συνεργασία που θα οδηγούσε σε μαζική παρακολούθηση ή σε αυτόνομα οπλικά συστήματα χωρίς ανθρώπινο έλεγχο
THE LIFO TEAM
CLAUDE ANTHROPIC ΗΠΑ ΙΡΑΝ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ

Τech & Science / Ο αμερικανικός στρατός χρησιμοποίησε το Claude στην επίθεση κατά του Ιράν, παρά την απαγόρευση Τραμπ

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, το στρατιωτικό επιτελείο των ΗΠΑ χρησιμοποίησε το Claude για ανάλυση πληροφοριών, αλλά και για την επιλογή στόχων και την προσομοίωση επιχειρήσεων στο πεδίο μάχης
THE LIFO TEAM
 
 