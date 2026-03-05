Γιατί ο μπιντές είναι καλύτερος από το χαρτί υγείας; - Γιατρός του Harvard εξηγεί

Η Trisha Pasricha, γιατρός και ερευνήτρια στον τομέα της γαστρεντερολογίας και συνεργάτις της Ιατρικής Σχολής του Harvard, προτείνει τη χρήση μπιντέ αντί χαρτιού υγείας, μια θέση που έχει προκαλέσει αντιδράσεις και πολλές απορίες και που την έχει κάνει ιδιαίτερα δημοφιλή στα social media.

Η ίδια αποφάσισε να απαντήσει στις ερωτήσεις που δέχεται σχετικά με την παρουσίαση του μπιντέ ως «πιο καθαρής επιλογής», με λιγότερα βακτήρια.

Σε νέα ανάρτησή της αποκάλυψε ποια είναι η πιο συχνή ερώτηση που δέχεται για τη χρήση του μπιντέ.

Η Pasricha έχει εξηγήσει και σε παλαιότερο βίντεο ότι προτιμά το μπιντέ αντί για χαρτί υγείας, καθώς – όπως αναφέρει επικαλούμενη σχετικές μελέτες – αποτελεί μια «πιο καθαρή επιλογή», με λιγότερα βακτήρια.

Από τότε που διατύπωσε δημόσια αυτή τη σύσταση, όπως λέει, δέχεται συνεχώς ερωτήσεις από χρήστες, με αποτέλεσμα να αποφασίσει να απαντήσει στη συχνότερη ανησυχία που της εκφράζουν.

«Μπορεί να πιτσιλίσει πάνω μου βρώμικο νερό;», ρωτούν τη γιατρό. Η ίδια απαντά μέσω νέου βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram: «Η απάντηση είναι όχι», εξηγώντας: «Ο μπιντές λειτουργεί πολύ απλά: διαθέτει ένα ακροφύσιο που συνδέεται απευθείας με την παροχή καθαρού νερού. Πρόκειται για την ίδια παροχή νερού που τροφοδοτεί και τον νιπτήρα σας – το ίδιο νερό δηλαδή που θα μπορούσατε να πιείτε.

Επομένως, να είστε βέβαιοι ότι το νερό είναι καθαρό. Δεν υπάρχει επιστροφή ή πιτσίλισμα "βρώμικου" νερού. Αυτό δεν συμβαίνει. Αν συνέβαινε, κανείς δεν θα χρησιμοποιούσε μπιντέ».

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε από τη Washington Post και τη στήλη «Ask a doctor», περίπου ένα χρόνο πριν, η Pasricha εξήγησε τον λόγο που προτείνει να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε το χαρτί υγείας και να υιοθετήσουμε άλλες πρακτικές. Συγκεκριμένα, η ίδια είχε να προτείνει μια λύση, στην οποία παραπέμπει και ασθενείς της, που υποφέρουν από διάφορα προβλήματα μολύνσεων.

«Υπάρχει ένας πιο καθαρός τρόπος» λέει η γιατρός και προτείνει σε όσους παρακολουθούν το βίντεο, να υιοθετήσουν τη συνήθεια του μπιντέ.

Για να εξηγήσει καλύτερα τους λόγους, για τους οποίους κατέληξε στη λύση του μπιντέ, η γιατρός επικαλέστηκε έρευνα του 2022.

Πείραμα αυτής της μελέτης διαχώρισε σε δύο ομάδες τους συμμετέχοντες, μία για όσους χρησιμοποιούν το χαρτί υγείας και μία για εκείνους που ακολούθησαν την χρήση του μπιντέ. Στη δεύτερη περίπτωση παρατηρήθηκαν δέκα φορές λιγότερα βακτήρια.

«Ως γαστρεντερολόγος ανησυχώ για όσους χρησιμοποιούν one-ply στο σπίτι» λέει η Πασρίτσα προς το τέλος του βίντεο, εννοώντας το χαρτί που αποτελείται από μία στρώση και προέτρεψε το διαδικτυακό κοινό που επιμένει στη χρήση του χαρτιού, να είναι τουλάχιστον δύο φύλλων.

