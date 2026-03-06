ΤECH & SCIENCE

LIVE - Πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Τech & Science

PromptSpy: Πώς το νέο κακόβουλο λογισμικό για Android με ΑΙ χειραγωγεί τους χρήστες

Πώς λειτουργεί και πώς μπορεί να προστατευτούν οι χρήστες ανάλογων συσκευών

The LiFO team
The LiFO team
Facebook Twitter
0

Μια νέα μορφή ψηφιακής απειλής για συσκευές Android φέρνει στο προσκήνιο την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς κακόβουλο λογισμικό χρησιμοποιεί μοντέλα AI για να παρακολουθεί και να χειραγωγεί χρήστες χωρίς να γίνεται εύκολα αντιληπτό.

Ερευνητές της εταιρείας κυβερνοασφάλειας ESET εντόπισαν το PromptSpy, ένα νέο malware που εκμεταλλεύεται το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Gemini της Google.

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά κακόβουλα λογισμικά που περιορίζονται στην κλοπή δεδομένων, το συγκεκριμένο εργαλείο χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να επηρεάζει τη λειτουργία της συσκευής και να αποφεύγει την απεγκατάσταση.

PromptSpy: Πώς λειτουργεί το malware

Σύμφωνα με την έρευνα, το PromptSpy μπορεί να καταγράφει την οθόνη του κινητού, να τραβά στιγμιότυπα, να αποθηκεύει βίντεο από τη δραστηριότητα του χρήστη και να συλλέγει πληροφορίες για τη συσκευή. Παράλληλα, μπορεί να καταγράψει δεδομένα ακόμη και από την οθόνη κλειδώματος, ενώ διαθέτει μηχανισμούς που εμποδίζουν την απλή διαγραφή του από το σύστημα.

Οι επιτιθέμενοι αξιοποιούν προτροπές (prompts) προς το μοντέλο AI για να χειραγωγούν τη διεπαφή χρήστη και να διατηρούν ενεργό το κακόβουλο λογισμικό στο τηλέφωνο. Το Gemini χρησιμοποιείται κυρίως για να δίνει οδηγίες στο malware ώστε να «κλειδώνει» την εφαρμογή στη λίστα πρόσφατων εφαρμογών, δυσκολεύοντας τον χρήστη να την κλείσει ή να την αφαιρέσει.

Το κακόβουλο λογισμικό εμφανίζεται με το όνομα MorganArg, ενώ το εικονίδιό του θυμίζει εφαρμογή τράπεζας, πιθανότατα για να παραπλανήσει τους χρήστες ότι πρόκειται για νόμιμη τραπεζική υπηρεσία.

PromptSpy: Πώς αφαιρείται το κακόβουλο λογισμικό

Το PromptSpy δεν έχει διατεθεί ποτέ στο Google Play και διανέμεται μέσω εξειδικευμένων ιστοσελίδων. Η ESET ενημέρωσε τη Google για την ανακάλυψη, ενώ οι συσκευές Android προστατεύονται από γνωστές εκδόσεις του malware μέσω του Google Play Protect, που είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή.

Ωστόσο, το συγκεκριμένο κακόβουλο λογισμικό διαθέτει μηχανισμό που εμποδίζει την απεγκατάσταση μέσω αόρατων στοιχείων στην οθόνη. Για την πλήρη αφαίρεσή του απαιτείται επανεκκίνηση της συσκευής σε ασφαλή λειτουργία (Safe Mode), όπου οι εφαρμογές τρίτων απενεργοποιούνται.

Από εκεί, ο χρήστης μπορεί να μεταβεί στις Ρυθμίσεις, Εφαρμογές, MorganArg και να προχωρήσει στην κανονική απεγκατάσταση.

Η εμφάνιση του PromptSpy αποτελεί ένδειξη ότι η τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει να χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο από κυβερνοεγκληματίες, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στις ψηφιακές απειλές για κινητές συσκευές.

Τech & Science

Tags

0

LIVE - Πόλεμος στη Μέση Ανατολή

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η τεχνητή νοημοσύνη αυξάνει τις κυβερνοεπιθέσεις και η Ευρώπη είναι από τα πιο ευάλωτα «θύματα» - Ο λόγος

Τech & Science / Η τεχνητή νοημοσύνη αυξάνει τις κυβερνοεπιθέσεις και η Ευρώπη είναι από τα πιο ευάλωτα «θύματα» - Ο λόγος

Η τεχνητή νοημοσύνη καθοδηγεί τις κυβερνοεπιθέσεις και χρησιμοποιείται από χάκερ για να παραβιάσουν την ασφάλεια σε διάφορα επίπεδα και να διαδώσουν τις επιθέσεις μέσω πολλών παρόχων διαδικτύου (IP) ώστε να αποφευχθεί η ανίχνευση
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Ben Affleck ίδρυσε αθόρυβα εταιρεία ΑΙ για σκηνοθέτες και μόλις την αγόρασε το Netflix

Τech & Science / Ο Ben Affleck ίδρυσε αθόρυβα εταιρεία ΑΙ για σκηνοθέτες και μόλις την αγόρασε το Netflix

Το Netflix αγόρασε την εταιρεία ΑΙ που είχε ιδρύσει ο Μπεν Άφλεκ για σκηνοθέτες, φέρνοντας την τεχνητή νοημοσύνη από τη θεωρία κατευθείαν στο εσωτερικό της κινηματογραφικής παραγωγής.
THE LIFO TEAM
ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΠΟΛΕΜΟΣ ΗΠΑ ANTHROPIC

Τech & Science / Anthropic και Πεντάγωνο ξανά σε διαπραγματεύσεις για τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης από τον στρατό

Προ ολίγων ημερών η εταιρεία ήλθε σε ρήξη με την κυβέρνηση Τραμπ - Απαίτησε διαβεβαιώσεις ότι τα AI μοντέλα της δεν θα χρησιμοποιηθούν για «μαζική επιτήρηση Αμερικανών πολιτών» ή «ανάπτυξη αυτόνομων οπλικών συστημάτων»
THE LIFO TEAM
Η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά… φιλόσοφο

Τech & Science / Anthropic: Η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά… φιλόσοφο

Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic έχει αναθέσει σε φιλόσοφο τη διαμόρφωση του ηθικού πλαισίου του chatbot Claude, δημιουργώντας ένα εσωτερικό «σύνταγμα» 30.000 λέξεων που καθοδηγεί τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα απαντά σε σύνθετα ηθικά ζητήματα.
THE LIFO TEAM
OPENAI ΣΑΜ ΑΛΤΜΑΝ ΗΠΑ ΠΕΝΤΑΓΩΝΟ

Τech & Science / OpenAI τροποποιεί τη συμφωνία με το Πεντάγωνο μετά τις αντιδράσεις – «Έμοιαζε ευκαιριακή και πρόχειρη», λέει ο Σαμ Άλτμαν

Περίπου 900 εργαζόμενοι των OpenAI και Google κάλεσαν, μέσω ανοιχτής επιστολής, τις διοικήσεις των εταιρειών να απορρίψουν οποιαδήποτε συνεργασία που θα οδηγούσε σε μαζική παρακολούθηση ή σε αυτόνομα οπλικά συστήματα χωρίς ανθρώπινο έλεγχο
THE LIFO TEAM
 
 