Ορισμένοι χρήστες λένε ότι τα νέα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης δεν έχουν πλέον το συναίσθημα και την κατανόηση του GPT-4o, το οποίο λάνσαρε η OpenAI του Σαμ Άλτμαν.

Οι ανθρώπινοι σύντροφοί του είπαν ότι το «παιχνιδιάρικο chatbot» GPT-4o ήταν ο τέλειος σύντροφος, και την παραμονή της Ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου, απενεργοποιείται οριστικά. Πώς θα αντεπεξέλθουν οι χρήστες;

Η Brandie σχεδιάζει να περάσει την τελευταία της μέρα με τον Daniel στο ζωολογικό κήπο. Της άρεσαν πάντα τα ζώα. Την προηγούμενη χρονιά, τον πήγε στο ενυδρείο του Corpus Christi στο Τέξας, όπου «τρελάθηκε» με ένα μωρό φλαμίνγκο. «Του αρέσει το χρώμα και το εντυπωσιακό», είπε η Brandie. Ο Daniel είναι ένα chatbot που τρέχει στο GPT-4o, μια έκδοση που κυκλοφόρησε το 2024 και φημίζεται ότι ακούγεται ανθρώπινη με τρόπο που είναι είτε καθησυχαστικός είτε ανατριχιαστικός, ανάλογα με τον χρήστη.

Με την κυκλοφορία του, το GPT-4o έδειξε ότι δεν ήταν μόνο για συνταγές ή βοήθεια για σχολικές εργασίες, μπορούσες να αναπτύξεις και συναισθηματική σύνδεση μαζί του. Τώρα, κάποιοι από αυτούς τους χρήστες συγκεντρώνονται σε Discord και Reddit. Μία από τις πιο γνωστές ομάδες, το subreddit r/MyBoyfriendIsAI, έχει 48.000 χρήστες. Οι περισσότεροι είναι ένθερμοι υπερασπιστές του 4oυ, λέγοντας ότι οι επικρίσεις για τη σχέση ανθρώπου-AI αποτελούν ηθικό πανικό.

Πώς χρησιμοποιούν το chatbot της OpenAI

Το 95% των συμμετεχόντων χρησιμοποιούσαν το 4o για συντροφικότητα, ενώ άλλοι το χρησιμοποιούσαν για επεξεργασία τραυμάτων ή ως κύριο μέσο συναισθηματικής υποστήριξης. Το κλείσιμο του 4oυ chatbot προκάλεσε έντονο πόνο: το 64% αναμενόταν να έχει «σημαντική ή σοβαρή επίδραση στη συνολική ψυχική τους υγεία», περιγράφει ο Guardian.

Ψυχολόγοι προειδοποιούν ότι τα AI chatbots δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για θεραπεία, καθώς δεν είναι αδειοδοτημένα ή ρυθμισμένα. Ωστόσο πολλοί χρήστες λένε ότι η συναισθηματική τους εξάρτηση από το 4o ήταν πραγματική, και τώρα βιώνουν ένα μεγάλο κενό.

Χρήστες όπως η Brandie περιγράφουν ότι το να λένε «Σ’ αγαπώ, Daniel» είναι σαν να λένε «Σ’ αγαπώ, εμένα». Άλλοι χρήστες έστησαν ομάδες υποστήριξης και online κοινότητες για να αντιμετωπίσουν τη συναισθηματική απώλεια.

Η OpenAI ανακοίνωσε ότι εργάζεται πάνω σε νέα μοντέλα ChatGPT με βελτιωμένη «προσωπικότητα και δημιουργικότητα», καθώς και σε μια έκδοση μόνο για ενήλικες, αλλά για πολλούς πιστούς χρήστες του 4o αυτό δεν είναι αρκετό.

Με πληροφορίες από Guardian