Παρά τους νέους περιορισμούς που ανακοίνωσε η X, το chatbot τεχνητής νοημοσύνης Grok του Έλον Μασκ εξακολουθεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να δημιουργεί σεξουαλικοποιημένες ή ταπεινωτικές εικόνες ανθρώπων χωρίς τη συναίνεσή τους, αποκαλύπτει έρευνα του Reuters.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ειδησεογραφικού πρακτορείου, εννέα δημοσιογράφοι του Reuters δοκίμασαν το Grok σε δύο χρονικές περιόδους τον Ιανουάριο, ανεβάζοντας φωτογραφίες τους στο σύστημα και ζητώντας από το chatbot να τις αλλοιώσει ώστε να τους απεικονίζει σε σεξουαλικά προκλητικές ή εξευτελιστικές στάσεις.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, το Grok παρήγαγε τέτοιες εικόνες - ακόμη και όταν οι χρήστες είχαν ξεκάθαρα προειδοποιήσει ότι τα πρόσωπα των φωτογραφιών δεν είχαν δώσει τη συναίνεσή τους.

Exclusive: Despite new curbs, Elon Musk’s Grok at times produces sexualized images - even when told subjects didn’t consent https://t.co/ukQBjBGmfj https://t.co/ukQBjBGmfj — Reuters Tech News (@ReutersTech) February 3, 2026

Grok: Τα ευρήματα της έρευνας

Στον πρώτο γύρο δοκιμών (14 με 16 Ιανουαρίου), το Grok παρήγαγε σεξουαλικοποιημένες εικόνες σε 45 από τις 55 περιπτώσεις. Σε 31 από αυτές, οι δημοσιογράφοι είχαν επισημάνει ότι τα πρόσωπα ήταν ιδιαίτερα ευάλωτα, ενώ σε 17 περιπτώσεις το chatbot ανταποκρίθηκε παρότι είχε ειπωθεί ρητά ότι οι εικόνες θα χρησιμοποιούνταν για να ταπεινώσουν το άτομο.

Πέντε ημέρες αργότερα, το Reuters επανέλαβε το πείραμα με 43 νέες προτροπές. Το Grok παρήγαγε σεξουαλικοποιημένες εικόνες σε 29 περιπτώσεις. Οι συντάκτες δεν μπόρεσαν να διαπιστώσουν αν η μείωση οφειλόταν σε αλλαγές στο μοντέλο, σε πολιτικές περιορισμού ή απλώς σε τυχαία συμπεριφορά του συστήματος.

Σημειώνεται ότι το Reuters δεν ζήτησε ούτε παρήχθησαν εικόνες πλήρους γυμνού ή ρητών σεξουαλικών πράξεων, περιεχόμενο που θα μπορούσε να εμπίπτει σε νομοθεσίες όπως ο αμερικανικός νόμος «Take It Down», ο οποίος στοχεύει στην προστασία από κακοποιητικές εικόνες που παράγονται με ΑΙ.

Οι αντιδράσεις της X και της xAI

Η X και η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης xAI δεν απάντησαν σε αναλυτικές ερωτήσεις του Reuters για τα ευρήματα. Αντ’ αυτού, η xAI απέστειλε επανειλημμένα μια τυποποιημένη απάντηση που ανέφερε: «Legacy Media Lies».

Οι νέοι περιορισμοί στο Grok είχαν ανακοινωθεί έπειτα από παγκόσμια κατακραυγή για τη μαζική παραγωγή εικόνων χωρίς συναίνεση, που αφορούσαν κυρίως γυναίκες αλλά και παιδιά. Τα μέτρα περιλάμβαναν τον αποκλεισμό σεξουαλικοποιημένων εικόνων από τις δημόσιες αναρτήσεις στο X και πρόσθετους περιορισμούς σε ορισμένες -μη κατονομαζόμενες- δικαιοδοσίες όπου τέτοιο περιεχόμενο είναι παράνομο.

Η ανακοίνωση της X χαιρετίστηκε από ορισμένους ρυθμιστικούς φορείς. Ο βρετανικός ρυθμιστής Ofcom τη χαρακτήρισε «θετική εξέλιξη», ενώ σε χώρες όπως οι Φιλιππίνες και η Μαλαισία ήρθηκαν περιορισμοί πρόσβασης στο Grok. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία στις 26 Ιανουαρίου είχε ανακοινώσει έρευνα εις βάρος της X, κράτησε πιο επιφυλακτική στάση, δηλώνοντας ότι «θα αξιολογήσει προσεκτικά τις αλλαγές».

Με πληροφορίες από Reuters