ChatGPT: Ξεκινά η προβολή διαφημίσεων - Θα επηρεάσει τις απαντήσεις;

Το ChatGPT της OpenAI, το πιο δημοφιλές chatbot τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο, ξεκίνησε δοκιμές με διαφημίσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή για ένα προϊόν που λειτουργούσε σε μεγάλο βαθμό χωρίς διαφημίσεις από την κυκλοφορία του το 2022.

Η δοκιμή εφαρμόζεται αρχικά σε συνδεδεμένους χρήστες στις ΗΠΑ που χρησιμοποιούν το δωρεάν επίπεδο (Free tier) της OpenAI και το νεότερο συνδρομητικό πακέτο Go.

Το πακέτο Go, που παρουσιάστηκε στα μέσα Ιανουαρίου, κοστίζει 8 δολάρια (6,7 ευρώ) τον μήνα στις ΗΠΑ. Οι χρήστες των ανώτερων επί πληρωμή πακέτων - συμπεριλαμβανομένων των Plus, Pro, Business, Enterprise και Education - δεν θα βλέπουν διαφημίσεις, σύμφωνα με την εταιρεία.

«Η εστίασή μας με αυτή τη δοκιμή είναι η μάθηση», ανέφερε ανάρτηση στο ιστολόγιο της OpenAI. «Δίνουμε μεγάλη προσοχή στα σχόλια, ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι διαφημίσεις είναι χρήσιμες και εντάσσονται φυσικά στην εμπειρία του ChatGPT πριν επεκταθούν περισσότερο».

Στα παραδείγματα που κοινοποίησε η εταιρεία, οι διαφημίσεις εμφανίζονται ως banners.

Θα επηρεάσουν οι διαφημίσεις τις απαντήσεις του ChatGPT;

Η OpenAI δηλώνει ότι οι διαφημίσεις δεν θα επηρεάζουν τις απαντήσεις του ChatGPT.

Σε ανάρτηση που απαντά σε ανησυχίες σχετικά με το πώς η διαφήμιση θα μπορούσε να επηρεάσει τις απαντήσεις, η OpenAI προσπάθησε να καθησυχάσει τους χρήστες:

«Οι διαφημίσεις δεν επηρεάζουν τις απαντήσεις που σας δίνει το ChatGPT και διατηρούμε τις συνομιλίες σας ιδιωτικές και μακριά από τους διαφημιζόμενους. Στόχος μας είναι οι διαφημίσεις να στηρίζουν την ευρύτερη πρόσβαση σε πιο ισχυρές λειτουργίες του ChatGPT, διατηρώντας παράλληλα την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι άνθρωποι στο ChatGPT για σημαντικές και προσωπικές εργασίες».

Η εταιρεία αναφέρει ότι οι διαφημίσεις θα επισημαίνονται ξεκάθαρα ως χορηγούμενες και θα διατηρούνται ξεχωριστά από τις οργανικές απαντήσεις.

Πώς θα εξατομικεύονται οι διαφημίσεις;

Κατά τη διάρκεια των δοκιμών, η OpenAI αντιστοίχισε διαφημίσεις με χρήστες βάσει περιεχομένου των συνομιλιών, προηγούμενες συνομιλίες και προηγούμενες αλληλεπιδράσεις με διαφημίσεις.

Για παράδειγμα, κάποιος που αναζητά συνταγές μπορεί να δει διαφημίσεις για υπηρεσίες παράδοσης τροφίμων ή πακέτα έτοιμων γευμάτων.

Σύμφωνα με την OpenAI, οι διαφημιζόμενοι δεν θα έχουν πρόσβαση σε ατομικά δεδομένα χρηστών, αλλά θα λαμβάνουν μόνο συγκεντρωτικά στοιχεία, όπως προβολές και κλικ.

Οι χρήστες θα μπορούν να βλέπουν το ιστορικό αλληλεπίδρασής τους με διαφημίσεις, να το διαγράφουν οποιαδήποτε στιγμή, να απορρίπτουν διαφημίσεις, να παρέχουν σχόλια, να βλέπουν γιατί τους εμφανίστηκε μια διαφήμιση και να διαχειρίζονται τις ρυθμίσεις εξατομίκευσης.

Με πληροφορίες από euronews.com