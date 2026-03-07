Η NASA έριξε σκόπιμα διαστημόπλοιο σε αστεροειδή και το πείραμα ήταν επιτυχημένο

Πριν από τέσσερα χρόνια, η NASA έριξε σκόπιμα ένα διαστημόπλοιο πάνω σε έναν μικρό αστεροειδή για να δοκιμάσει αν η ανθρωπότητα μπορεί να εκτρέψει επικίνδυνα διαστημικά σώματα που θα μπορούσαν να απειλήσουν τη Γη.

Το πείραμα αφορούσε τον μικρό αστεροειδή «Δίμορφο» (Dimorphos), ο οποίος αποτελεί «φεγγάρι» ενός μεγαλύτερου αστεροειδή, του «Διδύμου» (Didymos). Η σύγκρουση έσπρωξε τον πρώτο σε μια μικρότερη και πιο γρήγορη τροχιά γύρω από τον δεύτερο αστεροειδή.

Σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, το πείραμα είχε ακόμη ένα αποτέλεσμα: μετέβαλε ελαφρώς και την κοινή τροχιά των δύο αστεροειδών γύρω από τον Ήλιο.

☄️ Four years ago, NASA purposely smashed a spacecraft into a small asteroid to see if they could deflect it -- a test to prove humanity could protect Earth from threatening space rocks. New research out Friday says the experiment pushed the moonlet asteroid slightly off course… pic.twitter.com/5kraEEvhY8 — AFP News Agency (@AFP) March 6, 2026

Το χρονικό του πειράματος της NASA με τον αστεροειδή

Η δοκιμή αυτή, γνωστή ως DART (Double Asteroid Redirection Test), πραγματοποιήθηκε το 2022 και δεν έγινε επειδή υπήρχε πραγματικός κίνδυνος για τη Γη. Στόχος ήταν να αποδειχθεί ότι η ανθρωπότητα μπορεί να αντιδράσει σε περίπτωση μελλοντικής απειλής από αστεροειδή.

«Η μελέτη αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός στην ικανότητά μας να αποτρέπουμε μελλοντικές συγκρούσεις αστεροειδών με τη Γη», ανέφερε η διεθνής ομάδα επιστημόνων σε άρθρο που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Science Advances.

Σύμφωνα με τη NASA, ήταν η πρώτη φορά που ένα ανθρώπινο αντικείμενο άλλαξε μετρήσιμα την πορεία ενός ουράνιου σώματος γύρω από τον Ήλιο. Ο επικεφαλής της έρευνας, Ραχίλ Μακάντια, εξήγησε ότι η ομάδα χρησιμοποίησε μια τεχνική που ονομάζεται αστρική απόκρυψη.

Η μέθοδος βασίζεται στη στιγμή που ένας αστεροειδής περνά μπροστά από ένα αστέρι και το φως του μειώνεται για κλάσματα δευτερολέπτου. Παρατηρώντας αυτές τις στιγμές, οι επιστήμονες μπορούν να υπολογίσουν με μεγάλη ακρίβεια τη θέση, την ταχύτητα και το σχήμα του αστεροειδούς.

Ein weltweites Teleskopnetz hat bestätigt, dass die NASA-Sonde DART die Umlaufbahn des Asteroidenmonds Dimorphos verändert hat – ein Meilenstein der planetaren Verteidigung. https://t.co/bisiH3D9Gl — Euronews Deutsch (@euronewsde) March 6, 2026

Ένα πείραμα με σημαντική αλλαγή

Για τη συλλογή των δεδομένων βοήθησαν ερασιτέχνες αστρονόμοι από όλο τον κόσμο, οι οποίοι κατέγραψαν συνολικά 22 ανάλογα φαινόμενα. Συνδυάζοντας αυτά τα στοιχεία με χρόνια παρατηρήσεων, οι επιστήμονες κατάφεραν να μετρήσουν με μεγάλη ακρίβεια την τροχιά του συστήματος των αστεροειδών γύρω από τον Ήλιο.

Η αλλαγή που προκάλεσε το πείραμα ήταν εξαιρετικά μικρή: η τροχιά μεταβλήθηκε κατά μόλις 0,15 δευτερόλεπτα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους επιστήμονες, ακόμη και μια τόσο μικρή μεταβολή μπορεί με την πάροδο του χρόνου να οδηγήσει σε σημαντική απόκλιση.

«Πρόκειται για μια πολύ μικρή αλλαγή, αλλά αν δοθεί αρκετός χρόνος, ακόμη και μια τόσο μικρή μεταβολή μπορεί να εξελιχθεί σε σημαντική εκτροπή», δήλωσε ο Τόμας Στάτλερ, επικεφαλής επιστήμονας της NASA για μικρά σώματα του ηλιακού συστήματος.

Με πληροφορίες από AFP News Agency