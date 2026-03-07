Πώς είναι να χειρουργείς ασθενή στο Γιβραλτάρ ενώ βρίσκεσαι στο Λονδίνο;

Χειρουργός στο Λονδίνο πραγματοποίησε την πρώτη εξ αποστάσεως ρομποτική επέμβαση στο Ηνωμένο Βασίλειο σε ασθενή που βρισκόταν 2.400 χλμ μακριά, στο Γιβραλτάρ.

Ο καθηγητής Prokar Dasgupta είπε ότι η εμπειρία ήταν «σχεδόν σαν να ήμουν εκεί», ενώ πραγματοποίησε αφαίρεση προστάτη στον ασθενή του Πολ Μπάξτον.

Ο 62χρονος Μπάξτον είπε ότι ήταν «αυτονόητο» πως θα συμμετείχε στη δοκιμαστική επέμβαση για να γίνει «μέρος της ιστορίας της Ιατρικής».

Η εξ αποστάσεως ρομποτική χειρουργική θα μπορούσε να γλιτώσει μελλοντικούς ασθενείς από τα «τεράστια έξοδα και την αναστάτωση» του ταξιδιού και να προσφέρει καλύτερη υγειονομική φροντίδα σε ανθρώπους που ζουν σε πιο απομακρυσμένες περιοχές.

Ο Μπάξτον μετακόμισε στο Γιβραλτάρ πριν από 40 χρόνια. Το Γιβραλτάρ διαθέτει μόνο ένα νοσοκομείο, πράγμα που σημαίνει ότι οι κάτοικοι με πιο σύνθετες ιατρικές ανάγκες συχνά πρέπει να ταξιδεύουν στο εξωτερικό, συνήθως στο Ηνωμένο Βασίλειο για φροντίδα μέσω του Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS), αν έχουν δικαίωμα.

Ο Μπάξτον αναμενόταν να μπει σε λίστα αναμονής του NHS μετά τη διάγνωση καρκίνου του προστάτη λίγο μετά τα Χριστούγεννα, αλλά «άρπαξε την ευκαιρία» να γίνει ο πρώτος ασθενής που θα υποβληθεί σε απομακρυσμένη θεραπεία στο πλαίσιο δοκιμής.

«Πολλοί άνθρωποι μου είπαν: "Δεν θα το κάνεις, ε;" Σκέφτηκα ότι με αυτό τον τρόπο δίνω κάτι πίσω».

Ο Μπάξτον, που διατηρεί εταιρεία μεταφορών, πρόσθεσε: «Αν δεν είχα το είχα κάνει, θα έπρεπε να πετάξω στο Λονδίνο, να μπω στη λίστα αναμονής του NHS, να κάνω την επέμβαση και πιθανόν να έμενα στο Λονδίνο για τρεις εβδομάδες.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι έλαβε άριστη φροντίδα και «αισθάνεται φανταστικά» μετά την επέμβαση στις 11 Φεβρουαρίου.

Πώς πραγματοποιήθηκε το εξ αποστάσεως χειρουργείο;

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε από το The London Clinic χρησιμοποιώντας ένα ρομπότ εξοπλισμένο με 3D HD κάμερα και τέσσερα χέρια, όλα ελεγχόμενα μέσω κονσόλας με καθυστέρηση μόλις 0,06 δευτερολέπτων.

Η κονσόλα στο Ηνωμένο Βασίλειο συνδεόταν με το ρομπότ στο Γιβραλτάρ μέσω οπτικών ινών, με εφεδρική σύνδεση 5G. Μια ομάδα στο Γιβραλτάρ παρέμενε σε ετοιμότητα σε περίπτωση αποτυχίας της σύνδεσης, αλλά η σύνδεση κράτησε καθ’ όλη τη διάρκεια της επέμβασης.

Η επέμβαση χρησιμοποίησε το Toumai Robotic System, σε συνεργασία του The London Clinic με την Gibraltar Health Authority.

Ο Dasgupta είπε: «Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να θεραπεύουμε ασθενείς σε απομακρυσμένες περιοχές και μικρότερες κοινότητες, έχοντας κυριολεκτικά τον καλύτερο χειρουργό οπουδήποτε.»

Ο Dasgupta θα πραγματοποιήσει ξανά την επέμβαση στις 14 Μαρτίου, η οποία θα μεταδοθεί ζωντανά σε 20.000 κορυφαίους ουρολόγους στο συνέδριο της European Association of Urology.

Πρόσθεσε: «Νομίζω ότι είναι πολύ, πολύ συναρπαστικό, το ανθρωπιστικό όφελος θα είναι σημαντικό.»

Το NHS δίνει προτεραιότητα στην τοπική ρομποτικά υποβοηθούμενη χειρουργική, με στόχο 500.000 ρομποτικά υποστηριζόμενες επεμβάσεις ετησίως έως το 2035.

