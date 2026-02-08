ΤECH & SCIENCE
Η διατροφή που συμβάλλει στον χαμηλότερο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου για τις γυναίκες

Τι έδειξε εικοσαετής μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό της Αμερικανικής Ακαδημίας Νευρολογίας

The LiFO team
Ποια διατροφή συμβάλλει στη μείωση του κινδύνου εγκεφαλικού επεισοδίου στις γυναίκες / Φωτ.: Unsplash
Ο κίνδυνος εγκεφαλικού επεισοδίου για τις γυναίκες αυξάνεται καθώς μεγαλώνουν, ιδίως μετά την εμμηνόπαυση.

Μια νέα μελέτη, η οποία σύμφωνα με τον Independent διήρκησε περίπου 20 έτη, υποδηλώνει ότι η διατροφή μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη μείωση αυτού του κινδύνου και αναδεικνύει ένα συγκεκριμένο διατροφικό πρότυπο που συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο Neurology Open Access -περιοδικό της Αμερικανικής Ακαδημίας Νευρολογίας- η μεσογειακή διατροφή μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη μείωση του κινδύνου εγκεφαλικού επεισοδίου για τις γυναίκες.

Πλούσια σε ελαιόλαδο, ξηρούς καρπούς, θαλασσινά, δημητριακά ολικής αλέσεως και λαχανικά, η μεσογειακή διατροφή συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο όλων των τύπων εγκεφαλικού επεισοδίου στις γυναίκες.

Στη μελέτη συμμετείχαν περισσότερες από 105.000 γυναίκες από την Καλιφόρνια. Από τα αποτελέσματα προέκυψε πως όσες ακολουθούσαν πιο πιστά τη συγκεκριμένη διατροφή παρουσίασαν 18% χαμηλότερο συνολικό κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου.

Ειδικότερα, οι συμμετέχουσες που ακολουθούσαν πιστά τη μεσογειακή διατροφή είχαν 16% λιγότερες πιθανότητες να υποστούν ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο και 25% λιγότερες πιθανότητες να υποστούν αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Τα οφέλη της συγκεκριμένης διατροφής συνδέονται επίσης με τη μείωση του κινδύνου για:

  • διαβήτη τύπου 2,
  • υψηλή αρτηριακή πίεση,
  • αυξημένη χοληστερόλη.

«Γνωρίζουμε εδώ και πολύ καιρό ότι πρόκειται για έναν πιο υγιεινό τύπο διατροφής», δήλωσε ο Δρ. Andrew Freeman, διευθυντής καρδιαγγειακής πρόληψης και ευεξίας στο National Jewish Health στο Ντένβερ.

Ο Freeman πρόσθεσε ότι πολλοί καρδιολόγοι αναφέρονται συχνά στη μελέτη PREDIMED, η οποία έδειξε συνολική μείωση των καρδιαγγειακών και εγκεφαλοαγγειακών επεισοδίων όταν οι συμμετέχοντες ακολουθούσαν μεσογειακή διατροφή, με το σημαντικότερο όφελος να παρατηρείται στην πρόληψη των εγκεφαλικών επεισοδίων. «Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι μια άλλη μελέτη, σε διαφορετικό πληθυσμό, δείχνει παρόμοιες μειώσεις στα εγκεφαλικά επεισόδια», σημείωσε.

Όπως υπογραμμίζει ο Independent, οι ερευνητές τόνισαν την ανάγκη για περαιτέρω μελέτες.

Με πληροφορίες από CNN, Independent


 

