Πόσο νερό να πίνουμε κάθε μέρα, ανάλογα με την ηλικία μας

Το νερό είναι απαραίτητο για τη ζωή και η καθημερινή κατανάλωσή του είναι ζωτικής σημασίας για τη σωστή λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού.

Το γεγονός πως το ανθρώπινο σώμα αποτελείται από νερό στο μεγαλύτερο μέρος του, δείχνει πόσο σημαντικό ρόλο παίζει σε κάθε βιολογική διαδικασία. Η επαρκής ενυδάτωση βοηθά στη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος, στη μεταφορά θρεπτικών συστατικών και οξυγόνου στα κύτταρα και στην αποβολή των άχρηστων ουσιών μέσω των νεφρών.

Η καθημερινή κατανάλωση νερού συμβάλλει επίσης, στη σωστή λειτουργία του εγκεφάλου, βελτιώνοντας τη συγκέντρωση, τη μνήμη και τη διάθεση. Όταν το σώμα δεν λαμβάνει αρκετό νερό, εμφανίζονται συμπτώματα όπως κόπωση, πονοκέφαλοι και μειωμένη απόδοση. Επιπλέον, το νερό βοηθά στην καλή πέψη, προλαμβάνει τη δυσκοιλιότητα και συμβάλλει στη διατήρηση υγιούς δέρματος.

Πόσο νερό να πίνουμε κάθε μέρα, ανάλογα με την ηλικία

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το νερό για τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και τα άτομα που αθλούνται, καθώς οι ανάγκες τους σε υγρά είναι αυξημένες. Η συνήθεια να πίνουμε νερό καθημερινά μάς βοηθά να διατηρούμε καλή υγεία και ενέργεια, προλαμβάνοντας προβλήματα που σχετίζονται με την αφυδάτωση. Γι’ αυτό, το νερό δεν πρέπει να λείπει ποτέ από την καθημερινή μας ζωή.

Ο Δρ. Jonathan Webster, γιατρός από την πλατφόρμα Doctify, εξήγησε στο Metro πόσο νερό πρέπει να πίνει κανείς κάθε μέρα, ανάλογα με την ηλικία του.

Παιδιά (4-8 ετών): 1,2 λίτρα την ημέρα

Τα μικρά παιδιά, κάτω των οκτώ ετών, θα πρέπει να στοχεύουν σε περίπου 1,2 λίτρα υγρών την ημέρα, σύμφωνα με τον Δρ. Webster. Αυτό ισοδυναμεί με έξι έως οκτώ ποτήρια των 200 ml. «Το σώμα τους εξακολουθεί να αναπτύσσεται και η ενυδάτωση είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία του εγκεφάλου, την πέψη και τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος», εξηγεί. Αλλά ο ειδικός προειδοποιεί ότι πιθανότατα θα πρέπει να ενθαρρύνετε τα μικρά παιδιά να πίνουν τακτικά, καθώς μπορεί να μην είναι σε θέση να αναγνωρίσουν ότι διψούν.

Έφηβοι: 1,6 έως 1,9 λίτρα για αγόρια και 1,5 λίτρα για κορίτσια την ημέρα

Αποδεικνύεται ότι οι έφηβοι πρέπει να πίνουν περισσότερο από τους περισσότερους από εμάς, ειδικά για εκείνους ηλικίας μεταξύ 14 και 18 ετών. Κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσιμης περιόδου ανάπτυξης, οι ανάγκες τους σε ενυδάτωση αυξάνονται και το νερό είναι απαραίτητο για να τους βοηθήσει να διατηρήσουν την ενέργεια, να υποστηρίξουν τον μεταβολισμό τους και να βοηθήσουν στη μυϊκή λειτουργία. Τα αγόρια στην εφηβεία χρειάζονται λίγο περισσότερο νερό από τα κορίτσια και ο Δρ Webster συνιστά μεταξύ 1,6 και 1,9 λίτρων για αυτά την ημέρα. Για τα κορίτσια στην εφηβεία, η απαίτηση είναι λίγο μικρότερη, στα 1,5 λίτρα.

Ενήλικες κάτω των 60 ετών: 1,6 λίτρα για τις γυναίκες και 2 λίτρα για τους άνδρες την ημέρα

Η γενική συμβουλή για τους ενήλικες κάτω των 60 ετών είναι οι άνδρες να πίνουν δύο λίτρα νερό την ημέρα και οι γυναίκες 1,6 λίτρα. Ωστόσο, ο Δρ. Webster σημειώνει ότι παράγοντες όπως η άσκηση, το κλίμα και η διατροφή θα επηρεάσουν τις ατομικές ανάγκες. Δηλώνει: «Η σωστή ενυδάτωση βοηθά στη ρύθμιση της θερμοκρασίας, τη λειτουργία των νεφρών και τη συγκέντρωση».

Ενήλικες άνω των 60 ετών: 1,6 λίτρα έως 2 λίτρα την ημέρα

Όσοι είναι άνω των 60 ετών, θα πρέπει να στοχεύουν σε πρόσληψη μεταξύ 1,6 και δύο λίτρων την ημέρα, και αυτό ισχύει τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες, καθώς είναι σημαντικό όλοι να πίνουν αρκετά καθώς μεγαλώνουν. Ο Δρ. Webster λέει ότι αυτό συμβαίνει επειδή η αίσθηση της δίψας μας μειώνεται με την ηλικία, καθιστώντας την αφυδάτωση πιο πιθανή. Η παραμονή ενυδατωμένη είναι απαραίτητη, καθώς υποστηρίζει την υγεία των αρθρώσεων, την πέψη και βοηθά στην πρόληψη λοιμώξεων του ουροποιητικού συστήματος. Ο ειδικός προσθέτει: «Η συνειδητή προσπάθεια για τακτική κατανάλωση υγρών είναι το κλειδί».

Παράγοντες που επηρεάζουν την ποσότητα νερού που χρειάζεται το σώμα

Πάντως, σύμφωνα με τους επαγγελματίες υγείας, η ακριβής ποσότητα ποικίλλει ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, το επίπεδο δραστηριότητας, το κλίμα και τη συνολική κατάσταση της υγείας ενός ατόμου.

Η Δρ. Nadira Awal, γενική γιατρός από την πλατφόρμα Doctify, η οποία είναι η ιδρύτρια της Pause and Co Healthcare, μοιράστηκε τους λόγους για τους οποίους ένα άτομο μπορεί να χρειάζεται να πίνει περισσότερο νερό.

«Ενώ αυτές οι οδηγίες παρέχουν ένα γενικό πλαίσιο, ο καλύτερος δείκτης κατάλληλης ενυδάτωσης είναι να ακούτε συχνά τα σημάδια του σώματός σας και να εξετάζετε το χρώμα των ούρων σας. Η δίψα είναι μια αξιόπιστη ένδειξη ότι το σώμα σας χρειάζεται περισσότερα υγρά, ενώ τα ανοιχτόχρωμα κίτρινα ούρα συνήθως υποδηλώνουν επαρκή ενυδάτωση».

Εγκυμοσύνη και θηλασμός

Η Δρ. Awal τονίζει ότι οι ανάγκες μιας γυναίκας για νερό αυξάνονται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, η συνιστώμενη πρόσληψη είναι περίπου 10 φλιτζάνια (2,3 λίτρα) την ημέρα. Αυτή η αυξημένη ζήτηση επιμένει και μετά, ιδιαίτερα για τις γυναίκες που θηλάζουν οι οποίες θα πρέπει να στοχεύουν σε περίπου 13 φλιτζάνια (τρία λίτρα) νερό κάθε μέρα για να υποστηρίξουν την παραγωγή γάλακτος και να διατηρούνται ενυδατωμένες.

Σωματική δραστηριότητα

Η άσκηση ή η έντονη σωματική εργασία μπορούν να αυξήσουν «δραστικά» τις ανάγκες σε υγρά. Συνιστάται να πίνει κανείς δύο φλιτζάνια νερό πριν ξεκινήσει την άσκηση και στη συνέχεια να πίνει ένα φλιτζάνι κάθε 15 έως 20 λεπτά δραστηριότητας. Στη συνέχεια, συνεχίζει το νερό μετά την προπόνηση για να αναπληρώσει τυχόν υγρά που χάνονται μέσω του ιδρώτα.

Κλίμα και περιβάλλον

Ο τόπος κατοικίας μπορεί επίσης να είναι ένας παράγοντας, ανάλογα με το αν ο καιρός είναι πολύ ζεστός ή αν υπάρχει μεγάλο υψόμετρο. Σύμφωνα με τη Δρ. Awal, και τα δύο αυτά μπορούν να προκαλέσουν αυξημένη απώλεια υγρών, καθώς οι άνθρωποι τείνουν να χάνουν νερό μέσω του ιδρώτα και της αναπνοής. «Τα άτομα σε αυτές τις καταστάσεις θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά με την πρόσληψη νερού, επιδιώκοντας να πίνουν νερό τακτικά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ακόμη και αν δεν αισθάνονται δίψα», συμβουλεύει.

Προβλήματα υγείας

Για όσους παρουσιάζουν πυρετό, εμετό ή διάρροια, είναι σημαντικό να αυξήσουν την πρόσληψη νερού για να αναπληρώσουν τα χαμένα υγρά και να αποφύγουν την αφυδάτωση. Η Δρ. Awal ισχυρίζεται: «Η ακριβής ποσότητα που απαιτείται θα ποικίλλει ανάλογα με την ένταση και τη διάρκεια της ασθένειας, αλλά γενικά, προσπαθήστε να πίνετε αρκετά για να διατηρήσετε τα ούρα σας ωχρά και να αποφύγετε τη δίψα».

Με πληροφορίες από Metro