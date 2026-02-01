Ποιες τροφές συμβάλλουν στη μείωση του άγχους και του στρες

Ο αντίκτυπος που έχει η διατροφή στην ψυχική υγεία βρίσκεται ολοένα και περισσότερο στο μικροσκόπιο των επιστημονικών ερευνών.

Δεδομένα από έρευνες πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, επιβεβαιώνουν, ότι οι καθημερινές διατροφικές επιλογές μπορούν να επηρεάσουν ουσιαστικά στη διαχείριση του στρες και του άγχους, ιδιαίτερα σε μεγαλύτερες ηλικίες.

Μελέτη που διεξήχθη από ερευνητικές ομάδες του Πανεπιστημίου της Νότιας Αυστραλίας «φωτίζει» τον ρόλο μιας αλλαγής του τρόπου ζωής στη μείωση των συμπτωμάτων άγχους, χωρίς να απαιτούνται φαρμακευτικές παρεμβάσεις.

Και αυτή η μελέτη επικεντρώθηκε στα οφέλη της μεσογειακής διατροφής, που ήδη συνιστάται για τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνου του εντέρου, καρδιοπαθειών και άνοιας. Έρευνα από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Αυστραλίας δείχνει ότι η μεσογειακή διατροφή μπορεί επίσης να μειώσει τα συμπτώματα άγχους και στρες.

Η μελέτη, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Sunshine Coast, εξέτασε την επίδραση της μεσογειακής διατροφής στην ψυχική υγεία 294 ηλικιωμένων (ηλικίας 60 ετών και άνω). Τα αποτελέσματα έδειξαν, ότι η υιοθέτηση της μεσογειακής διατροφής μείωσε την «ένταση» του άγχους και του στρες, ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο, τον ύπνο και τον δείκτη μάζας σώματος (BMI).

Ακόμη, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι συγκεκριμένα στοιχεία της διατροφής - όπως η κατανάλωση φρούτων, ξηρών καρπών και οσπρίων, καθώς και η χαμηλή πρόσληψη ροφημάτων με ζάχαρη (λιγότερο από 250 ml την ημέρα) - συνδέονται με χαμηλότερα επίπεδα άγχους και στρες.

Οι τροφές που συμβάλλουν στη μείωση του άγχους και του στρες, σύμφωνα με μελέτη

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το άγχος αποτελεί τη συχνότερη διαταραχή ψυχικής υγείας, επηρεάζοντας περισσότερους από 301 εκατομμύρια ανθρώπους. Στην Αυστραλία, ένας στους τέσσερις ανθρώπους θα βιώσει άγχος κάποια στιγμή στη ζωή του.

Η επικεφαλής διαιτολόγος και ερευνήτρια του UniSA, δρ Έβαντζελιν Μαντζιόρις, επισημαίνει ότι η μεσογειακή διατροφή μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της ψυχικής υγείας και της ποιότητας ζωής.

«Σε παγκόσμιο επίπεδο, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια πρωτοφανή γήρανση του πληθυσμού. Ωστόσο, παρά τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και ευεξίας», τονίζει.

«Οι συμπεριφορές του τρόπου ζωής, συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας της διατροφής, προσελκύουν ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον ως παράγοντες κινδύνου που μπορούν να τροποποιηθούν σε σχέση με την κακή ψυχική υγεία. Η μεσογειακή διατροφή έχει ήδη αναγνωριστεί για τη μείωση του κινδύνου χρόνιων νοσημάτων και την υποστήριξη της υγιούς γήρανσης. Στη συγκεκριμένη μελέτη δείξαμε ότι όταν οι ηλικιωμένοι ακολουθούσαν τη μεσογειακή διατροφή, τα συμπτώματα άγχους και στρες μειώνονταν - και αυτό ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο, τον δείκτη μάζας σώματος ή το πόσο κοιμούνταν και ασκούνταν. Είναι μια ξεκάθαρη επιβεβαίωση της αξίας της μεσογειακής διατροφής: με μια σχετικά απλή αλλαγή στον τρόπο ζωής, οι άνθρωποι μπορούν να βελτιώσουν αισθητά τα επίπεδα άγχους και στρες. Ποιος δεν θα ήθελε να το δοκιμάσει;».

Στην επίσημη ιστοσελίδα του, το Πανεπιστήμιο της Νότιας Αυστραλίας, ενημερώνει, ότι «η μεσογειακή διατροφή περιλαμβάνει

άφθονα φρέσκα φρούτα

και λαχανικά,

δημητριακά ολικής άλεσης και σπόρους,

ξηρούς καρπούς,

όσπρια

ελαιόλαδο.

Το ψάρι και τα θαλασσινά συνιστάται να καταναλώνονται τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα, ενώ τα γαλακτοκομικά προϊόντα και οι άπαχες πρωτεΐνες μπορούν να καταναλώνονται καθημερινά σε μικρότερες ποσότητες. Αντίθετα, η κατανάλωση κόκκινου κρέατος και επεξεργασμένων τροφίμων ενθαρρύνεται να γίνεται σπάνια».