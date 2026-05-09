«Μίνι Πλούτωνας»: Ατμόσφαιρα εντοπίστηκε σε παγωμένο σώμα στη Ζώνη Κάιπερ

Το μικρότερο μέχρι σήμερα αντικείμενο με πλήρη ατμόσφαιρα ενδέχεται να κρύβει στοιχεία για το πώς σχηματίζονται και διατηρούνται τα πιο απομακρυσμένα σώματα του ηλιακού συστήματος

Φωτ.: Κo Arimatsu/NAOJ
Μια μικρή, παγωμένη ουράνια σφαίρα πέρα από τον Πλούτωνα φαίνεται να διαθέτει ατμόσφαιρα, σύμφωνα με νέα μελέτη, ανατρέποντας τις έως τώρα εκτιμήσεις για τα πιο απομακρυσμένα σώματα του ηλιακού συστήματος.

Το αντικείμενο, με διάμετρο περίπου 500 χιλιομέτρων, θεωρείται το μικρότερο μέχρι σήμερα που διαθέτει ατμόσφαιρα που καλύπτει ολόκληρη την επιφάνειά του και συγκρατείται από τη βαρύτητα, όπως ανέφερε ο επικεφαλής της έρευνας, Κο Αριμάτσου από το Εθνικό Αστρονομικό Παρατηρητήριο της Ιαπωνίας. Η ατμόσφαιρα ενδέχεται να οφείλεται είτε σε παγοηφαιστειακή δραστηριότητα είτε σε πρόσκρουση κομήτη.

Η ανακάλυψη βασίζεται σε παρατηρήσεις τριών τηλεσκοπίων στην Ιαπωνία το 2024, όταν το σώμα πέρασε μπροστά από ένα μακρινό άστρο, προκαλώντας προσωρινή μείωση της φωτεινότητάς του.

«Αλλάζει την εικόνα που έχουμε για τα μικρά σώματα του ηλιακού συστήματος, και όχι μόνο για εκείνα πέρα από τον Ποσειδώνα», ανέφερε ο Αριμάτσου, σημειώνοντας ότι η ανίχνευση ατμόσφαιρας σε τόσο μικρό αντικείμενο ήταν «πραγματικά απρόσμενη».

Το ουράνιο σώμα, γνωστό ως (612533) 2002 XV93, ανήκει στην κατηγορία των «πλουτίνων», που περιφέρονται γύρω από τον Ήλιο με τροχιά σε συντονισμό με τον Ποσειδώνα. Κατά τη διάρκεια της μελέτης βρισκόταν σε απόσταση άνω των 5,5 δισ. χιλιομέτρων από τη Γη, πιο μακριά ακόμη και από τον Πλούτωνα, το μόνο άλλο αντικείμενο στη ζώνη Κάιπερ με επιβεβαιωμένη ατμόσφαιρα.

Η ατμόσφαιρά του εκτιμάται ότι είναι εξαιρετικά αραιή, έως και 10 εκατομμύρια φορές πιο λεπτή από της Γης και δεκάδες φορές πιο αραιή ακόμη και από εκείνη του Πλούτωνα. Πιθανή σύστασή της είναι μεθάνιο, άζωτο ή μονοξείδιο του άνθρακα.

Ωστόσο, επιστήμονες επισημαίνουν ότι το εύρημα χρειάζεται επιβεβαίωση. «Πρόκειται για εντυπωσιακή εξέλιξη, αλλά απαιτεί ανεξάρτητη επαλήθευση. Οι συνέπειες θα είναι σημαντικές αν επιβεβαιωθεί», δήλωσε ο Άλαν Στερν, επικεφαλής επιστήμονας της αποστολής New Horizons της NASA, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι μελλοντικές παρατηρήσεις, μεταξύ άλλων από το διαστημικό τηλεσκόπιο Webb, θα μπορούσαν να επιβεβαιώσουν τη σύσταση και την προέλευση της ατμόσφαιρας. Αν αυτή εξασθενήσει τα επόμενα χρόνια, ενδέχεται να συνδέεται με πρόσκρουση, ενώ αν παραμείνει ή μεταβάλλεται εποχικά, θα υποδηλώνει συνεχή τροφοδοσία αερίων από το εσωτερικό του σώματος.

Με πληροφορίες από Associated Press

 
Τech & Science / Μελέτη διαπίστωσε ότι μία μόνο δόση ψυχεδελικού από «μαγικά» μανιτάρια προκαλεί ανατομικές αλλαγές στον εγκέφαλο

«Είναι εντυπωσιακό να βλέπουμε πιθανές ανατομικές αλλαγές στον εγκέφαλο έναν μήνα μετά από μία μόνο δόση οποιουδήποτε φαρμάκου», δήλωσε ο Robin Carhart-Harris, κύριος συγγραφέας της μελέτης
Ο Chrome κατεβάζει AI μοντέλο 4GB σε υπολογιστές χρηστών και πολλοί το ανακάλυψαν τυχαία

Τech & Science / Ο Google Chrome έχει κατεβάσει ένα AI μοντέλο 4GB στη συσκευή σου χωρίς να το ξέρεις

Ο Chrome φαίνεται να κατεβάζει σε ορισμένες συσκευές ένα AI μοντέλο περίπου 4GB χωρίς να ζητά ρητά άδεια από τον χρήστη. Η Google λέει ότι το Gemini Nano μένει τοπικά και βοηθά σε λειτουργίες ασφαλείας, όμως η υπόθεση άνοιξε ξανά το ερώτημα: ποιος αποφασίζει τι εγκαθίσταται στον υπολογιστή μας;
Τech & Science / Πόσο επικίνδυνος είναι τελικά ο χανταϊός;

Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές μετά το ξέσπασμα χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο με επιβάτες από πολλές χώρες, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση ιχνηλάτησης των ατόμων που ενδέχεται να εκτέθηκαν στον ιό
Τech & Science / Ο εκπληκτικός τρόπος με τον οποίο το βραδινό σας επηρεάζει τον ύπνο σας

Μελέτη υπό την ηγεσία του Πανεπιστημίου της Γρανάδας, η οποία δημοσιεύθηκε στο European Journal of Nutrition, διαπίστωσε πως το βραδινό σας μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα του ύπνου σας και ακόμη και τις επιλογές σας για το πρωινό την επόμενη μέρα
Τech & Science / Η Google βάζει το Reddit μέσα στις AI απαντήσεις της

Η Google αναβαθμίζει το AI Mode και τα AI Overviews, φέρνοντας στις απαντήσεις αποσπάσματα από Reddit, social media, φόρουμ και δημόσιες συζητήσεις χρηστών. Η αλλαγή έρχεται την ώρα που όλο και περισσότεροι αναζητούν ανθρώπινες εμπειρίες πίσω από το SEO περιεχόμενο και τις αυτόματες περιλήψεις.
Τech & Science / Η πλατφόρμα που θέλει να κάνει το πρόσωπο των ηθοποιών συνδρομητική υπηρεσία

Η αμφιλεγόμενη πλατφόρμα Twinnin υπόσχεται στους ηθοποιούς ότι μπορούν να προστατεύσουν, να ελέγξουν και να αδειοδοτήσουν το ψηφιακό τους πρόσωπο στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.
Τech & Science / O FDA εμπόδισε τη δημοσίευση ερευνών σύμφωνα με τις οποίες τα εμβόλια κατά της Covid-19 ήταν ασφαλή

Οι επιστήμονες του Αμερικανικού Οργανισμού Τροφίμων & Φαρμάκων και συνεργάτες που ασχολούνται με την επεξεργασία δεδομένων εξέτασαν εκατομμύρια ιατρικά αρχεία ασθενών για μελέτες που αποσύρθηκαν πριν από τη δημοσίευσή τους
Τech & Science / Η γενιά της πανδημίας ψάχνει την πρώτη της δουλειά στην εποχή της AI

Η γενιά που τελείωσε το σχολείο μέσα από οθόνες ψάχνει τώρα την πρώτη της δουλειά σε μια αγορά που αλλάζει από την τεχνητή νοημοσύνη. Στην Ελλάδα της επισφάλειας, των χαμηλών μισθών και της καθυστερημένης ανεξαρτησίας, το πρώτο σκαλοπάτι της καριέρας μοιάζει πιο αβέβαιο από ποτέ
Τech & Science / Οι εκδότες μηνύουν τη Meta για τα βιβλία που χρησιμοποιήθηκαν από την τεχνητή νοημοσύνη της

Πέντε μεγάλοι εκδοτικοί οίκοι και ο συγγραφέας Σκοτ Τάροου κατέθεσαν αγωγή κατά της Meta και του Μαρκ Ζάκερμπεργκ, υποστηρίζοντας ότι εκατομμύρια βιβλία και επιστημονικά άρθρα χρησιμοποιήθηκαν χωρίς άδεια για την εκπαίδευση του Llama
