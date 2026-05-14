Το WhatsApp φέρνει νέα λειτουργία για «incognito» συνομιλίες με AI

Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ χαρακτήρισε τη λειτουργία ως «το πρώτο μεγάλο προϊόν τεχνητής νοημοσύνης όπου δεν αποθηκεύεται αρχείο συνομιλιών σε servers»

Φωτ. αρχείου Unsplash
Tο WhatsApp ανακοίνωσε νέα λειτουργία «incognito» για συνομιλίες με το Meta AI, μέσω της οποίας οι χρήστες θα μπορούν να πραγματοποιούν ιδιωτικές συνομιλίες με το chatbot χωρίς η εταιρεία να διατηρεί πρόσβαση στο περιεχόμενό τους.

Σύμφωνα με τη Meta, όταν ενεργοποιείται η λειτουργία, ούτε οι ερωτήσεις του χρήστη ούτε οι απαντήσεις της τεχνητής νοημοσύνης θα αποθηκεύονται στους διακομιστές της εταιρείας, ενώ το ιστορικό των συνομιλιών θα εξαφανίζεται και από τη συσκευή του χρήστη.

Ο επικεφαλής του WhatsApp, Γουίλ Κάθκαρτ, δήλωσε ότι πολλοί χρήστες επιθυμούν να συζητούν με AI για προσωπικά ζητήματα, όπως θέματα υγείας, σχέσεων ή οικονομικών, χωρίς να αισθάνονται ότι οι συνομιλίες τους καταγράφονται ή μπορούν να ανακτηθούν.

«Ακούμε συχνά από ανθρώπους ότι αισθάνονται άβολα να μοιράζονται προσωπικές πληροφορίες με μια εταιρεία, αλλά παρ’ όλα αυτά θέλουν τις απαντήσεις», ανέφερε.

Η νέα λειτουργία διαφοροποιείται από την κλασική end-to-end κρυπτογράφηση του WhatsApp, αν και η Meta υποστηρίζει ότι προσφέρει αντίστοιχο επίπεδο ιδιωτικότητας στις συνομιλίες με το AI.

Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ χαρακτήρισε τη λειτουργία ως «το πρώτο μεγάλο προϊόν τεχνητής νοημοσύνης όπου δεν αποθηκεύεται αρχείο συνομιλιών σε servers».

Ωστόσο, ειδικοί στην κυβερνοασφάλεια εκφράζουν επιφυλάξεις για τις πιθανές συνέπειες της πλήρους εξαφάνισης των συνομιλιών.

Ο καθηγητής Άλαν Γούντγουορντ από το Πανεπιστήμιο του Surrey δήλωσε στο BBC ότι, παρότι η ιδιωτικότητα είναι σημαντική όταν οι χρήστες μιλούν στην AI για ευαίσθητα προσωπικά θέματα, η απουσία καταγραφής δημιουργεί ζητήματα λογοδοσίας.

Όπως σημείωσε, αν κάποια συνομιλία οδηγήσει σε βλάβη, αυτοτραυματισμό ή ακόμη και θάνατο, δεν θα υπάρχει τρόπος ανάκτησης των συνομιλιών ούτε από τον χρήστη ούτε από τη Meta, κάτι που μπορεί να δυσκολέψει την απόδοση ευθυνών.

Τα τελευταία χρόνια αρκετές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, μεταξύ αυτών η OpenAI και η Google, έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με αγωγές που σχετίζονται με επικίνδυνες ή παραπλανητικές απαντήσεις AI chatbots.

Στην πρώτη φάση λειτουργίας του νέου συστήματος, το «incognito mode» θα υποστηρίζει μόνο συνομιλίες κειμένου και όχι εικόνες, ενώ η Meta υποστηρίζει ότι το chatbot θα συνεχίσει να απορρίπτει αιτήματα που σχετίζονται με παράνομο ή επικίνδυνο περιεχόμενο.

Το WhatsApp, το οποίο ανήκει στη Meta μαζί με Facebook, Instagram και Messenger, έχει αποκλείσει την πρόσβαση άλλων AI chatbots στην πλατφόρμα του, επιτρέποντας στους χρήστες να αλληλεπιδρούν αποκλειστικά με το Meta AI.

Η Meta επενδύει επιθετικά στην τεχνητή νοημοσύνη, με αναλυτές να εκτιμούν ότι οι δαπάνες της για υποδομές AI μπορεί να φτάσουν τα 145 δισεκατομμύρια δολάρια το 2026.

Σύμφωνα με τη Susannah Streeter της επενδυτικής πλατφόρμας Wealth Club, η εταιρεία ποντάρει ότι οι επενδύσεις αυτές θα ενισχύσουν περαιτέρω την κυριαρχία της στη διαφήμιση και το ηλεκτρονικό εμπόριο μέσω προηγμένων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.

Με πληροφορίες από BBC

