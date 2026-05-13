Αυτισμός: Τι δείχνει νέα έρευνα για το στρες και το επάγγελμα της μητέρας

Οι ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία από 1.702 παιδιά - Τι έδειξε η έρευνα

The LiFO team
Φωτ. αρχείου: Unsplash
Νέα επιστημονική μελέτη συνδέει ορισμένα επαγγέλματα των μητέρων, ιδιαίτερα εκείνα με αυξημένη έκθεση σε τοξικές ουσίες ή υψηλά επίπεδα στρες, με μεγαλύτερες πιθανότητες εμφάνισης διαταραχής αυτιστικού φάσματος στα παιδιά.

Η έρευνα δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Occupational & Environmental Medicine και πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες του Πανεπιστημίου Τζον Χόπκινς, του Χάρβαρντ, του Πανεπιστημίου Έμορυ και άλλων ερευνητικών ιδρυμάτων της Δανίας και των ΗΠΑ.

Οι ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία από 1.702 παιδιά με διάγνωση διαταραχής αυτιστικού φάσματος που γεννήθηκαν στη Δανία μεταξύ 1973 και 2012 και συνέκριναν τα δεδομένα τους με περισσότερα από 108.000 παιδιά χωρίς διάγνωση αυτισμού.

Αυτισμός: Πώς σχετίζεται το επάγγελμα της μητέρας

Η μελέτη εξέτασε το επαγγελματικό περιβάλλον των μητέρων πριν από τη σύλληψη, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης αλλά και στα πρώτα χρόνια ζωής του παιδιού.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, αυξημένες πιθανότητες εμφάνισης αυτισμού παρατηρήθηκαν σε παιδιά μητέρων που εργάζονταν σε τομείς όπως οι χερσαίες μεταφορές, η δημόσια διοίκηση, ο στρατός, και ο δικαστικός τομέας.

Ειδικότερα, η εργασία σε στρατιωτικά ή αμυντικά επαγγέλματα πριν ή κατά την εγκυμοσύνη συνδέθηκε με 59% υψηλότερη πιθανότητα διάγνωσης αυτισμού στο παιδί.

Αντίστοιχα, οι μητέρες που εργάζονταν στις επίγειες μεταφορές εμφάνιζαν 24% αυξημένη πιθανότητα να αποκτήσουν παιδί με διαταραχή αυτιστικού φάσματος, πιθανόν λόγω έκθεσης σε καυσαέρια και αιωρούμενα σωματίδια.

Αυξημένος κίνδυνος καταγράφηκε και στον δικαστικό τομέα, όπου οι επιστήμονες εκτιμούν ότι το έντονο εργασιακό στρες μπορεί να επηρεάζει αρνητικά τη νευροανάπτυξη του εμβρύου, μέσω αυξημένης φλεγμονής κατά την εγκυμοσύνη.

Αντίθετα, η έρευνα δεν εντόπισε σαφή σύνδεση μεταξύ αυτισμού και επαγγελμάτων όπως η γεωργία, οι υπηρεσίες καθαρισμού ή οι αεροπορικές μεταφορές. Οι επιστήμονες διευκρινίζουν πάντως ότι πρόκειται για μελέτη παρατήρησης, κάτι που σημαίνει ότι δεν μπορεί να αποδειχθεί σχέση αιτίας-αποτελέσματος.

Παράλληλα, σημειώνουν ότι δεν υπήρχαν λεπτομερή στοιχεία για τα ακριβή καθήκοντα των εργαζομένων, ενώ τα αποτελέσματα ενδέχεται να μην ισχύουν απαραίτητα και για άλλους πληθυσμούς εκτός Δανίας.

Με πληροφορίες από Occupational & Environmental Medicine

