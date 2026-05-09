Νέα εντυπωσιακή εικόνα του James Webb αποκαλύπτει τη «φλεγόμενη» καρδιά γαλαξία

Ο γαλαξίας Messier 77 αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα γαλαξία Seyfert, δηλαδή σπειροειδούς γαλαξία με εξαιρετικά φωτεινό και ενεργό κέντρο

Νέα εντυπωσιακή εικόνα του James Webb αποκαλύπτει τη «φλεγόμενη» καρδιά γαλαξία
Φωτ.: NASA
Το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb της NASA κατέγραψε νέα εντυπωσιακή εικόνα του γαλαξία Messier 77, αποτυπώνοντας με πρωτοφανή λεπτομέρεια το εξαιρετικά φωτεινό και ενεργό κέντρο του.

Ο Messier 77 βρίσκεται σε απόσταση περίπου 45 εκατομμυρίων ετών φωτός από τη Γη, στον αστερισμό του Κήτους, και θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους γαλαξίες του καταλόγου Messier, μια συλλογή αστρονομικών αντικειμένων που καταχωρήθηκαν από τον Γάλλο αστρονόμο Σαρλ Μεσιέ.

Η εικόνα που δόθηκε στη δημοσιότητα αυτή την εβδομάδα δείχνει τον ιδιαίτερα ενεργό πυρήνα του γαλαξία, ο οποίος τροφοδοτείται από υπερμεγέθη μαύρη τρύπα με μάζα περίπου οκτώ εκατομμύρια φορές μεγαλύτερη από εκείνη του Ήλιου.

Αέρια και κοσμική ύλη περιστρέφονται γύρω από τη μαύρη τρύπα σε εξαιρετικά μικρή απόσταση, αναπτύσσοντας τόσο υψηλές θερμοκρασίες ώστε εκπέμπουν έντονη ακτινοβολία. Τα στοιχεία αυτά κατέγραψε το όργανο μέσου υπέρυθρου του James Webb, το ισχυρότερο διαστημικό τηλεσκόπιο που έχει τεθεί ποτέ σε λειτουργία.

Ο Messier 77 αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα γαλαξία Seyfert, δηλαδή σπειροειδούς γαλαξία με εξαιρετικά φωτεινό και ενεργό κέντρο, το οποίο εκπέμπει ισχυρή ακτινοβολία κυρίως στις ακτίνες Χ και στο υπεριώδες φάσμα.

Ο γαλαξίας είχε εντοπιστεί αρχικά το 1780 από τον Γάλλο αστρονόμο Πιερ Μεσέν, συνεργάτη του Σαρλ Μεσιέ. Οι αστρονόμοι της εποχής θεωρούσαν λανθασμένα ότι επρόκειτο είτε για νεφέλωμα είτε για αστρικό σμήνος, καθώς τα τηλεσκόπια του 18ου αιώνα δεν επέτρεπαν ακριβέστερες παρατηρήσεις.

Χρειάστηκε να περάσει περισσότερο από ένας αιώνας μέχρι οι επιστήμονες να καταλήξουν ότι τα λεγόμενα «σπειροειδή νεφελώματα» δεν ανήκαν στον Γαλαξία μας αλλά αποτελούσαν ξεχωριστούς γαλαξίες, σε αποστάσεις εκατομμυρίων ετών φωτός.

Το James Webb εκτοξεύθηκε το 2021 και από τότε καταγράφει εικόνες του βαθιού διαστήματος με ανάλυση που ξεπερνά κάθε προηγούμενο διαστημικό παρατηρητήριο.

Με πληροφορίες από Associated Press

