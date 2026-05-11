Η νέα βιτρίνα της μόδας βρίσκεται πια κάτω από το πόστ σου

Κάποτε οι μάρκες ήθελαν το τέλειο post. Τη σωστή φωτογραφία, το σωστό caption, το σωστό πρόσωπο, τη σωστή καμπάνια. Τώρα αρχίζουν να καταλαβαίνουν ότι ένα από τα πιο πολύτιμα σημεία του ίντερνετ βρίσκεται λίγο πιο κάτω: στα comments.

Σύμφωνα με το Vogue Business, όλο και περισσότερες μάρκες μόδας και ομορφιάς μπαίνουν ενεργά στα σχόλια του Instagram και του TikTok, συμμετέχοντας σε viral συζητήσεις, απαντώντας με χιούμορ ή εμφανιζόμενες εκεί όπου ήδη κοιτάζει το κοινό. Δεν πρόκειται απλώς για social media παιχνιδάκι. Είναι αλλαγή στη διαδρομή της προσοχής.

Η Gen Z δεν κοιτάζει μόνο τι λέει μια μάρκα για τον εαυτό της. Κοιτάζει τι λένε οι άλλοι κάτω από αυτό. Ποιος ρωτά, ποιος απαντά, ποιος αστειεύεται, ποιος μοιάζει να έχει ανθρώπινη φωνή και ποιος ακούγεται σαν εταιρικό δελτίο τύπου που προσπαθεί να φορέσει sneakers.

Καθώς η ορατότητα των brands μετακινείται από το τέλειο post στη ζωντανή κουβέντα, τα σχόλια γίνονται νέο πεδίο παρουσίας για τη μόδα.Φωτογραφία: Getty images

Τα στοιχεία εξηγούν γιατί τα σχόλια έγιναν τόσο σημαντικά. Σύμφωνα με το Vogue Business και την εταιρεία νεανικής κουλτούρας Archrival, το 52% της Gen Z το 2025 δήλωσε ότι πηγαίνει στα comments όταν ψάχνει brands και προϊόντα στα social media. Μόνο το 37% πηγαίνει στα προφίλ και στα posts των ίδιων των brands. Με άλλα λόγια, η νέα βιτρίνα δεν είναι πάντα εκεί όπου η μάρκα έχει τον πλήρη έλεγχο. Είναι εκεί όπου οι άλλοι μιλούν για αυτήν.

Η αλλαγή έχει και τεχνική εξήγηση. Το οργανικό reach στο Instagram έχει πέσει από 10-15% το 2020 σε μόλις 2-3% το 2025, σύμφωνα με το Vogue Business. Για τις μάρκες, αυτό σημαίνει ότι δεν αρκεί να ανεβάζουν απλώς γυαλισμένες καμπάνιες. Η ορατότητα μετακινείται σε πιο ακατάστατα, πιο γρήγορα, πιο ζωντανά σημεία της πλατφόρμας.

Γι' αυτό και τα comments έχουν αρχίσει να μοιάζουν με μικρά δημόσια δωμάτια. Μια μάρκα που εμφανίζεται εκεί σωστά μπορεί να κερδίσει οικειότητα, χιούμορ και αίσθηση παρουσίας. Μια μάρκα που εμφανίζεται άγαρμπα μπορεί να φανεί απελπισμένη, αμήχανη ή ψεύτικα νεανική.

Η διαφορά ανάμεσα στο "είμαστε μέρος της κουβέντας" και στο "προσπαθούμε πολύ να φαινόμαστε μέρος της κουβέντας" είναι μικρή, αλλά στο ίντερνετ φαίνεται αμέσως.

Για τις μάρκες μόδας και ομορφιάς, το παιχνίδι είναι λεπτό. Η μόδα, ειδικά η πολυτέλεια, έχει χτίσει μεγάλο μέρος της δύναμής της πάνω στην απόσταση, την επιμέλεια και τον έλεγχο της εικόνας. Τα comments λειτουργούν με τον αντίθετο τρόπο: είναι άμεσα, απρόβλεπτα, συχνά ειρωνικά, γεμάτα θόρυβο και αμφισημία. Εκεί δεν αρκεί να είσαι όμορφος. Πρέπει να έχεις timing.

Αυτό κάνει τη νέα συμπεριφορά των brands ενδιαφέρουσα. Δεν προσπαθούν απλώς να πουλήσουν ένα προϊόν. Προσπαθούν να μοιάζουν παρόντα μέσα στην ίδια την κουλτούρα των πλατφορμών. Να φαίνονται σαν να καταλαβαίνουν το αστείο, τον τόνο, τη στιγμή, τη μικρή μετατόπιση μιας κουβέντας πριν αυτή πεθάνει και αντικατασταθεί από την επόμενη.

Τα σχόλια του Instagram και του TikTok έχουν γίνει νέο σημείο επαφής ανάμεσα στα brands και το κοινό της Gen Z.Φωτογραφία: Getty images

Υπάρχει, φυσικά, και ρίσκο. Όσο πιο πολύ μια μάρκα μπαίνει σε δημόσιες συζητήσεις, τόσο πιο πολύ εκτίθεται. Ένα άστοχο σχόλιο μπορεί να δείξει ότι η εταιρεία δεν καταλαβαίνει το κοινό της. Ένα υπερβολικά νεανικό σχόλιο μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ. Και για τα luxury brands, που έχουν συνηθίσει να μιλούν από ύψος, η είσοδος στα comments μπορεί να μοιάζει σχεδόν με απώλεια ελέγχου.

Όμως αυτό ακριβώς δείχνει πόσο έχει αλλάξει το ίντερνετ. Το κοινό δεν περιμένει πια μόνο την καμπάνια. Παρακολουθεί την αντίδραση. Δεν εμπιστεύεται μόνο το post. Διαβάζει τι συμβαίνει από κάτω. Και κάπου εκεί, μέσα σε ένα πεδίο που κάποτε θεωρούνταν δευτερεύον, οι μάρκες ανακαλύπτουν ότι η νέα τους βιτρίνα μπορεί να μην είναι η εικόνα που ανεβάζουν, αλλά η φωνή που αφήνουν στα σχόλια.

Με στοιχεία από Vogue Business και Archrival.