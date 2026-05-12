ΤECH & SCIENCE
Τech & Science

Το ChatGPT στην Κίνα υπόσχεται να «σε κρατήσει με ασφάλεια» και έγινε meme

Στα αγγλικά το ChatGPT έχει τις παύλες, τα έτοιμα σχήματα και τις φράσεις που μυρίζουν AI από μακριά. Στα κινεζικά, οι χρήστες το κοροϊδεύουν επειδή επαναλαμβάνει μια παράξενα τρυφερή φράση, σαν να είναι έτοιμο να τους πιάσει αν πέσουν.

The LiFO team
The LiFO team
Το ChatGPT στην Κίνα υπόσχεται να «σε κρατήσει με ασφάλεια» και έγινε meme Facebook Twitter
Eικονογράφηση: Shutterstock
0

Κάθε γλώσσα έχει πια το δικό της εκνευριστικό ChatGPT κλισέ.

Στα αγγλικά, οι χρήστες έχουν μάθει να αναγνωρίζουν τα σημάδια: τις μεγάλες παύλες, τις φράσεις τύπου «δεν είναι αυτό, είναι εκείνο», την υπερβολική ευγένεια, τις μικρές λεκτικές εμμονές που κάνουν ένα κείμενο να μυρίζει τεχνητή νοημοσύνη πριν ακόμη φτάσεις στη δεύτερη παράγραφο.

Στα κινεζικά  το μεγάλο meme είναι μια φράση που το ChatGPT φαίνεται να αγαπά υπερβολικά: 我会稳稳地接住你. Κυριολεκτικά σημαίνει «θα σε πιάσω σταθερά», αλλά στην πράξη ακούγεται περισσότερο σαν «θα σε κρατήσω με ασφάλεια» ή «θα σε πιάσω αν πέσεις».

Και εκεί ακριβώς αρχίζει το αστείο.

Για τους φυσικούς ομιλητές της κινεζικής, η φράση δεν ακούγεται απειλητική. Δεν σημαίνει «θα σε κυνηγήσω». Ακούγεται μάλλον υπερβολικά τρυφερή, αφύσικα υποστηρικτική, σχεδόν σαν ψυχοθεραπευτικό σλόγκαν που εμφανίζεται σε λάθος στιγμή. Ένα chatbot που δεν απαντά απλώς στο αίτημά σου, αλλά μοιάζει έτοιμο να σε σώσει συναισθηματικά από την άβυσσο.

Γι’ αυτό και έγινε meme.

Στο κινεζικό διαδίκτυο, η φράση κυκλοφορεί πλέον ως αστείο για τον τρόπο με τον οποίο τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα μιμούνται την ανθρώπινη τρυφερότητα χωρίς πάντα να καταλαβαίνουν πότε χρειάζεται. Ένα meme δείχνει το ChatGPT σαν φουσκωτό στρώμα διάσωσης, έτοιμο να πιάσει τους χρήστες την ώρα που πέφτουν.

Η φράση ενέπνευσε ακόμη και ένα πρωταπριλιάτικο open-source project από τον 20χρονο developer Ζενγκ Φανγιού από την Τσονγκτσίνγκ. Το εργαλείο ονομάστηκε Jiezhu, δηλαδή «πιάνω» ή «κρατάω», ακριβώς από τη φράση που έχει γίνει συνώνυμη με την κινεζική αμηχανία γύρω από τα chatbots.

Το φαινόμενο δεν είναι απλώς αστείο. Δείχνει κάτι βαθύτερο για τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη γράφει σε γλώσσες που δεν είναι αγγλικά. Τα μεγάλα μοντέλα εκπαιδεύονται κυρίως σε αγγλόφωνο υλικό και αυτό φαίνεται ακόμη και όταν μπορούν να απαντούν άνετα στα κινεζικά. Η σύνταξη, οι περιττές διαβεβαιώσεις και η υπερβολική ευγένεια συχνά μοιάζουν σαν αγγλικό κείμενο που φόρεσε κινεζικά ρούχα.

Υπάρχει και το θέμα της κολακείας. Τα chatbots έχουν μάθει να ακούγονται υποστηρικτικά, ευγενικά, καθησυχαστικά. Μόνο που μια φράση όπως το «I’ve got you» στα αγγλικά μπορεί να ακούγεται απλή και χαλαρή, ενώ η αντίστοιχη απόδοση στα κινεζικά βγαίνει βαριά, γλυκερή, σχεδόν σαν θεραπευτική ατάκα που ξέφυγε από συνεδρία και μπήκε σε απάντηση για μαθηματικά ή image prompt.

Οι ειδικοί το συνδέουν και με το λεγόμενο mode collapse: τη στιγμή που ένα μοντέλο κολλάει σε μια φράση ή σε έναν τρόπο απάντησης που κάποτε επιβραβεύτηκε ως «καλός», αλλά από την υπερβολική χρήση γίνεται αφόρητος. Αυτό που μία φορά ακούγεται ζεστό, δέκα φορές αργότερα αρχίζει να ακούγεται σαν μηχανικό χάδι.

Το ενδιαφέρον είναι ότι οι Κινέζοι χρήστες δεν κοροϊδεύουν απλώς το ChatGPT για μια κακή μετάφραση. Αναγνωρίζουν ένα νέο είδος γλωσσικής αδεξιότητας: την πρόζα της τεχνητής νοημοσύνης. Όπως παλιότερα μπορούσες συχνά να καταλάβεις πότε ένα βιβλίο ήταν μεταφρασμένο, τώρα αρχίζεις να καταλαβαίνεις πότε μια πρόταση έχει γραφτεί από μοντέλο.

Και το φαινόμενο φαίνεται να εξαπλώνεται. Σύμφωνα με το Futurism, χρήστες στην Κίνα έχουν αρχίσει να βλέπουν παρόμοιες φράσεις όχι μόνο στο ChatGPT, αλλά και σε άλλα μοντέλα, όπως το Claude και το DeepSeek. Κανείς δεν ξέρει ακόμη αν αυτό συμβαίνει επειδή τα μοντέλα εκπαιδεύονται σε παρόμοιο υλικό ή επειδή μαθαίνουν, άμεσα ή έμμεσα, το ένα από το άλλο.

Το αποτέλεσμα είναι σχεδόν κωμικό: η τεχνητή νοημοσύνη, που υποτίθεται ότι θα μιλά όλο και πιο φυσικά, καταλήγει να δημιουργεί νέα παγκόσμια κλισέ. Στα αγγλικά, οι χρήστες κουράζονται από τις παύλες και τις έτοιμες αντιθέσεις. Στα κινεζικά, από ένα chatbot που θέλει διαρκώς να τους κρατήσει με ασφάλεια.

Ίσως αυτό να είναι το επόμενο στάδιο της ψηφιακής γλώσσας: όχι απλώς να μαθαίνουμε πώς μιλά η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά να αναγνωρίζουμε πότε προσπαθεί υπερβολικά να μας παρηγορήσει.

με στοιχεία από Futurism

Τech & Science

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το chatbot σου δεν λέει την αλήθεια. Απλώς τη μαντεύει.

Τech & Science / Τa chatbot δεν λένε την αλήθεια. Απλώς τη μαντεύουν.

Στο νέο της βιβλίο Prophecy, η φιλόσοφος Carissa Véliz υποστηρίζει ότι η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι μηχανή γνώσης αλλά μηχανή πρόβλεψης. Από τους αρχαίους μάντεις μέχρι τα chatbots της Big Tech, το βιβλίο εξετάζει πώς η εμμονή με το μέλλον μπορεί να μας κάνει λιγότερο ασφαλείς, λιγότερο ελεύθερους και πιο ίδιους μεταξύ μας.
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πώς γίνεσαι tech bro: Το Στάνφορντ ως εργοστάσιο των νέων δισεκατομμυριούχων

Τech & Science / Πώς γίνεσαι tech bro: Το Στάνφορντ ως εργοστάσιο εικοσάρηδων δισεκατομμυριούχων

Στο How to Rule the World, ο 21χρονος δημοσιογράφος Θίο Μπέικερ μπαίνει στον κλειστό κόσμο του Στάνφορντ, εκεί όπου επενδυτές, hackathons και ελίτ φοιτητικές λέσχες μαθαίνουν σε παιδιά είκοσι ετών να σκέφτονται σαν μελλοντικοί άρχοντες της Σίλικον Βάλεϊ. Το πιο παράλογο; Μερικοί παίρνουν χρηματοδότηση πριν σκεφτούν καν τι εταιρεία θέλουν να φτιάξουν.
THE LIFO TEAM
Η νέα βιτρίνα της μόδας βρίσκεται πια κάτω από το πόστ σου

Τech & Science / Η νέα βιτρίνα της μόδας βρίσκεται πια κάτω από το πόστ σου

Οι μάρκες μόδας και ομορφιάς δεν αρκούνται πια στο τέλειο post. Μπαίνουν όλο και πιο ενεργά στα σχόλια του Instagram και του TikTok, εκεί όπου η Gen Z ψάχνει προϊόντα, συγκρίνει γνώμες και αποφασίζει τι μπορεί να εμπιστευτεί. Το πιο υποτιμημένο σημείο των social media γίνεται η νέα βιτρίνα τους.
THE LIFO TEAM
Το SheerLuxe έφτιαξε AI influencers και οι αναγνώστριες δεν το συγχώρεσαν

Τech & Science / Το SheerLuxe έφτιαξε AI influencers και οι αναγνώστριες δεν το συγχώρεσαν

Η βρετανική πλατφόρμα μόδας και lifestyle παρουσίασε τέσσερις ψηφιακές influencers για συμβουλές ομορφιάς και styling στο Instagram, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις. Οι αναγνώστριες κατηγόρησαν το SheerLuxe ότι προωθεί μη ρεαλιστικά πρότυπα ομορφιάς και αντικαθιστά πραγματικές γυναίκες με avatars που δεν μπορούν καν να δοκιμάσουν τα προϊόντα που προτείνουν.
THE LIFO TEAM
ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΒΕΛΟΥΛΑ ΙΝΔΙΑ

Τech & Science / Σε κίνδυνο οι λιβελούλες: Επιστήμονες προειδοποιούν για ένα από τα σημαντικότερα hotspots βιοποικιλότητας στον κόσμο

Τα Δυτικά Γκατ της Ινδίας, ένα από τα σημαντικότερα οικοσυστήματα βιοποικιλότητας παγκοσμίως, δέχονται ολοένα και μεγαλύτερη πίεση από ανθρώπινες δραστηριότητες και περιβαλλοντική υποβάθμιση
THE LIFO TEAM
ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Τech & Science / «Μας κάνει τεμπέληδες»: Οι επιστήμονες προειδοποιούν για τους κινδύνους της υπερβολικής χρήσης AI

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει δυναμικά στην καθημερινότητά μας, όμως νέες έρευνες εγείρουν ανησυχίες ότι η υπερβολική εξάρτηση από αυτή μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη μνήμη, τη δημιουργικότητα και την κριτική μας σκέψη
THE LIFO TEAM
ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΥΓΕΙΑ

Τech & Science / Ο λόγος που οι ετικέτες τροφίμων έχουν επιπτώσεις στην υγεία μας

Η σύγχρονη διατροφική συμπεριφορά διαμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό από το περιβάλλον, με τους ειδικούς να τονίζουν ότι η καλύτερη σήμανση τροφίμων και η εκπαίδευση των καταναλωτών είναι καθοριστικές για πιο υγιεινές επιλογές
THE LIFO TEAM
ΑΛΤΣΧΑΙΜΕΡ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Τech & Science / Αλτσχάιμερ: «Τεστ στο σπίτι» μπορεί να προβλέπει τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου

«Θα μπορούσε να προσφέρει σιγουριά σε ορισμένους και θα βοηθούσε άλλους να προχωρήσουν πιο γρήγορα σε περαιτέρω εξετάσεις και υποστήριξη», σχολίασε η διευθύντρια έρευνας του Alzheimer’s Research UK με αφορμή νέα έρευνα
THE LIFO TEAM
ΠΛΟΥΤΩΝΑΣ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Τech & Science / «Μίνι Πλούτωνας»: Ατμόσφαιρα εντοπίστηκε σε παγωμένο σώμα στη Ζώνη Κάιπερ

Το μικρότερο μέχρι σήμερα αντικείμενο με πλήρη ατμόσφαιρα ενδέχεται να κρύβει στοιχεία για το πώς σχηματίζονται και διατηρούνται τα πιο απομακρυσμένα σώματα του ηλιακού συστήματος
THE LIFO TEAM
ΜΑΓΙΚΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΨΥΧΕΔΕΛΙΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ

Τech & Science / Μελέτη διαπίστωσε ότι μία μόνο δόση ψυχεδελικού από «μαγικά» μανιτάρια προκαλεί ανατομικές αλλαγές στον εγκέφαλο

«Είναι εντυπωσιακό να βλέπουμε πιθανές ανατομικές αλλαγές στον εγκέφαλο έναν μήνα μετά από μία μόνο δόση οποιουδήποτε φαρμάκου», δήλωσε ο Robin Carhart-Harris, κύριος συγγραφέας της μελέτης
THE LIFO TEAM
 
 