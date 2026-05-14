Από το κρύο στη ζέστη: Τι να προσέχουμε σε σκύλους και γάτες

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες, η αυξημένη υγρασία, οι συχνότερες βόλτες και η μεγαλύτερη παραμονή των ζώων σε εξωτερικούς χώρους δημιουργούν συνθήκες που ευνοούν ορισμένα προβλήματα

The LiFO team
Φωτ. αρχείου Unsplash
Η αλλαγή από τον χειμώνα, που έχει κρύο, στην άνοιξη και το καλοκαίρι, που έχουν υψηλότερες θερμοκρασίες και ζέστη, δεν επηρεάζει μόνο τους ανθρώπους, αλλά και τα ζώα συντροφιάς.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες, η αυξημένη υγρασία, οι συχνότερες βόλτες και η μεγαλύτερη παραμονή των ζώων σε εξωτερικούς χώρους δημιουργούν συνθήκες που ευνοούν ορισμένα προβλήματα υγείας σε σκύλους και γάτες. Όπως τονίζει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο κ. Δημήτρης Γκουγκουλής, αναπληρωτής καθηγητής Διαχείρισης Υγείας Παραγωγικών Ζώων, Κλινική Παθολογίας Παραγωγικών Ζώων, στο Τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ένα από τα συχνότερα ζητήματα αυτής της περιόδου είναι τα εξωπαράσιτα και οι αρθρόποδοι φορείς νοσημάτων, όπως οι ψύλλοι, τα τσιμπούρια, οι σκνίπες και τα κουνούπια.

Δεν προκαλούν μόνο κνησμό ή δερματίτιδα, αλλά, τονίζει, μπορεί να μεταδώσουν σοβαρά νοσήματα, όπως ερλιχίωση, αναπλάσμωση, μπαμπεσίωση, λεϊσμανίωση και διροφιλαρίωση, ανάλογα με την περιοχή και την έκθεση του ζώου. Για τον λόγο αυτό, η συστηματική αντιπαρασιτική προστασία, σύμφωνα με τις οδηγίες του κτηνιάτρου, έχει ιδιαίτερη σημασία την άνοιξη και το καλοκαίρι. Πολλά από τα νοσήματα που μεταδίδονται με φορείς μπορεί να έχουν ασαφή ή καθυστερημένα συμπτώματα, γι' αυτό η πρόληψη είναι συχνά ευκολότερη και ασφαλέστερη από τη διάγνωση και την αντιμετώπισή τους.

Την ίδια περίοδο, σύμφωνα με τον ίδιο, εμφανίζονται συχνότερα και δερματικά προβλήματα. Η γύρη, η σκόνη, τα φυτά, τα έντομα και η αυξημένη υγρασία μπορεί να επιδεινώσουν αλλεργίες, κνησμό, ωτίτιδες ή ερεθισμούς στο δέρμα.

Επιπλέον, την άνοιξη και στις αρχές του καλοκαιριού χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στα άγανα και στα μικρά αγκάθια των ξερών χόρτων, τα οποία μπορούν να εισχωρήσουν στη μύτη, στα αυτιά ή ακόμη και κάτω από το δέρμα, ιδιαίτερα στα μεσοδακτύλια διαστήματα των ποδιών. Ένας σκύλος που φτερνίζεται έντονα μετά τη βόλτα, τινάζει επίμονα το κεφάλι του, ξύνεται, γλείφει συνεχώς τα πόδια του ή κουτσαίνει ξαφνικά, μπορεί να έχει ερεθισμό ή ξένο σώμα.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως και όταν υπάρχουν ερεθισμοί, πληγές, άσχημη μυρωδιά από τα αυτιά ή τριχόπτωση, η κτηνιατρική εξέταση είναι σημαντική, ώστε να αντιμετωπιστεί έγκαιρα το πρόβλημα.

Το καλοκαίρι φέρνει επίσης, τονίζει ο κ. Γκουγκουλής, τον κίνδυνο θερμικής καταπόνησης. Οι σκύλοι, κυρίως οι βραχυκέφαλες φυλές, τα ηλικιωμένα ζώα, τα παχύσαρκα ζώα και όσα έχουν καρδιοαναπνευστικά προβλήματα, είναι πιο ευάλωτοι. Έντονο λαχάνιασμα, σιελόρροια, αδυναμία, αστάθεια, εμετός ή διάρροια μπορεί να είναι προειδοποιητικά σημεία θερμοπληξίας. Η ζέστη μπορεί να είναι επικίνδυνη ακόμη και σε ημέρες που δεν φαίνονται ακραίες, γι' αυτό οι βόλτες είναι ασφαλέστερες νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα, με διαθέσιμο νερό και αποφυγή έντονης άσκησης.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται και οι γάτες που ζουν μέσα στο σπίτι αλλά έχουν πρόσβαση σε μπαλκόνια, αυλές ή ανοιχτά παράθυρα. Η άνοιξη και το καλοκαίρι αυξάνουν την κινητικότητα, την περιέργεια και την επαφή με άλλα ζώα. Έτσι αυξάνεται ο κίνδυνος τραυματισμών, αποστημάτων από δαγκώματα ή πτώσεων από ύψος. Για να καταλήξει τονίζοντας:

«Η αλλαγή εποχής σημαίνει ότι αλλάζει και το περιβάλλον γύρω από το ζώο. Με σωστή αντιπαρασιτική προστασία, έλεγχο του δέρματος και των αυτιών, αποφυγή της υπερβολικής ζέστης και έγκαιρη επίσκεψη στον κτηνίατρο όταν εμφανίζονται ύποπτα συμπτώματα, οι σκύλοι και οι γάτες μπορούν να περάσουν την άνοιξη και το καλοκαίρι με ασφάλεια και καλή υγεία».

