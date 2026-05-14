Έρευνα: Και ο λίγος και ο υπερβολικός ύπνος συνδέονται με ταχύτερη γήρανση

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες του Κολούμπια - Τα αποτελέσματά της

The LiFO team
Τόσο ο ανεπαρκής όσο και ο υπερβολικός ύπνος ενδέχεται να επιταχύνουν τη γήρανση του οργανισμού, σύμφωνα με νέα επιστημονική έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι πολύ λίγες αλλά και οι πάρα πολλές ώρες ύπνου σχετίζονται με ταχύτερη γήρανση στον εγκέφαλο, την καρδιά, τους πνεύμονες και το ανοσοποιητικό σύστημα, ενώ συνδέονται και με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης διαφόρων ασθενειών.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες του Πανεπιστημίου Κολούμπια, οι οποίοι δημιούργησαν ειδικά «βιολογικά ρολόγια» με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να υπολογίσουν πόσο γρήγορα γερνά κάθε όργανο του σώματος σε σχέση με τη χρονολογική ηλικία ενός ανθρώπου.

Τι έδειξε η έρευνα για τον ύπνο

Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από περίπου 500.000 άτομα της βρετανικής βάσης δεδομένων UK Biobank. Οι επιστήμονες ανέλυσαν τη διάρκεια ύπνου των συμμετεχόντων και τη συνέκριναν με 23 διαφορετικούς δείκτες γήρανσης που αφορούσαν 17 όργανα και συστήματα του σώματος.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα άτομα που κοιμούνταν λιγότερο από έξι ώρες ή περισσότερο από οκτώ ώρες την ημέρα εμφάνιζαν ενδείξεις ταχύτερης βιολογικής γήρανσης.

Αντίθετα, η μικρότερη γήρανση καταγράφηκε σε όσους κοιμούνταν μεταξύ 6,4 και 7,8 ωρών καθημερινά.

Οι ερευνητές διευκρινίζουν πάντως ότι η μελέτη δεν αποδεικνύει πως ο ύπνος από μόνος του προκαλεί άμεσα γήρανση. Όπως σημειώνουν, η πολύ μικρή ή πολύ μεγάλη διάρκεια ύπνου μπορεί να αποτελεί ένδειξη γενικότερα επιβαρυμένης υγείας.

Έρευνα: Πώς ο ύπνος συνδέεται με διάφορες παθήσεις

Η έρευνα εντόπισε επίσης ισχυρές συνδέσεις ανάμεσα στον ύπνο και σε διάφορες παθήσεις. Ο λίγος ύπνος συσχετίστηκε με κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές, παχυσαρκία, διαβήτη τύπου 2, υπέρταση, καρδιοπάθειες και αρρυθμίες.

Παράλληλα, τόσο ο σύντομος όσο και ο υπερβολικός ύπνος συνδέθηκαν με αναπνευστικά προβλήματα, όπως άσθμα και χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, αλλά και με πεπτικές διαταραχές όπως γαστρίτιδα και γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε και η σχέση του ύπνου με την κατάθλιψη στην τρίτη ηλικία. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, ο λίγος ύπνος φαίνεται πως μπορεί να επηρεάζει άμεσα την εξέλιξη της νόσου, ενώ ο υπερβολικός ύπνος ίσως σχετίζεται με μηχανισμούς γήρανσης του εγκεφάλου και του λιπώδους ιστού.

Οι ερευνητές καταλήγουν ότι πιθανότατα υπάρχουν διαφορετικοί βιολογικοί μηχανισμοί πίσω από τον λίγο και τον πολύ ύπνο, οι οποίοι όμως οδηγούν σε παρόμοιες επιπτώσεις για την υγεία.

Με πληροφορίες από Nature

