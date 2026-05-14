Ο μεγαλύτερος δεινόσαυρος που έχει βρεθεί στη νοτιοανατολική Ασία, ανακαλύφθηκε στην Ταϊλάνδη

Τα απολιθώματα βρέθηκαν στην επαρχία Chaiyaphum της βορειοανατολικής Ταϊλάνδης

The LiFO team
Καλλιτεχνική απεικόνιση του σαυρόποδου δεινόσαυρου της Κρητιδικής περιόδου Nagatitan chaiyaphumensis, τα απολιθώματα του οποίου ανακαλύφθηκαν στην Ταϊλάνδη / Φωτ.: X
Έναν νέο γιγάντιο δεινόσαυρο μήκους σχεδόν 27 μέτρων ανακάλυψαν επιστήμονες στην Ταϊλάνδη, με τους ερευνητές να κάνουν λόγο για τον μεγαλύτερο προϊστορικό ζώο, που έχει εντοπιστεί ποτέ στη Νοτιοανατολική Ασία.

Το είδος ονομάστηκε «Nagatitan chaiyaphumensis» και έζησε πριν από περίπου 113 εκατομμύρια χρόνια, κατά την Κρητιδική περίοδο.

Τα απολιθώματα βρέθηκαν στην επαρχία Chaiyaphum της βορειοανατολικής Ταϊλάνδης, όταν ένας κάτοικος της περιοχής εντόπισε για πρώτη φορά οστά να προεξέχουν από το έδαφος κοντά σε ποτάμι.

Ταϊλάνδη: Ένας γιγάντιος φυτοφάγος

Οι επιστήμονες ανέσυραν στη συνέχεια τμήματα της σπονδυλικής στήλης, πλευρά, οστά της λεκάνης και των ποδιών, ανάμεσά τους και ένα οστό του μπροστινού άκρου μήκους περίπου 1,78 μέτρων.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο δεινόσαυρος ζύγιζε μεταξύ 25 και 28 τόνων. Ως προς το είδος, ο Nagatitan ανήκε στους σαυρόποδους, τη διάσημη ομάδα γιγαντιαίων φυτοφάγων δεινοσαύρων με μακρύ λαιμό, μακριά ουρά, μικρό κεφάλι και τέσσερα ισχυρά πόδια σαν κολώνες.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της έρευνας, Τιτιγούτ Σεταπανιτσάκουλ από το University College London, ο δεινόσαυρος πιθανότατα τρεφόταν με μεγάλες ποσότητες βλάστησης, όπως κωνοφόρα δέντρα και αρχαίες φτέρες.

Η περιοχή όπου ζούσε είχε υποτροπικό κλίμα, με δάση αλλά και εκτάσεις που έμοιαζαν με σαβάνα.

Ταϊλάνδη: Ο δεινόσαυρος μοιραζόταν το οικοσύστημα με άλλα είδη

Ο Nagatitan, σύμφωνα με το επιστημονικό περιοδικό που δημοσίευσε το σχετικό άρθρο, μοιραζόταν το οικοσύστημα με άλλους δεινόσαυρους, ιπτάμενα ερπετά και μεγάλους υδρόβιους θηρευτές, ενώ τα ποτάμια της περιοχής φιλοξενούσαν κροκόδειλους και ακόμη και καρχαρίες γλυκού νερού.

Όσον αφορά τους θηρευτές, από τη σχετική έρευνα προέκυψε πως δεν τολμούσαν να τον πλησιάσουν Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι οι μεγαλύτεροι θηρευτές της περιοχής ήταν συγγενείς του σαρκοφάγου Carcharodontosaurus, μήκους περίπου οκτώ μέτρων.

Ωστόσο, ακόμη και αυτοί ήταν πολύ μικρότεροι από τον Nagatitan. «Σε πλήρες μέγεθος, ο Nagatitan πιθανότατα δεν είχε πολλά να φοβηθεί από θηρευτές», εξήγησε ο Σεταπανιτσάκουλ.

Οι παλαιοντολόγοι θεωρούν ότι τα αρπακτικά απέφευγαν να επιτίθενται σε υγιείς ενήλικους σαυρόποδους, καθώς κινδύνευαν να συνθλιβούν από το τεράστιο βάρος τους. Πιθανότεροι στόχοι ήταν άρρωστα ζώα ή μικρά νεογνά.

Το όνομα Nagatitan προέρχεται από τη λέξη «Naga», το μυθικό φιδόμορφο πλάσμα που εμφανίζεται συχνά στις θρησκευτικές παραδόσεις και στους ναούς της Ταϊλάνδης.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι η Νοτιοανατολική Ασία μετατράπηκε αργότερα σε μία ρηχή θάλασσα, γεγονός που πιθανότατα οδήγησε στην εξαφάνιση των σαυρόποδων από την περιοχή.

Ο Nagatitan θεωρείται πλέον ο νεότερος και μεγαλύτερος σαυρόποδος που έχει βρεθεί ποτέ στη Νοτιοανατολική Ασία.

Παρότι ήταν τεράστιος, παρέμενε μικρότερος από κολοσσιαίους νοτιοαμερικανικούς δεινόσαυρους όπως ο Argentinosaurus και ο Patagotitan, που ξεπερνούσαν τα 30 μέτρα σε μήκος.

Η έρευνα δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Scientific Reports.

Με πληροφορίες από Reuters, Scientific Reports

