NASA: Αποκαλύψεις για τη μελλοντική αποστολή Artemis III

Ποια η διαφορά με την αποστολή Artemis II

Φωτογραφία: X/Nasa
Ενώ ο κόσμος εξακολουθεί να συζητά την εντυπωσιακή αποστολή Artemis II, η οποία έστειλε τέσσερις αστροναύτες στην πίσω πλευρά της Σελήνης, η NASA προετοιμάζεται ήδη για την επόμενη αποστολή της.

Η NASA ανακοίνωσε τα σχέδιά της για την αποστολή Artemis III, η οποία θα διατηρήσει τους αστροναύτες κοντά στη Γη, με στόχο όμως να δοκιμάσει τα συστήματα που θα χρειαστούν για μια μελλοντική προσελήνωση.

Παράλληλα, η αποστολή θα συμβάλει στη δοκιμή συνεργασίας μεταξύ «πολλαπλών διαστημοπλοίων» και εταίρων, πριν σταλούν άνθρωποι ξανά στη Σελήνη, όπως δήλωσε ο Jeremy Parsons, αναπληρωτής βοηθός διοικητή του προγράμματος Moon to Mars.

Η Artemis III θα περιλαμβάνει την εκτόξευση του διαστημοπλοίου Orion με τετραμελές πλήρωμα. Το σκάφος θα παραμείνει σε χαμηλή γήινη τροχιά, ώστε να υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες εκτόξευσης για κάθε μέρος της αποστολής, συμπεριλαμβανομένου του πυραύλου Space Launch System (SLS), ο οποίος θα μεταφέρει το Orion και το πλήρωμά του στο Διάστημα.

Παράλληλα, αυτό θα δώσει χρόνο στις SpaceX και Blue Origin να δοκιμάσουν τα διαστημικά συστήματα προσελήνωσης που αναπτύσσουν για ανθρώπινες αποστολές, σύμφωνα με τη NASA.

Αρχικά, τα κρατικά συμβόλαια του προγράμματος Artemis προορίζονταν για τη SpaceX και τον πύραυλο Starship, όμως η NASA ανακοίνωσε ότι θα επανεξετάσει τις συμβάσεις λόγω καθυστερήσεων. Πλέον, η εταιρεία Blue Origin του Τζεφ Μπέζος δοκιμάζει το σύστημα προσελήνωσης Blue Moon σε επερχόμενη ρομποτική αποστολή αργότερα μέσα στη χρονιά.

Το πλήρωμα της αποστολής, το οποίο δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, θα παραμείνει περισσότερο χρόνο στο Διάστημα σε σχέση με προηγούμενες αποστολές, ώστε να δοκιμαστούν συστήματα υποστήριξης ζωής, όπως η παροχή νερού, οξυγόνου και αζώτου.

Οι αστροναύτες θα δοκιμάσουν επίσης για πρώτη φορά σε τροχιά ένα σύστημα σύνδεσης διαστημοπλοίων (docking), δηλαδή τη διαδικασία κατά την οποία δύο σκάφη ενώνονται στο Διάστημα για ανεφοδιασμό.

Πρόκειται για κρίσιμο στοιχείο για τις μελλοντικές αποστολές προς τη Σελήνη και αργότερα προς τον Άρη, καθώς τα μεγάλης διάρκειας ταξίδια θα απαιτούν ανεφοδιασμό που θα πραγματοποιείται απευθείας στο Διάστημα, όπως εξηγούν ειδικοί.

«Η αποστολή θα προσφέρει σημαντικά δεδομένα για τις διαδικασίες σύνδεσης διαστημοπλοίων, τις συνθήκες διαβίωσης και τη διαχείριση αποστολών ενόψει μελλοντικών επανδρωμένων αποστολών στην επιφάνεια της Σελήνης», ανέφερε η NASA σε ανακοίνωσή της.

Ωστόσο, η διαστημική υπηρεσία σημειώνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αρκετά ερωτήματα σχετικά με την Artemis III, όπως η ακριβής διάρκεια της αποστολής, οι επιστημονικοί της στόχοι και ο τρόπος επικοινωνίας των αστροναυτών με το κέντρο ελέγχου.

Η νέα αυτή περιγραφή της αποστολής σηματοδοτεί αλλαγή στον αρχικό σχεδιασμό του προγράμματος Artemis, καθώς η NASA είχε αρχικά προβλέψει ότι η πρώτη επιστροφή ανθρώπων στη Σελήνη θα πραγματοποιούνταν ήδη με την Artemis III.

Πλέον, η πολυαναμενόμενη επιστροφή ανθρώπων στην επιφάνεια της Σελήνης μετατίθεται για την αποστολή Artemis IV, η οποία προγραμματίζεται για το 2028.

Με πληροφορίες από euronews.com

