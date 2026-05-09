ΤECH & SCIENCE
Τech & Science

Οι εικόνες της NASA που αποκαλύπτουν το «κυκλοφοριακό χάος» γύρω από τη Γη

The LiFO team
The LiFO team
NASA ARTEMIS II ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ Facebook Twitter
Δορυφόροι σε χαμηλή γήινη τροχιά όπως καταγράφηκαν από την αποστολή Artemis II / Φωτ.: Artemis II / NASA / ESRS / Seán Doran
0

Φωτεινά σημάδια που μοιάζουν με αστέρια αλλά στην πραγματικότητα είναι δορυφόροι και διαστημικά αντικείμενα κατέγραψε η αποστολή Artemis II της NASA, προσφέροντας μια σπάνια εικόνα του πόσο γεμάτη έχει γίνει η χαμηλή τροχιά της Γης.

Οι φωτογραφίες της αποστολής, εκτός από εντυπωσιακές εικόνες της Σελήνης και της Γης, κατέγραψαν δεκάδες μικρές φωτεινές κουκκίδες κοντά στον πλανήτη.

Αρχικά, οι περισσότεροι θεώρησαν ότι επρόκειτο για αστέρια. Ωστόσο, χρήστες σε διαδικτυακές κοινότητες που ανέλυσαν τις διαδοχικές λήψεις διαπίστωσαν ότι αρκετά από τα φωτεινά σημεία ήταν στην πραγματικότητα δορυφόροι σε χαμηλή γήινη τροχιά (LEO).

Ορισμένες από τις εικόνες ενώθηκαν μάλιστα σε animation, όπου διακρίνονται καθαρά μικρά αντικείμενα να κινούνται γύρω από τη Γη καθώς αντανακλούν το φως του Ήλιου.

Παρότι δεν είναι σαφές ποια ακριβώς αντικείμενα καταγράφηκαν, οι εικόνες αναδεικνύουν τον αυξανόμενο αριθμό τεχνητών αντικειμένων που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τον πλανήτη.

Σύμφωνα με την πλατφόρμα παρακολούθησης δορυφόρων CelesTrak, σήμερα βρίσκονται σε τροχιά περισσότεροι από 33.000 καταγεγραμμένοι δορυφόροι, ανενεργά διαστημικά οχήματα, τμήματα πυραύλων και συντρίμμια.

Άλλες εκτιμήσεις ανεβάζουν τον αριθμό ακόμη υψηλότερα, με την United States Space Force να υπολογίζει ότι τα αντικείμενα σε τροχιά ξεπερνούν τα 50.000.

Η πλειονότητα βρίσκεται σε χαμηλή γήινη τροχιά, δηλαδή σε ύψος μικρότερο των 2.000 χιλιομέτρων από την επιφάνεια της Γης.

Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός αυτός αυξάνεται ραγδαία. Σύμφωνα με στοιχεία που βασίζονται σε δεδομένα της Space Force, τα αντικείμενα σε χαμηλή τροχιά έχουν σχεδόν τριπλασιαστεί από το 2020 μέχρι σήμερα.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η συσσώρευση διαστημικών απορριμάτων αυξάνει τον κίνδυνο συγκρούσεων, καθώς ακόμη και πολύ μικρά θραύσματα κινούνται με τεράστιες ταχύτητες και μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές σε δορυφόρους ή διαστημικές αποστολές.

Σύμφωνα με αναλύσεις του Aerospace.org, οι συγκρούσεις σε τροχιά με τόσο υψηλές ταχύτητες μοιάζουν περισσότερο με εκρήξεις παρά με συμβατικές συγκρούσεις αντικειμένων.

Με πληροφορίες από Gizmodo

Τech & Science

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΛΟΥΤΩΝΑΣ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Τech & Science / «Μίνι Πλούτωνας»: Ατμόσφαιρα εντοπίστηκε σε παγωμένο σώμα στη Ζώνη Κάιπερ

Το μικρότερο μέχρι σήμερα αντικείμενο με πλήρη ατμόσφαιρα ενδέχεται να κρύβει στοιχεία για το πώς σχηματίζονται και διατηρούνται τα πιο απομακρυσμένα σώματα του ηλιακού συστήματος
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΑΛΤΣΧΑΙΜΕΡ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

Τech & Science / Αλτσχάιμερ: «Τεστ στο σπίτι» μπορεί να προβλέπει τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου

«Θα μπορούσε να προσφέρει σιγουριά σε ορισμένους και θα βοηθούσε άλλους να προχωρήσουν πιο γρήγορα σε περαιτέρω εξετάσεις και υποστήριξη», σχολίασε η διευθύντρια έρευνας του Alzheimer’s Research UK με αφορμή νέα έρευνα
THE LIFO TEAM
ΠΛΟΥΤΩΝΑΣ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Τech & Science / «Μίνι Πλούτωνας»: Ατμόσφαιρα εντοπίστηκε σε παγωμένο σώμα στη Ζώνη Κάιπερ

Το μικρότερο μέχρι σήμερα αντικείμενο με πλήρη ατμόσφαιρα ενδέχεται να κρύβει στοιχεία για το πώς σχηματίζονται και διατηρούνται τα πιο απομακρυσμένα σώματα του ηλιακού συστήματος
THE LIFO TEAM
ΜΑΓΙΚΑ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΨΥΧΕΔΕΛΙΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ

Τech & Science / Μελέτη διαπίστωσε ότι μία μόνο δόση ψυχεδελικού από «μαγικά» μανιτάρια προκαλεί ανατομικές αλλαγές στον εγκέφαλο

«Είναι εντυπωσιακό να βλέπουμε πιθανές ανατομικές αλλαγές στον εγκέφαλο έναν μήνα μετά από μία μόνο δόση οποιουδήποτε φαρμάκου», δήλωσε ο Robin Carhart-Harris, κύριος συγγραφέας της μελέτης
THE LIFO TEAM
Ο Chrome κατεβάζει AI μοντέλο 4GB σε υπολογιστές χρηστών και πολλοί το ανακάλυψαν τυχαία

Τech & Science / Ο Google Chrome έχει κατεβάσει ένα AI μοντέλο 4GB στη συσκευή σου χωρίς να το ξέρεις

Ο Chrome φαίνεται να κατεβάζει σε ορισμένες συσκευές ένα AI μοντέλο περίπου 4GB χωρίς να ζητά ρητά άδεια από τον χρήστη. Η Google λέει ότι το Gemini Nano μένει τοπικά και βοηθά σε λειτουργίες ασφαλείας, όμως η υπόθεση άνοιξε ξανά το ερώτημα: ποιος αποφασίζει τι εγκαθίσταται στον υπολογιστή μας;
THE LIFO TEAM
ΧΑΝΤΑΙΟΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟ

Τech & Science / Πόσο επικίνδυνος είναι τελικά ο χανταϊός;

Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές μετά το ξέσπασμα χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο με επιβάτες από πολλές χώρες, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση ιχνηλάτησης των ατόμων που ενδέχεται να εκτέθηκαν στον ιό
THE LIFO TEAM
ΒΡΑΔΙΝΟ ΥΠΝΟΣ

Τech & Science / Ο εκπληκτικός τρόπος με τον οποίο το βραδινό σας επηρεάζει τον ύπνο σας

Μελέτη υπό την ηγεσία του Πανεπιστημίου της Γρανάδας, η οποία δημοσιεύθηκε στο European Journal of Nutrition, διαπίστωσε πως το βραδινό σας μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα του ύπνου σας και ακόμη και τις επιλογές σας για το πρωινό την επόμενη μέρα
THE LIFO TEAM
Η Google βάζει το Reddit μέσα στις AI απαντήσεις της

Τech & Science / Η Google βάζει το Reddit μέσα στις AI απαντήσεις της

Η Google αναβαθμίζει το AI Mode και τα AI Overviews, φέρνοντας στις απαντήσεις αποσπάσματα από Reddit, social media, φόρουμ και δημόσιες συζητήσεις χρηστών. Η αλλαγή έρχεται την ώρα που όλο και περισσότεροι αναζητούν ανθρώπινες εμπειρίες πίσω από το SEO περιεχόμενο και τις αυτόματες περιλήψεις.
THE LIFO TEAM
Η πλατφόρμα που θέλει να κάνει το πρόσωπο των ηθοποιών συνδρομητική υπηρεσία

Τech & Science / Η πλατφόρμα που θέλει να κάνει το πρόσωπο των ηθοποιών συνδρομητική υπηρεσία

Η αμφιλεγόμενη πλατφόρμα Twinnin υπόσχεται στους ηθοποιούς ότι μπορούν να προστατεύσουν, να ελέγξουν και να αδειοδοτήσουν το ψηφιακό τους πρόσωπο στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.
THE LIFO TEAM
FDA COVID-19 ΕΜΒΟΛΙΑ

Τech & Science / O FDA εμπόδισε τη δημοσίευση ερευνών σύμφωνα με τις οποίες τα εμβόλια κατά της Covid-19 ήταν ασφαλή

Οι επιστήμονες του Αμερικανικού Οργανισμού Τροφίμων & Φαρμάκων και συνεργάτες που ασχολούνται με την επεξεργασία δεδομένων εξέτασαν εκατομμύρια ιατρικά αρχεία ασθενών για μελέτες που αποσύρθηκαν πριν από τη δημοσίευσή τους
THE LIFO TEAM
 
 