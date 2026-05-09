Οι εικόνες της NASA που αποκαλύπτουν το «κυκλοφοριακό χάος» γύρω από τη Γη

Φωτεινά σημάδια που μοιάζουν με αστέρια αλλά στην πραγματικότητα είναι δορυφόροι και διαστημικά αντικείμενα κατέγραψε η αποστολή Artemis II της NASA, προσφέροντας μια σπάνια εικόνα του πόσο γεμάτη έχει γίνει η χαμηλή τροχιά της Γης.

Οι φωτογραφίες της αποστολής, εκτός από εντυπωσιακές εικόνες της Σελήνης και της Γης, κατέγραψαν δεκάδες μικρές φωτεινές κουκκίδες κοντά στον πλανήτη.

Αρχικά, οι περισσότεροι θεώρησαν ότι επρόκειτο για αστέρια. Ωστόσο, χρήστες σε διαδικτυακές κοινότητες που ανέλυσαν τις διαδοχικές λήψεις διαπίστωσαν ότι αρκετά από τα φωτεινά σημεία ήταν στην πραγματικότητα δορυφόροι σε χαμηλή γήινη τροχιά (LEO).

Ορισμένες από τις εικόνες ενώθηκαν μάλιστα σε animation, όπου διακρίνονται καθαρά μικρά αντικείμενα να κινούνται γύρω από τη Γη καθώς αντανακλούν το φως του Ήλιου.

Παρότι δεν είναι σαφές ποια ακριβώς αντικείμενα καταγράφηκαν, οι εικόνες αναδεικνύουν τον αυξανόμενο αριθμό τεχνητών αντικειμένων που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τον πλανήτη.

Σύμφωνα με την πλατφόρμα παρακολούθησης δορυφόρων CelesTrak, σήμερα βρίσκονται σε τροχιά περισσότεροι από 33.000 καταγεγραμμένοι δορυφόροι, ανενεργά διαστημικά οχήματα, τμήματα πυραύλων και συντρίμμια.

Άλλες εκτιμήσεις ανεβάζουν τον αριθμό ακόμη υψηλότερα, με την United States Space Force να υπολογίζει ότι τα αντικείμενα σε τροχιά ξεπερνούν τα 50.000.

Η πλειονότητα βρίσκεται σε χαμηλή γήινη τροχιά, δηλαδή σε ύψος μικρότερο των 2.000 χιλιομέτρων από την επιφάνεια της Γης.

Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός αυτός αυξάνεται ραγδαία. Σύμφωνα με στοιχεία που βασίζονται σε δεδομένα της Space Force, τα αντικείμενα σε χαμηλή τροχιά έχουν σχεδόν τριπλασιαστεί από το 2020 μέχρι σήμερα.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η συσσώρευση διαστημικών απορριμάτων αυξάνει τον κίνδυνο συγκρούσεων, καθώς ακόμη και πολύ μικρά θραύσματα κινούνται με τεράστιες ταχύτητες και μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές σε δορυφόρους ή διαστημικές αποστολές.

Σύμφωνα με αναλύσεις του Aerospace.org, οι συγκρούσεις σε τροχιά με τόσο υψηλές ταχύτητες μοιάζουν περισσότερο με εκρήξεις παρά με συμβατικές συγκρούσεις αντικειμένων.

Με πληροφορίες από Gizmodo