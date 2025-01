NASA: Βρέθηκαν δομικά στοιχεία της ζωής σε αστεροειδή 

Η ανάλυση δειγμάτων από τον αστεροειδή Bennu, τα οποία συλλέχθηκαν από το διαστημικό σκάφος OSIRIS-REx της NASA δείχνει την παρουσία δομικών στοιχείων της ζωής.

Δείγματα, τα οποία συλλέχθηκαν από το διαστημικό σκάφος και μεταφέρθηκαν στη Γη, περιέχουν μια πλούσια σειρά από ορυκτά και χιλιάδες οργανικές ενώσεις. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται αμινοξέα, τα οποία είναι τα μόρια που συνθέτουν τις πρωτεΐνες, καθώς και νουκλεοβάσεις, τα θεμελιώδη συστατικά του DNA.

«Αυτό δεν σημαίνει ότι υπήρξε ποτέ ζωή στον Bennu, αλλά υποστηρίζει τη θεωρία ότι οι αστεροειδείς παρέδωσαν αυτά τα ζωτικά συστατικά στη Γη όταν έπεσαν πάνω στον πλανήτη μας πριν από δισεκατομμύρια χρόνια» γράφει δημοσίευμα του BBC. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι οι ίδιες αυτές ενώσεις θα μπορούσαν επίσης να έχουν μεταφερθεί και σε άλλους κόσμους του ηλιακού μας συστήματος.

📰It's breaking news from #OSIRISREx . Scientists found molecules key to life as we know it & the history of a saltwater environment in a new analysis of asteroid Bennu samples. Findings don't show evidence for life but suggest conditions for its emergence were widespread. pic.twitter.com/CGkyVTKtqp

Στα δείγματα εντοπίστηκαν:

Αυτές οι οργανικές ενώσεις θεωρούνται κρίσιμες για την ανάπτυξη ζωής.

Αν και η ανακάλυψη δεν σημαίνει ότι υπήρξε ζωή στον Bennu, ενισχύει τη θεωρία ότι αστεροειδείς και κομήτες έφεραν αυτά τα βασικά συστατικά στη Γη πριν από δισεκατομμύρια χρόνια.

Η μελέτη βοηθά τους επιστήμονες να κατανοήσουν πώς ξεκίνησε η ζωή στη Γη. Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν σε δύο επιστημονικά άρθρα στο περιοδικό Nature.

Η ανακάλυψη αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην αναζήτηση της προέλευσης της ζωής και υπογραμμίζει τη σημασία της εξερεύνησης των αστεροειδών για την κατανόηση της ιστορίας του ηλιακού μας συστήματος.



In 2023, we brought a sample of an asteroid called Bennu to Earth, part of a plan to study remnants of our early solar system. These grains of rock have shown that the building blocks of life and the conditions for making them existed on Bennu's parent body 4.5 billion years ago. pic.twitter.com/zdnwUGGx6u