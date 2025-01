Πύραυλος της SpaceX στέλνει ιδιωτικές αποστολές στη Σελήνη

Δύο διαστημικά σκάφη που κατασκευάστηκαν από ιδιωτικές εταιρείες στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία άφησαν τη Γη με έναν πύραυλο της SpaceX, ως μέρος αποστολής στη Σελήνη.

Το Falcon 9 απογειώθηκε από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι στη Φλόριντα στη 01:09 τοπική ώρα (06:09 GMT) την Τετάρτη, μεταφέροντας διαστημικά σκάφη που ανήκουν στην αμερικανική εταιρεία Firefly Aerospace και στην Ιαπωνία. Τα σκάφη τελικά θα διαχωριστούν μόλις φτάσουν στην τροχιά της Σελήνης και θα πραγματοποιήσουν ανεξάρτητες εξερευνήσεις.

Είναι οι τελευταίες σε έναν ολοένα και αυξανόμενο αριθμό εμπορικών αποστολών στη Σελήνη.

Το διαστημικό σκάφος της Firefly, ονομάζεται Blue Ghost και αναμένεται να χρειαστεί περίπου 45 ημέρες για να φτάσει στη Σελήνη, αφού αποχωριστεί από τον πύραυλο SpaceX. Στη συνέχεια θα τρυπήσει, θα συλλέξει δείγματα και θα λάβει επίσης εικόνες ακτίνων Χ του μαγνητικού πεδίου της Γης για να «προωθήσει την έρευνα για μελλοντικές ανθρώπινες αποστολές στη Σελήνη και να παρέχει πληροφορίες για το πώς ο διαστημικός καιρός επηρεάζει τον πλανήτη», σύμφωνα με τη SpaceX.

Εν τω μεταξύ, το Resilence Lander του Ispace θα χρειαστεί έως και πέντε μήνες για να φτάσει στην επιφάνεια της Σελήνης, όπου θα αναπτύξει ένα rover για εξερεύνηση και θα προσπαθήσει να συλλέξει υλικό «χαλαρής επιφάνειας» γνωστό ως «ρηγόλιθος». Ο ρηγόλιθος είναι στρώμα αραιών ετερογενών επιφανειακών κοιτασμάτων, περιλαμβάνει σκόνη, χώμα και άλλα υλικά, και υπάρχει στη Γη, στη Σελήνη, στον Άρη, μεταξύ άλλων.

Η Nasa στηρίζει την προσπάθεια, η οποία, εάν πετύχει, θα είναι η μεγαλύτερη εμπορική προσεδάφιση στη Σελήνη μέχρι στιγμής.

Η Intuitive Machines πέρυσι έγινε η πρώτη εμπορική στολή που έστειλε σκάφος στη Σελήνη, ένα κατόρθωμα που είχε προηγουμένως επιτευχθεί μόνο από τις ΗΠΑ, τη Σοβιετική Ένωση, την Κίνα, την Ινδία και την Ιαπωνία.

Ξεχωριστά, η SpaceX πραγματοποιεί επίσης την έβδομη τροχιακή δοκιμή πτήσης του πυραύλου Starship, ο οποίος πρόκειται να απογειωθεί από το Τέξας στις 16:00 τοπική ώρα (22:00 GMT), σήμερα Τετάρτη.

