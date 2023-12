Άλμπερτ Μπουρλά: «Ντροπιαστικά τα αντισημιτικά σχόλια των προέδρων του Χάρβαρντ και του MIT»

Επίθεση άνευ προηγουμένου για αντισημιτισμό, εξαπέλυσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά, κατά των προέδρων κορυφαίων αμερικανικών πανεπιστημίων, του Χάρβαρντ, του MΙΤ και του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια.

Συγκεκριμένα, ο εβραϊκής καταγωγής CEO της Pfizer Άλμπερτ Μπουρλά, τους κατηγορεί πως απέτυχαν να δώσουν ένα τέλος και να καταδικάσουν τη ρητορική μίσους και τον αντισημιτισμό, που παρατηρείται στις πανεπιστημιουπόλεις τους, την ώρα που ενώ μαίνεται ο αιματηρός πόλεμος ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς.

Η πρόεδρος του Χάρβαρντ, Κλοντίν Γκρέι, η πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια, Ελίζαμπεθ Μαγκίλ αλλά και η πρόεδρος του ΜΙΤ, Σάλι Κόμπλουθ, κλήθηκαν να απαντήσουν στην Επιτροπή της Βουλής για την Παιδεία, αναφορικά με τις προσπάθειες που καταβάλλουν, προκειμένου να καταπολεμήσουν τον αντισημιτισμό στα πανεπιστήμιά τους.

Σύμφωνα ωστόσο με τον Άλμπερτ Μπουρλά, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, η κατάθεσή τους ενώπιον μελών του Κογκρέσου την Τρίτη, «ήταν μια από τις πιο επαίσχυντες στιγμές στην ιστορία της αμερικανικής ακαδημαϊκής κοινότητας».

«Ντράπηκα που άκουσα την πρόσφατη μαρτυρία 3 κορυφαίων προέδρων πανεπιστημίων», ανέφερε χαρακτηριστικά

Παράλληλα και οι τρεις πρόεδροι, έγιναν στόχος διαμαρτυριών από πολιτικούς, φοιτητές και αποφοίτους των πανεπιστημίων τους, γιατί αρνήθηκαν να πουν ότι «η έκκληση για γενοκτονία των Εβραίων» είναι αντίθετη με τους αντίστοιχους κώδικες συμπεριφοράς των πανεπιστημίων.

Μάλιστα όταν τους τέθηκε η ερώτηση, και οι τρεις πρόεδροι ισχυρίστηκαν πως η απάντηση εξαρτάται από το πλαίσιο.

Ο Άλμπερτ Μπουρλά μάλιστα, διερωτήθηκε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X, εάν ο θάνατος των παππούδων του αλλά και της θείας και του θείου του, στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Άουσβιτς, θα παρείχε επαρκή αιτιολόγηση σε αυτές τις προέδρους, ώστε να καταγγείλουν την αντισημιτική προπαγάνδα του ναζιστικού καθεστώτος.

Η κατάθεση τους, προκάλεσε τέτοια θύελλα αντιδράσεων, ενώ μέσα σε λίγες ώρες συγκεντρώθηκαν 4.500 υπογραφές από φοιτητές και δωρητές του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια, που ζητούσαν την αποπομπή της Ελίζαμπεθ Μαγκίλ.

I was ashamed to hear the recent testimony of 3 top university presidents. In my personal opinion, it was one of the most despicable moments in the history of U.S. academia. The 3 Presidents were offered numerous opportunities to condemn racist, antisemitic, hate rhetoric and… https://t.co/5BhQonZah4 pic.twitter.com/lgMtSum8pd