Μεγάλη διαδήλωση κατά του αντισημιτισμού στο Λονδίνο- Ανάμεσά τους και ο Μπόρις Τζόνσον

Χιλιάδες άνθρωποι πραγματοποίησαν πορεία στο κέντρο του Λονδίνου κατά του αντισημιτισμού.

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι στην πορεία κατά του αντισημιτισμού συμμετείχαν πάνω από 60 χιλ. διαδηλωτές. Την ίδια ώρα, η Campaign Against Antisemitism εκτιμά ότι η συγκεκριμένη πορεία είναι η μεγαλύτερη μετά τη «Μάχη της οδού Κέιμπλ» το 1936, όταν οι υποστηρικτές της Βρετανικής Ένωσης Φασιστών εμποδίστηκαν να διαδηλώσουν στο ανατολικό Λονδίνο, μια περιοχή με υψηλό ποσοστό εβραίων εκείνη την εποχή.

Ανάμεσα στους διαδηλωτές ήταν και ο πρώην πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, ο υπουργός Ασφαλείας Τομ Τούγκενχαντ και ο υπουργός Μετανάστευσης Ρόμπερτ Τζένρικ. Η συγκέντρωση πραγματοποιείται εν μέσω μιας απότομης αύξησης των εγκλημάτων μίσους, ειδικά κατά της εβραϊκής κοινότητας της πρωτεύουσας.

Το πλήθος των διαδηλωτών συγκεντρώθηκε έξω από τα Βασιλικά Δικαστήρια και πήρε τον δρόμο προς την πλατεία του Κοινοβουλίου, όπου πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση. Πολλοί κρατούσαν πανό με συνθήματα όπως «Ποτέ ξανά δεν είναι τώρα».

Ανάμεσα στους διαδηλωτές ήταν και ο ραβίνος Εφραίμ Μιρβίς, ο οποίος απευθύνθηκε στο πλήθος στην πλατεία του Κοινοβουλίου λέγοντας πως οι Βρετανοί Εβραίοι «δεν θα τρομοκρατηθούν» από τον αντισημιτισμό. Στη συνέχεια, κάλεσε «για ενίσχυση της κοινοτικής συνοχής», ενώ τόνισε ότι «θα είμαστε για πάντα υπερήφανοι που υπερασπιζόμαστε τις βρετανικές αξίες».

Hundreds of Anti-Zionist Orthodox Jews attended the large rally held in Ottawa, Canada today and showed that they stand with the Palestinian people.#FreeGazaNow pic.twitter.com/DfzT9k3vWy — Torah Judaism (@TorahJudaism) November 26, 2023

Τα εγκλήματα κατά των Εβραίων με ρατσιστικά κίνητρα έχουν αυξηθεί δραματικά μετά το ξέσπασμα του πολέμου μεταξύ του Ιστραήλ και της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Υπήρξαν 554 αναφορές για αντισημιτικά αδικήματα στο Λονδίνο μεταξύ 1ης Οκτωβρίου και 1ης Νοεμβρίου στο Λονδίνο, σε σύγκριση με 44 την ίδια περίοδο πέρυσι.

London's “March Against Antisemitism”



Tens of thousands of people are standing proudly and peacefully against Judaphobia. Thank you! pic.twitter.com/H6C2J6GYDj — Lord Jay Patrick Newcomb 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@LordJayNewcomb) November 26, 2023

Με πληροφορίες από BBC